Partido de Casagrande rompe com Arnaldinho em Vila Velha

Arnaldinho Borgo e Renato Casagrande na corrida "Da Madalena à Penha", em maio de 2025. Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

O PSB, partido do governador Renato Casagrande, decidiu "retirar seus quadros da administração municipal de Vila Velha". Isso quer dizer que pessoas que ocupam cargos na prefeitura por indicação da sigla devem pedir exoneração. Um exemplo é o subsecretário de Cultura, Júnior Bola, mas há também nomes em cargos de gerência e outras funções comissionadas.



O principal representante do partido na prefeitura canela-verde era o vice-prefeito, Cael Linhalis, que anunciou, nesta quinta-feira (19), a desfiliação do PSB e a entrada no PSDB, legenda presidida no estado pelo prefeito Arnaldinho Borgo.

Foi a gota d'água. Desde o último dia 6, o prefeito passou a fazer aparições públicas ao lado do principal adversário do grupo do governador, o chefe do Executivo municipal de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Cael, que era filiado ao PSB havia 30 anos, escolheu o lado de Arnaldinho e do próprio filho, o deputado federal Victor Linhalis (Podemos), aliado de primeira hora do prefeito de Vila Velha.

Claramente, Arnaldinho soltou a mão de Casagrande, apesar de ainda se dizer um "grande aliado" do socialista. Agora, o PSB reagiu.

"Desde aquela sexta-feira (6 de fevereiro, quando Arnaldinho chegou ao Sambão do Povo junto com Pazolini) o que vimos foi muita falta de diálogo. Tínhamos um projeto, uma parceria em Vila Velha. O governo estadual fez os maiores investimentos da história da cidade, o que beneficiou a atual gestão. Não se pode dizer que esse não é o melhor projeto para o Espírito Santo", afirmou, nesta quinta, à coluna, a presidente municipal do PSB, Maria Emanuela Pedroso.

Ela também é secretária estadual de Governo na gestão Casagrande.

"Em respeito ao grande líder e gestor que é o governador Casagrande, nós precisávamos nos posicionar", completou.

Em nota oficial divulgada nesta quinta e assinada por Pedroso, o PSB afirmou que a decisão de sair da Prefeitura de Vila Velha "ocorre após a desfiliação do vice-prefeito do partido, conduzida de forma unilateral e sem o devido diálogo com a direção municipal, desconsiderando a história construída ao longo de décadas e o papel institucional do PSB no município".

O partido tem uma vereadora em Vila Velha, Patrícia Crizanto, que de acordo com a presidente municipal do PSB deve continuar a fazer a defesa do governo estadual e destacar os investimentos feitos na cidade.

Casagrande apoia o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta. Arnaldinho e Pazolini são pré-candidatos à mesma cadeira.

Os dois prefeitos vão definir, nos próximos meses, qual vai ser, de fato, o candidato a governador. O outro deve disputar o Senado.

A Gazeta integra o Saiba mais