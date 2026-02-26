Mais uma baixa no partido de Pazolini: aliado de Euclério vai deixar a sigla

Messias Donato e Euclério Sampaio. Crédito: Instagram/@eucleriosampaio

O deputado federal Messias Donato está de saída do Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Ao contrário da desfiliação do também deputado federal Amaro Neto, entretanto, essa movimentação não chega a causar surpresa.



Messias é aliado de primeira hora do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). A eleição dele em 2022, aliás, deu-se em grande parte como fruto dessa parceria.

Tanto que, até no Republicanos, a desfiliação de Messias já estava politicamente "precificada". Ou seja, a legenda nem contava com ele na hora de montar a chapa de candidatos a deputado federal.

É que Euclério faz parte do grupo do governador Renato Casagrande (PSB) e apoia o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta.

Pazolini é pré-candidato ao mesmo cargo.

A coluna não conseguiu contato com Messias Donato, mas Euclério garantiu:

"Ele está comigo e vai apoiar Casagrande e Ricardo 100%".

"Ainda não está definido o partido para o qual ele vai, estamos conversando", completou.

Euclério e Messias almoçaram juntos nesta quinta-feira (26).

