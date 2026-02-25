Max Filho pode se filiar ao partido de Marcelo Santos

O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho saiu do PSDB logo após a chegada do atual prefeito da cidade, Armandinho Borgo, à sigla. Agora, ele pode se filiar a outra legenda, o União Brasil, presidido por Marcelo Santos.



Max e Marcelo reuniram-se nesta quarta-feira (25) e, de acordo com o ex-prefeito, houve o convite para a filiação, mas sem definição sobre candidatura nas eleições deste ano.