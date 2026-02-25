Serviço público

Reajuste de 8% é aprovado para servidores do Tribunal de Contas do ES

Se medida entrar em vigor, para subir de nível e ganhar mais usando títulos, auditor do TCE-ES terá que apresentar certificações a cada dez anos

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:59

Sede de TCES - Tribunal de Contas do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou um projeto de lei que concede reajuste linear de 8% a servidores do Tribunal de Contas (TCE-ES). Deverão ter aumento no valor da remuneração os auditores de controle e analistas administrativos da Corte. A proposta foi votada na última terça-feira (24), em sessão extraordinária.

A matéria segue para análise do governador Renato Casagrande (PSB), que poderá decidir pela sanção ou veto à matéria. Se entrar em vigor, a regra terá efeitos retroativos a janeiro deste ano.

Para os auditores, o salário inicial, que hoje é de R$ 15.709,77, saltará para R$ 16.966. No topo da carreira, o valor passará de R$ 30.714,27 para R$ 33.171,00. Já para os analistas administrativos, o salário inicial subirá de R$ 6.942,72 para R$ 7.498,00, podendo chegar a R$ 15.064,00 no final da carreira. Esses novos valores começam a valer em janeiro de 2026.

“Nos últimos anos, intensificou-se a competitividade entre órgãos e carreiras correlatas, com aumento da evasão de servidores para outras instituições, fenômeno que eleva custos de reposição, reduz a continuidade institucional e compromete a capacidade de entrega”, pontua o presidente do TCE, Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, no projeto aprovado em plenário.

O texto do projeto também muda as regras de promoção para permiti ciclos de desenvolvimento funcional a cada 10 anos. Nesses períodos, os auditores de controle externo poderão apresentar novas titulações e certificações, que poderão ser consideradas na progressão da carreira.



Ainda segundo o presidente do Tribunal, essas mudanças são fundamentais para manter servidores experientes em seus quadros de trabalhadores, além de garantir que as atividades de fiscalização não sejam prejudicadas pela rotatividade de pessoal.

