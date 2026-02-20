Avenida Norte-Sul será interditada para passagem de bloco carnavalesco neste sábado (21)

Bloco Kustelão animará foliões em Vitória neste sábado (21) em Jardim Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

Parte da Avenida Norte-Sul, que liga Vitória à Serra, será totalmente interditada nos dois sentidos, das 12h até às 20h deste sábado (21), para a passagem do Bloco Kustelão por Jardim Camburi. A interdição em prol dos foliões será no trecho do Bairro de Fátima (início da Norte Sul na Capital) e do Condomínio Ômni.

Segundo a Prefeitura de Vitória, o fluxo de veículos ao redor das obras do Mergulhão não será interrompido, porém, os condutores que pretendem ir para a Serra ou Jardim Camburi, deverão passar por dentro do bairro. A mesma orientação é dada para quem pretende deixar esses locais.

Algumas alternativas para quem precisará seguir vias internas do bairro são a Avenida Carlos Martins (rua que passa em frente ao Coronel Picanha) ou a Avenida José Celso Cláudio (rua da Politintas e do Rancho Beliscão), que interliga Jardim Camburi e Bairro de Fátima. Outra opção é seguir pela Rodovia das Paneleiras (antiga Reta do Aeroporto), em Maria Ortiz.