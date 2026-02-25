Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Max Filho pode se filiar ao partido de Marcelo Santos

Ex-prefeito, entretanto, diz que não pretende disputar as eleições de 2026

Vitória
Publicado em 25/02/2026 às 14h46
Marcelo Santos e Max Filho
Marcelo Santos e Max Filho. Crédito: Instagram/@marcelosantosdeputado

O ex-prefeito de Vila Velha Max Filho saiu do PSDB logo após a chegada do atual prefeito da cidade, Armandinho Borgo, à sigla. Agora, ele pode se filiar a outra legenda, o União Brasil, presidido por Marcelo Santos.

Max e Marcelo reuniram-se nesta quarta-feira (25) e, de acordo com o ex-prefeito, houve o convite para a filiação, mas sem definição sobre candidatura nas eleições deste ano.

“Não tenho pretensão de ser candidato, mas não descarto a filiação”, contou Max à coluna. "Vou avaliar o convite", completou.

O último pleito que ele disputou foi o de 2022, quando obteve um resultado tímido, com 16.822 votos.

Em 2024, à revelia do PSDB estadual, então comandado por Vandinho Leite, apoiou o tucano Mauricio Gorza na corrida pela Prefeitura de Vila Velha.

Gorza ficou em penúltimo lugar, com 557 votos. Arnaldinho foi reeleito com 193.451 (79,04%).

