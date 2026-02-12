Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Arnaldinho começa a percorrer cidades do interior do ES ao lado de Pazolini

O prefeito de Vila Velha parece ter entrado de vez no time do chefe do Executivo da Capital, que é o principal adversário do grupo do governador Renato Casagrande

Vitória
Publicado em 12/02/2026 às 19h18
Lorenzo Pazolini e Arnaldinho Borgo em Venda Nova do Imigrante
Lorenzo Pazolini, Arnaldinho Borgo e Evair de Melo em Venda Nova do Imigrante. Crédito: Instagram/@lorenzopazolini

Não bastaram o "desfile" no Sambão do Povo e as fotos dentro da Prefeitura de Vila Velha. Nesta quinta-feira (12), os prefeitos Arnaldinho Borgo (PSDB), da cidade canela-verde, e Lorenzo Pazolini (Republicanos), de Vitória, desembarcaram juntos em Venda Nova do Imigrante. De acordo com pessoas próximas aos dois, trata-se do início de um périplo eleitoral conjunto.

O prefeito da Capital, desde janeiro de 2025, já percorre municípios do interior em pré-campanha. Agora, conta com reforços. Na visita desta quinta, estava presente também o deputado federal Evair de Melo (PP), escudeiro constante de Pazolini.

Os três devem ir também nada mais nada menos do que a Castelo, cidade natal do governador Renato Casagrande (PSB).

Arnaldinho é, ou era, aliado de primeira hora do chefe do Executivo estadual, mas após ser preterido como candidato ao Palácio Anchieta, aliou-se a Pazolini, principal adversário dos casagrandistas. Casagrande apoia o vice, Ricardo Ferraço (MDB), na corrida eleitoral. O prefeito da Capital também é pré-candidato, assim como Arnaldinho.

De acordo com uma pessoa próxima ao político canela-verde, a ideia é que um dos prefeitos dispute o governo e o outro, o Senado.

O grupo de Casagrande também vai ter candidatos a senador. Um deles é o próprio Casagrande, falta apenas o anúncio oficial. E Arnaldinho afirmou, mais de uma vez, que apoiaria o governador como candidato ao Senado.

Até então, o prefeito de Vila Velha tem feito apenas gestos simbólicos, mas que falam mais que mil palavras.

Ele não disse, com todas as letras, que "virou a casaca" e trocou o time de Casagrande pelo de Pazolini. Tampouco explicitou se vai renunciar ao atual mandato para disputar um cargo em 2026.

Mas considerando os movimentos do prefeito desde a última sexta-feira (6) — o episódio do Sambão — já podemos considerar que a relação com Casagrande está esfacelada. O próprio governador já não sabe se pode chamar Arnaldinho de aliado.

Na terça-feira (10), em publicação no Instagram, o prefeito de Vila Velha disse apenas que "o Espírito Santo só avançará quando lideranças souberem conversar acima das diferenças", conforme registrou na legenda de uma foto com Pazolini.

Ao que parece, eles têm, na verdade, várias coisas em comum: a faixa etária, a vontade de disputar as eleições de 2026 e o inconformismo com o Palácio Anchieta. O "detalhe", entretanto, é que Pazolini nunca foi próximo a Casagrande. Já Arnaldinho, até outro dia, era unha e carne com o governador.

A ida justamente a Castelo, se se confirmar, carrega o simbolismo de uma afronta calculada.

De acordo com Evair de Melo, o objetivo é mesmo passar pela cidade depois que o trio de políticos sair de Venda Nova.

Veja também

"Arnaldinho não pode ser classificado como traidor. Ainda", diz secretário de Casagrande
O que Coronel Ramalho diz sobre a parceria entre Arnaldinho e Pazolini

Não é a primeira vez que a cidade natal do governador torna-se cenário de uma situação politicamente constrangedora.

Em 2022, Casagrande não foi o mais votado lá na disputa pelo Palácio Anchieta. O adversário dele no segundo turno, Carlos Manato (PL), recebeu 50,63% dos votos, contra 49,37% do governador.

Para fazer justiça, é preciso lembrar que, na época, Manato também perdeu na cidade em que nasceu, Alegre. Casagrande o superou, por 55,04% contra 44,96%.

Em 2024, o prefeito eleito em Castelo foi João Paulo Nali, do Republicanos, partido de Pazolini.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Fundo especial: TJES terá mais recursos para pagar auxílios e verbas indenizatórias
Podemos coloca o pé na porta para impedir migração para o PSDB de Arnaldinho
“Não sei”: Casagrande evita chamar Arnaldinho de aliado após episódio no Sambão
Eleições 2026: Para onde vai o filho de Sérgio Vidigal?
Após ofensiva de Flávio, Magno Malta pode ser candidato ao governo do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
Lorenzo Pazolini Renato Casagrande Evair de Melo Arnaldinho Borgo Letícia Gonçalves Eleicões 2026

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.