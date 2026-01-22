Servidores do TCES têm reajuste no tíquete-alimentação e no auxílio-saúde

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 21:21
Os servidores do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) vão começar o ano com reajuste de 4,26% no valor do auxílio-alimentação e do auxílio-saúde. Foi publicada nesta quinta-feira (22) uma portaria assinada pelo presidente da Corte, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, autorizando a medida com efeitos retroativos ao dia 1º deste mês.
No caso auxílio-alimentação, o valor unitário passou de R$ 96,69, em 2025, para R$ 100,81, em 2026. Considerando a média de 22 dias úteis, o total mensal estimado subiu de R$ 2.127,18 para R$ 2.217,82. Os conselheiros do tribunal não são contemplados com a medidas, uma vez que as verbas de natureza indenizatórias relacionadas a eles são tratadas dentro das especificiações da Lei Orgânica da Magistratura (Loman).
Já no auxílio-saúde dos servidores, o reajuste foi aplicado de forma linear em todas as faixas etárias, elevando os limites por servidor, por exemplo, de R$ 342,32 para R$ 356,92 até 18 anos, e de R$ 2.045,39 para R$ 2.132,61 acima de 59 anos.
As portarias, publicadas nesta quinta-feira (22), não informam o impacto financeiro nem o número de servidores beneficiados com a medida. O TCES foi procurado na noite desta quinta (22), via assessoria de imprensa, para mais informações sobre as portarias publicadas no Diário Oficial da Corte. Em caso de resposta, este texto será atualizado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o