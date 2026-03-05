Home
Alckmin e ministro vêm ao ES para entregas na área da saúde

Vice-presidente participa, nesta sexta (6), de anúncios de investimentos em hospitais, inauguração de ala de radioterapia e entrega de ambulâncias no Norte e Noroeste

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:57

Vice-Presidente Geraldo Alckmin
Geraldo Alckmin anunciou que deixará o Ministério do Desenvolvimento Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, devem desembarcar no Espírito Santo nesta sexta-feira (6). Os dois representantes do governo federal farão entregas de ambulâncias e anúncios de novos investimentos e hospitais no Norte e Noroeste do Estado, acompanhados do governador Renato Casagrande (PSB).

Segundo parte da agenda oficial divulgada pelo governo do Estado, a programação de sexta (6) começará às 9h, em Colatina, com a entrega de 20 ambulâncias do Samu e o anúncio de novos serviços de radioterapia no Hospital São José. Também haverá o anúncio do edital referente ao novo hospital na cidade, com recursos oriundos do Acordo de Mariana.

Na sequência, às 12h, a comitiva vai inaugurar a unidade de radioterapia do Hospital Rio Doce, em Linhares, ampliando o suporte oncológico no Norte capixaba. 

A vinda ao Espírito Santo ocorre no momento em que Alckmin prepara sua despedida do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), anunciada nesta quinta-feira (5). A saída da pasta deve ocorrer até o dia 4 de abril, para atender ao prazo legal para quem deseja disputar as eleições de outubro deste ano. Ele está cotado para disputar o governo de São Paulo, mas também pode ser mantido como vice na chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deverá disputar a reeleição.

