Prefeito decide vetar auxílio extra de R$ 1,3 mil para vereadores em Fundão

Projeto votado às vésperas do carnaval concedia tíquete-alimentação em dobro no mês de aniversário a parlamentares e servidores da Câmara Municipal

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11:24

Em carta aos moradores do município, o prefeito de Fundão, Eleazar Lopes (Podemos), afirma ter decidido pelo veto total ao projeto de lei que garantia, a vereadores da Câmara Municipal, o pagamento em dobro do auxílio-alimentação no mês do aniversário. O benefício, fixado atualmente em R$ 1,3 mil, também já é dobrado no mês de dezembro.

Conforme a reportagem de A Gazeta revelou em primeira mão, o texto foi aprovado em plenário em 12 de fevereiro por 6 a 4, às vésperas do feriado de carnaval, sendo, em seguida, encaminhado ao prefeito, visando à sua manifestação pela sanção ou veto à iniciativa. No entanto, um dia após a votação e aprovação da matéria ter se tornado pública, o prefeito, em publicação feita em seu perfil no Instagram na sexta-feira (20), disse que barraria integralmente a proposta chancelada pela Casa de Leis.

"Com muito carinho e seriedade, como tenho feito desde o início do meu mandato, me dirijo à população de Fundão e informo que, após amplo diálogo institucional com a Câmara Municipal, decido vetar integralmente o Projeto de Lei nº 009/2026", afirma o mandatário na publicação. A íntegra da carta de Eleazar Lopes aos moradores de Fundão estará disponível no final deste texto.

Apesar do posicionamento do prefeito, até a manhã desta segunda-feira (23), não havia publicação em Diário Oficial sobre encaminhamento de mensagem de veto à Câmara de Vereadores. A reportagem tenta, desde a quinta-feira (19), conversar com Eleazar sobre a aprovação da proposta que gerou questionamentos por parte da população, principalmente em publicações referentes ao tema nas redes sociais, entretanto não obteve resposta dos contatos feitos via ligações telefônicas e mensagem de texto.

Benefício vem sendo ampliado ao longo dos anos

O Legislativo municipal em Fundão conta com 11 vereadores nesta legislatura. Eles têm remuneração mensal de R$ 6,6 mil, conforme dados do Portal da Transparência.

A aprovação da última semana não é a primeira proposta relacionada ao pagamento extra do benefício. Já vigoram, desde outubro de 2022, os efeitos de uma resolução que autoriza que, em dezembro, o auxílio seja dobrado tanto para vereadores quanto para servidores. Já outra resolução, de 2025, permite que o valor da verba aumente para R$ 1,4 mil em 2027 e R$ 1,5 mil em 2028. O projeto de lei aprovado no último dia 12 não susta a vigência dessas duas normativas.

A proposta que tratava do auxílio-alimentação dobrado no mês de aniversário de parlamentares e servidores teria efeitos retroativos a 1º de janeiro deste ano. O texto do projeto apontava que a medida acarretaria impacto financeiro anual de R$ 176,4 mil, ao longo de três anos (2026, 2027 e 2028).

Na justificativa da proposta, assinada pela Mesa Diretora da Câmara, destaca-se que a ampliação do benefício estaria fundamentada "no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na necessidade premente de recompor o poder de compra dos servidores, severamente prejudicado pela inflação dos últimos anos."

Diálogo com vereadores para barrar projeto “Com muito carinho e seriedade, como tenho feito desde o início do meu mandato, me dirijo à população de Fundão, e informo que, após amplo diálogo institucional com a Câmara Municipal, decido vetar integralmente o Projeto de Lei nº 009/2026. Desde o primeiro momento, mantivemos uma postura de respeito, responsabilidade e compromisso com o interesse público. O diálogo com os vereadores foi conduzido de forma transparente e republicana, sempre colocando Fundão em primeiro lugar. A Câmara Municipal é órgão autônomo e Independente, mas de forma consensual entendemos que precisamos continuar com a boa parceria e alocando recursos onde nossa população tanto precisa, como os investimentos que temos feito nos últimos 13 (treze) meses. A Câmara Municipal, igualmente sensível, demonstrou compreensão e maturidade ao reconhecer a importância de minha decisão. O veto reafirma nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, com a correta aplicação dos recursos públicos e, sobretudo, com as prioridades reais da nossa população. Governar é fazer escolhas e escolhemos proteger o interesse coletivo e trabalhar para a nossa gente. Seguiremos trabalhando com equilíbrio, diálogo e firmeza, sempre ouvindo a população e agindo com responsabilidade. Fundão segue no caminho certo, com seriedade, transparência e respeito ao cidadão.“



