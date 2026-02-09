O que Coronel Ramalho diz sobre a parceria entre Arnaldinho e Pazolini

Lorenzo Pazolini e Arnaldinho Borgo no Sambão do Povo na última sexta-feira (6). Crédito: Ricardo Medeiros

Em 2024, Coronel Ramalho, então filiado ao PL, disputou a Prefeitura de Vila Velha contra Arnaldinho Borgo (na época, no Podemos) e fez duras críticas ao chefe do Executivo municipal.



Agora, Ramalho integra os quadros do Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e é secretário municipal de Meio Ambiente.



Como resultado das voltas que a vida dá, ele agora vê a aproximação entre os dois prefeitos.



Se a parceria carnavalesca entre Arnaldinho e Pazolini da última sexta-feira (6) render frutos, pode ser que Ramalho e o prefeito de Vila Velha passem a integrar o mesmo grupo político.

Instado pela coluna a avaliar essa novidade no mercado político capixaba, Ramalho dedicou poucas palavras ao assunto:

"Essa é uma discussão estratégica, que nem ocorre no meu nível dentro do partido. Não tenho que avaliar nada, é uma questão política natural, o prefeito tem que pensar no projeto dele".

"Estou focado no projeto do Pazolini e no meu projeto de disputar uma vaga de deputado federal", completou.

Pazolini é pré-candidato ao Palácio Anchieta e principal adversário do grupo liderado pelo governador Renato Casagrande (PSB). O pré-candidato apoiado pelos casagrandistas é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

Arnaldinho também quer concorrer, mas foi preterido pelo governador, de quem é, ou era, aliado.

O próprio Ramalho já integrou a gestão estadual, como secretário de Segurança e, durante o pleito de 2024, fez críticas à gestão de Casagrande.

Nesta segunda-feira (9), Ramalho almoçou com o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, apontado como o articulador do desfile de Arnaldinho e Pazolini no Sambão do Povo.

Coronel Ramalho e Erick Musso. Crédito: Instagram/@erickmusso

