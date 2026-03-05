Home
>
Política
>
Governo sanciona reajuste de 8% para servidores do Tribunal de Contas do ES

Governo sanciona reajuste de 8% para servidores do Tribunal de Contas do ES

A sanção do texto, aprovado na Assembleia Legislativa (Ales) em 24 de fevereiro, foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (5)

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:22

TCES
Sede do Tribunal de Contas do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), sancionou o projeto de lei que concede reajuste linear de 8% a servidores do Tribunal de Contas (TCES). A sanção do texto, aprovado na Assembleia Legislativa (Ales) em 24 de fevereiro, foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (5). Deverão ter aumento no valor da remuneração os auditores de controle externo e analistas administrativos da Corte.

Recomendado para você

A sanção do texto, aprovado na Assembleia Legislativa (Ales) em 24 de fevereiro, foi publicada na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (5)

Governo sanciona reajuste de 8% para servidores do Tribunal de Contas do ES

Inicialmente, município teria 5 dias para realizar as exonerações, sob pena de multa de até R$ 100 mil, mas agora o prazo foi aumentado pelo TJES

Tribunal amplia prazo para cidade do ES exonerar mais de 60 comissionados

Anúncio foi feito pelo prefeito Euclério Sampaio nas redes sociais e beneficia também os profissionais do magistério do município

Servidores de Cariacica terão reajuste de até 6% no salário

Para os auditores, o salário inicial, que hoje é de R$ 15.709,77, saltará para R$ 16.966,00. No topo da carreira, o valor passará de R$ 30.714,27 para R$ 33.171,00. Já para os analistas administrativos, o salário inicial subirá de R$ 6.942,72 para R$ 7.498,00, podendo chegar a R$ 15.064,00 no final da carreira. Esses novos valores são retroativos a janeiro deste ano.

“Nos últimos anos, intensificou-se a competitividade entre órgãos e carreiras correlatas, com aumento da evasão de servidores para outras instituições, fenômeno que eleva custos de reposição, reduz a continuidade institucional e compromete a capacidade de entrega”, pontua o presidente do TCE, Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, no projeto aprovado no Legislativo e sancionado pelo governo.

Leia mais

Imagem - Servidores de Cariacica terão reajuste de até 6% no salário

Servidores de Cariacica terão reajuste de até 6% no salário

A nova norma também muda as regras de promoção para permitir ciclos de desenvolvimento funcional a cada 10 anos. Nesses períodos, os auditores de controle externo poderão apresentar novas titulações e certificações, que poderão ser consideradas na progressão da carreira.

Ainda segundo o presidente do tribunal, essas mudanças são fundamentais para manter servidores experientes em seus quadros, além de garantir que as atividades de fiscalização não sejam prejudicadas pela rotatividade de pessoal.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

Cidades do ES bancam coleta de lixo de hospitais particulares; TCES notifica prefeituras

Renúncia de Casagrande é a primeira de um governador do ES em 40 anos; entenda

Macário reconhece vazamento de operação contra TH Joias, mas atribui ação à polícia

Guerra no Irã: Casagrande critica incapacidade de diálogo e aponta impactos

Chefe da Polícia Civil diz que delegado criou 'centro paralelo' de investigações

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

servidores

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais