Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Arnaldinho dobra a aposta e recebe Pazolini na Prefeitura de Vila Velha

De acordo com um aliado do político canela-verde, um dos prefeitos deve ser candidato ao Palácio Anchieta e o outro, ao Senado

Vitória
Publicado em 10/02/2026 às 17h46
Arnaldinho Borgo e Lorenzo Pazolini na Prefeitura de Vila Velha
Arnaldinho Borgo e Lorenzo Pazolini na Prefeitura de Vila Velha. Crédito: Instagram/@arnaldinhoborgo

Os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), e Lorenzo Pazolini (Republicanos), reforçaram, nesta terça-feira (10), a aliança ensaiada no Sambão do Povo, na última sexta-feira (6).

Os dois, agora, apareceram lado a lado no gabinete do político canela-verde. E posaram para fotos publicadas no Instagram.

"O Espírito Santo só avançará quando lideranças souberem conversar acima das diferenças. É isso que seguimos fazendo: trabalhando, dialogando e cuidando das pessoas", diz a legenda do post, feito em colaboração pela dupla, e assinada pelo prefeito de Vila Velha

Assim, Arnaldinho mostra que realmente está alinhado com Pazolini, que é o principal adversário do grupo liderado pelo governador Renato Casagrande (PSB). 

Importante lembrar que o prefeito de Vila Velha é, ou era, aliado de primeira hora do socialista. Até ser preterido na corrida pelo Palácio Anchieta. O nome apoiado por Casagrande e pela maioria dos casagrandistas é o do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Um dos principais interlocutores do chefe do Executivo estadual, o secretário de Saúde, Tyago Hoffmann (PSB), chegou a afirmar à coluna, na segunda (9), que as portas não estavam fechadas para Arnaldinho.

De acordo com Hoffmann, o prefeito de Vila Velha poderia voltar ao círculo governista após reconhecer o "erro" de ladear Pazolini no Sambão.

As fotos publicadas nesta terça, porém, indicam justamente o contrário. Arnaldinho não está arrependido e dobrou a aposta.

GOVERNO OU SENADO

Mas, na prática, como essa parceria funcionaria?

Pazolini é pré-candidato ao governo do Espírito Santo e Arnaldinho, também.

De acordo com uma pessoa próxima ao prefeito de Vila Velha, a ideia é que os dois renunciem aos atuais mandatos até o dia 4 de abril, exigência da lei eleitoral a prefeitos que pretendem disputar as eleições de 2026.

Um deles seria candidato ao governo e o outro, ao Senado.

Quem vai ser o quê é uma decisão a ser tomada com o tempo, avaliando pesquisas de intenção de voto, principalmente.

Arnaldinho ser vice de Pazolini é uma proposta que não está na mesa, de acordo com fontes ligadas ao político canela-verde.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Podemos coloca o pé na porta para impedir migração para o PSDB de Arnaldinho
“Não sei”: Casagrande evita chamar Arnaldinho de aliado após episódio no Sambão
O que Coronel Ramalho diz sobre a parceria entre Arnaldinho e Pazolini
"Arnaldinho não pode ser classificado como traidor. Ainda", diz secretário de Casagrande
Os bastidores do desfile eleitoral de Arnaldinho e Pazolini

A Gazeta integra o

Saiba mais
Lorenzo Pazolini Arnaldinho Borgo Eleicões 2026

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.