Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Mais uma baixa no partido de Pazolini: aliado de Euclério vai deixar a sigla

O deputado federal Messias Donato é pré-candidato à reeleição

Vitória
Publicado em 26/02/2026 às 14h56
Messias Donato e Euclério Sampaio
Messias Donato e Euclério Sampaio. Crédito: Instagram/@eucleriosampaio

O deputado federal Messias Donato está de saída do Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. Ao contrário da desfiliação do também deputado federal Amaro Neto, entretanto, essa movimentação não chega a causar surpresa.

Messias é aliado de primeira hora do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). A eleição dele em 2022, aliás, deu-se em grande parte como fruto dessa parceria.

Tanto que, até no Republicanos, a desfiliação de Messias já estava politicamente "precificada". Ou seja, a legenda nem contava com ele na hora de montar a chapa de candidatos a deputado federal.

É que Euclério faz parte do grupo do governador Renato Casagrande (PSB) e apoia o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta.

Pazolini é pré-candidato ao mesmo cargo.

A coluna não conseguiu contato com Messias Donato, mas Euclério garantiu:

"Ele está comigo e vai apoiar Casagrande e Ricardo 100%".

"Ainda não está definido o partido para o qual ele vai, estamos conversando", completou.

Euclério e Messias almoçaram juntos nesta quinta-feira (26).

