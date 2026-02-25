Recursos públicos

Bancada do ES é a 2ª que mais recebeu verba de emenda parlamentar neste ano

Montante liberado a título de emenda para gastos com projetos e ações em território capixaba só fica atrás de valor pago à bancada de Rondônia

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:04

Sessão no Congresso Nacional: bancada capixaba é autora de 53 indicações com pagamento previsto para este ano Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

A bancada do Espírito Santo no Congresso Nacional — composta por dez deputados federais e três senadores — registrou o segundo maior volume de recursos de emendas parlamentares com pagamento realizado por ato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dois primeiros meses deste ano.

Em consulta feita pela reportagem de A Gazeta ao portal Siga Emenda, com dados atualizados até esta segunda-feira (23), os números mostram que o montante liberado a título de emenda de bancada (emenda coletiva de autoria das bancadas estaduais) para pagar gastos com projetos e ações em território capixaba ultrapassa os R$ 100 milhões.

O valor total do pagamento relacionado ao Espírito Santo é de R$ 106.707.336,42, considerando o levantamento feito com o filtro “Emendas por autor” no Siga Emenda. Esta quantia inclui os chamados "restos a pagar", referentes a empenhos não executados em anos anteriores. O dado coloca a bancada capixaba atrás somente dos representantes de Rondônia, uma vez que a bancada rondoniense registrou R$ 209.440.457,74 em pagamentos autorizados pelo governo federal nos meses de janeiro e fevereiro de 2026.

No final de 2025, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2026 incluiu a obrigação do pagamento de 65% das emendas parlamentares de execução obrigatória (individuais e de bancada) até junho deste ano. O objetivo dessa norma é garantir a liberação dos recursos antes do início do período de restrições a gastos públicos durante o ano eleitoral.

Ainda conforme os dados do portal Siga Emenda, a bancada capixaba é autora de 53 indicações com pagamento previsto para este ano, as quais alcançam o valor total de R$ 415,8 milhões.

Um levantamento divulgado pelo jornal Valor Econômico na sexta-feira (20) indicou que o governo federal já havia pago R$ 2,74 bilhões a título de emendas, considerando todas as modalidades de indicação. O cálculo considerou como parâmetro os meses de janeiro e fevereiro, até a semana que antecedeu o carnaval.

O balanço divulgado pelo Valor identificou que os pagamentos no período representaram 28% a mais do que o desembolsado nos dois primeiros meses inteiros de 2025, quando a liberação somou R$ 2,14 bilhões.

O líder da bancada do Espírito Santo no Congresso, deputado Josias da Vitória (PP), foi procurado para comentar os números regisrados pelo Siga Emenda. Por nota, o progressista ressaltou o teor impositivo das emendas de bancada – quando é obrigatória a execução das indicações ao orçamento – e a atuação dos parlamentares capixabas em busca de recursos para o Estado.

"Trabalhamos desde o apoio a obras estruturantes até o custeio de áreas vitais, como saúde (municípios e hospitais filantrópicos), assistência social, educação, agricultura e segurança pública. Quando o assunto é trazer investimentos para o Estado, a bancada capixaba atua com união", afirma o deputado.

Veja abaixo as dez bancadas com maior volume de pagamentos via emendas:

Maior volume de repasses para Saúde e Educação

Durante a consulta feita pela reportagem ao portal que abriga as informações sobre as emendas parlamentares, constatou-se que, dos R$ R$ 106,7 milhões cujo pagamento consta da base de dados do Congresso, a maior fatia tem como destino a área da saúde. O Fundo Nacional de Saúde (FNS) aparece como recebedor de R$ 88,7 milhões, voltados principalmente para o custeio de hospitais e unidades de atendimento básico em diversos municípios.

Na educação superior e profissional, a bancada indicou o aporte de R$ 6,07 milhões para a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), enquanto o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foi contemplado com R$ 5,02 milhões. A previsão é que os valores sejam destinados à manutenção de laboratórios, obras de infraestrutura nos campi e modernização do ensino técnico e acadêmico.

Também foram contemplados com valores oriundos de indicações da bancada o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com R$ 2,8 milhões para o fortalecimento das forças de segurança, e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com R$ 2,3 milhões para projetos de fomento no campo.

Para a manutenção de rodovias e grandes obras viárias, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) recebeu R$ 1,3 milhão. Por fim, foram destinados recursos à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), no valor de R$ 226 mil; ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), com R$ 161 mil; e ao Departamento de Polícia Federal (DPF), com R$ 4,7 mil, para a fiscalização de estradas e fronteiras.

