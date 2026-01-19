Veja novos valores

Mais de 12 mil servidores da Serra vão ter aumento no tíquete-alimentação

Reajuste no benefício tanto para o funcionalismo da prefeitura quanto da Câmara Municipal foi aprovado nesta segunda-feira (19)

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:07

Prefeitura da Serra: aumento de 10% no tíquete-alimentação para 11,9 mil servidores Crédito: Ricardo Medeiros

Mais de 12 mil servidores da Prefeitura da Serra e da Câmara Municipal terão reajuste de 10% no tíquete-alimentação. Para o funcionalismo do Executivo, tanto da administração direta e indireta quanto de autarquias, o acréscimo será de R$ 100, o que eleva o benefício de R$ 1 mil para R$ 1,1 mil. Já para trabalhadores do Legislativo, o benefício sai dos atuais R$ 1.430,00 para 1.573,00. A proposta que estabelece os aumentos foi aprovada pelos vereadores serranos, em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (19).

A proposta de reajuste no auxílio-alimentação dos servidores do Executivo foi encaminhada à Câmara de Vereadores na sexta-feira (16), com assinatura do prefeito Weverson Meireles (PDT) e previsão de efeitos retroativos ao início deste mês. Durante a votação desta segunda (19), foi incluída ao projeto da prefeitura uma emenda de autoria do atual presidente da Câmara, William Miranda (PDT), visando à concessão de reajuste, também de 10%, no valor do auxílio-alimentação dos 428 servidores do Legilslativo municipal.



No texto aprovado pelo Legislativo à unanimidade de votos, a prefeitura justifica a medida em função do aumento do custo de vida, especialmente da cesta básica, e cita que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou 4,41% em dezembro de 2025, enquanto a inflação dos últimos 12 meses ficou em 4,46%, percentual abaixo do reajuste proposto.

Ainda conforme a prefeitura, a proposta tem caráter permanente, sem descontos associados, e deve recompor perdas inflacionárias e ampliar o poder de compra do funcionalismo local.

O impacto estimado é de R$ 1.190.700 por mês e cerca de R$ 14.288.400 por ano, com alcance aproximado de 11.907 servidores.

Já o estudo de impacto financeiro da Câmara Municipal da Serra estima que o reajuste do auxílio-alimentação vai acrescentar R$ 726 mil por ano às despesas da Casa, o equivalente a cerca de 1,17% do orçamento anual de R$ 65 milhões.

