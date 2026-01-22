Veja valores

Servidores do TCES têm reajuste no tíquete-alimentação e no auxílio-saúde

Aumento publicado em portaria pelo Tribunal de Contas nesta quinta-feira (22) foi de 4,26% e é retroativo ao dia 1º deste mês

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:21

Sede do Tribunal de Contas do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Os servidores do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) vão começar o ano com reajuste de 4,26% no valor do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde. Foi publicada nesta quinta-feira (22) uma portaria assinada pelo presidente da Corte, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, autorizando a medida com efeitos retroativos ao dia 1º deste mês.

No caso auxílio-alimentação, o valor unitário passou de R$ 96,69, em 2025, para R$ 100,81, em 2026. Considerando a média de 22 dias úteis, o total mensal estimado subiu de R$ 2.127,18 para R$ 2.217,82. Os conselheiros do tribunal não são contemplados com a medidas, uma vez que as verbas de natureza indenizatórias relacionadas a eles são tratadas dentro das especificiações da Lei Orgânica da Magistratura (Loman).

Já no auxílio-saúde dos servidores, o reajuste foi aplicado de forma linear em todas as faixas etárias, elevando os limites por servidor, por exemplo, de R$ 342,32 para R$ 356,92 até 18 anos, e de R$ 2.045,39 para R$ 2.132,61 acima de 59 anos.



Conforme os documentos publicados pela Corte de Contas, o reajuste do auxílio-alimentação está fundamentado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que funciona como o medidor oficial da inflação no Brasil, calculado mensalmente pelo IBGE. Já a base de cálculo do auxílio-saúde não foi informada.

As portarias, publicadas nesta quinta-feira (22), não informam o impacto financeiro nem o número de servidores beneficiados com a medida. O TCES foi procurado na noite desta quinta (22), via assessoria de imprensa, para mais informações sobre as portarias publicadas no Diário Oficial da Corte. Em caso de resposta, este texto será atualizado.

