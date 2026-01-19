Home
>
Política
>
Mais de 12 mil servidores da Serra vão ter aumento no tíquete-alimentação

Mais de 12 mil servidores da Serra vão ter aumento no tíquete-alimentação

Reajuste no benefício tanto para o funcionalismo da prefeitura quanto da Câmara Municipal foi aprovado nesta segunda-feira (19)

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:07

Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra: aumento de 10% no tíquete-alimentação para 11,9 mil servidores Crédito: Ricardo Medeiros

Mais de 12 mil servidores da Prefeitura da Serra e da Câmara Municipal terão reajuste de 10% no tíquete-alimentação. Para o funcionalismo do Executivo, tanto da administração direta e indireta quanto de autarquias, o acréscimo será de R$ 100, o que eleva o benefício de R$ 1 mil para R$ 1,1 mil. Já para trabalhadores do Legislativo, o benefício sai dos atuais R$ 1.430,00 para 1.573,00. A proposta que estabelece os aumentos foi aprovada pelos vereadores serranos, em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (19).

Recomendado para você

Reajuste no benefício tanto para o funcionalismo da prefeitura quanto da Câmara Municipal foi aprovado nesta segunda-feira (19)

Mais de 12 mil servidores da Serra vão ter aumento no tíquete-alimentação

André Garcia é procurador do Estado de Pernambuco, atuou no Espírito Santo e está em Brasília

Ex-secretário de Justiça do ES vai permanecer no governo Lula após troca de ministro

Objetivo era registrar preços para contratação de uma empresa de auditoria, mas Corte entendeu que esse não é o procedimento mais adequado; prefeitura diz que já suspendeu a licitação

TCES suspende licitação para auditoria de folha em São Gabriel da Palha

A proposta de reajuste no auxílio-alimentação dos servidores do Executivo foi encaminhada à Câmara de Vereadores na sexta-feira (16), com assinatura do prefeito Weverson Meireles (PDT) e previsão de efeitos retroativos ao início deste mês. Durante a votação desta segunda (19), foi incluída ao projeto da prefeitura uma emenda de autoria do atual presidente da Câmara, William Miranda (PDT), visando à concessão de reajuste, também de 10%, no valor do auxílio-alimentação dos 428 servidores do Legilslativo municipal.

No texto aprovado pelo Legislativo à unanimidade de votos, a prefeitura justifica a medida em função do aumento do custo de vida, especialmente da cesta básica, e cita que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou 4,41% em dezembro de 2025, enquanto a inflação dos últimos 12 meses ficou em 4,46%, percentual abaixo do reajuste proposto.

Ainda conforme a prefeitura, a proposta tem caráter permanente, sem descontos associados, e deve recompor perdas inflacionárias e ampliar o poder de compra do funcionalismo local. 

O impacto estimado é de R$ 1.190.700 por mês e cerca de R$ 14.288.400 por ano, com alcance aproximado de 11.907 servidores. 

Já o estudo de impacto financeiro da Câmara Municipal da Serra estima que o reajuste do auxílio-alimentação vai acrescentar R$ 726 mil por ano às despesas da Casa, o equivalente a cerca de 1,17% do orçamento anual de R$ 65 milhões.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

Servidores do ES terão direito a receber dinheiro congelado na pandemia

TCES suspende licitação para auditoria de folha em São Gabriel da Palha

Justiça autoriza Câmara a seguir com processo que pode cassar prefeito no ES

Metade do secretariado de Casagrande está cotada para disputar as eleições

Deputado do ES passa três anos sem fazer um discurso na Câmara

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais