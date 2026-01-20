Poder Legislativo

Câmara exonera servidores de vereador preso por invasão domiciliar na Serra

Foram exonerados 14 servidores comissionados ligados ao gabinete de Marlon Fred Oliveira Matos (PDT), que está preso de forma preventiva desde 15 de dezembro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:53

Marlon Fred foi preso após invadir a residência da ex-namorada Crédito: Leitor/A Gazeta

A Câmara da Serra publicou, nesta terça-feira (20), edição do Diário Oficial do Legislativo com a exoneração de 14 servidores comissionados ligados ao gabinete do vereador Marlon Fred Oliveira Matos (PDT), preso preventivamente desde o dia 15 de dezembro do ano passado, após invadir, durante a madrugada, a residência da ex-namorada, no bairro Alterosas, também no município, e se envolver em uma série de agressões, ameaças e resistência à ação policial.

As exonerações, por meio de portarias assinadas pelo presidente da Câmara da Serra, William Miranda (PDT), miram os cargos de apoio parlamentar, assessor parlamentar e assistente parlamentar, com salários variando entre R$ 2,5 mil e R$ 5,2 mil. A estrutura de gabinete do vereador pedetista, conforme dados do Portal de Transparência da Casa de Leis, contava com 10 assessores para atividades externas, enquanto outros 4 desempenhavam funções internas.

O chefe do Legislativo serrano foi procurado na tarde desta terça-feira (20) para mais informações sobre as exonerações que atingem diretamente a estrutura de gabinete de seu correligionário. Entretanto, até a publicação deste texto, não havia retornado os contatos da reportagem.

A defesa do vereador, por sua vez, informou ter recebido com surpresa a exoneração dos servidores do gabinete do parlamentar do PDT. Em conversa com a reportagem, o advogado Rafael Almeida de Souza ainda destacou que deverá procurar entender, junto à Casa de Leis, o que teria de fato ocasionado os atos da presidência da Câmara.

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o parlamentar do PDT não aceitava o fim do relacionamento e teria tentado agredir o atual companheiro da ex-namorada dele. Militares foram acionados após denúncia feita pela irmã dela.

Ainda conforme o registro, Marlon teria pulado o muro do imóvel, alcançado o segundo piso da casa e passado a gritar e ameaçar familiares, além de agredir com socos e chutes o atual namorado da ex-companheira.

Quando os policiais chegaram na casa, a irmã da jovem autorizou a entrada e solicitou buscas por uma possível arma de fogo, já que, segundo ela, o parlamentar costuma portar armamento. No interior do imóvel, os policiais encontraram o vereador, que se recusou a sair do local e passou a coagir os familiares da ex-namorada. Eles disseram temer pelas próprias vidas.

Os militares informaram o suspeito sobre a detenção naquele momento. Ainda assim, ele teria ameaçado os agentes. Segundo a PM, o vereador resistiu à prisão, deu socos nos policiais e chegou a ferir um soldado no olho esquerdo, sendo necessário o uso de uma arma de eletrochoque para contê-lo.

