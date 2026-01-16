Balneabilidade

Veja as praias próprias e impróprias para curtir o fim de semana na Grande Vitória

Ao todo, 71 pontos estão próprios para banho, enquanto 10 trechos apresentam água imprópria e quatro áreas permanecem interditadas; confira a lista completa

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:42

Indicação de balneabilidade própria para banho na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Apesar do calor e daquela vontade de se refrescar neste verão, os banhistas devem ficar atentos antes de dar um mergulho nas praias do Espírito Santo. É preciso saber quais estão em boas condições de balneabilidade. Ao todo, há 71 pontos da Região Metropolitana da Grande Vitória próprios para o banho, enquanto 10 trechos apresentam água imprópria e quatro áreas permanecem interditadas, conforme os levantamentos mais recentes divulgados pelos municípios.

Segundo dados divulgados pelas prefeituras da Grande Vitória, a maioria das praias da região está própria para banho, mas há trechos classificados como impróprios e áreas interditadas, especialmente em Vitória, Serra e Vila Velha. Em Guarapari, todas as praias monitoradas seguem liberadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

As prefeituras orientam que os banhistas fiquem atentos às condições do mar antes de entrar na água, especialmente após períodos de chuva, quando a qualidade pode piorar temporariamente. A recomendação é observar as placas de sinalização instaladas na orla e consultar os boletins atualizados, já que a classificação das praias pode mudar ao longo das semanas.

Veja as praias próprias e impróprias para curtir o fim de semana na Grande Vitória

Para ajudar quem quer aproveitar o verão e curtir a praia com mais segurança, A Gazeta reúne abaixo as principais praias próprias e impróprias para banho em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari.

Vitória

Banhistas na Praia do Canto, próximo à Praça dos Namorados Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Prefeitura de Vitória, o município monitora cerca de 26 pontos ao longo da orla. No boletim mais recente, válido até a próxima quinta-feira (22), 20 trechos estão próprios para banho. A administração municipal reforça que a condição das praias pode mudar semanalmente e orienta a população a consultar o boletim atualizado antes de entrar no mar.

Praias próprias para banho em Vitória

Praia de Camburi (trechos em Jardim Camburi, Mata da Praia, Aeroporto e Jardim da Penha)

Praia do Canto (próximo à Praça dos Namorados)

Praia de Santa Helena (Enseada do Suá)

Curva da Jurema (Enseada do Suá)

Ilha do Frade (Praia da Direita, Praia das Castanheiras e Praia da Ilha do Frade )

Ilha do Boi (Praia Grande e Praia do Nenel)



Praias impróprias para banho em Vitória Praia do Suá (próximo à Capitania dos Portos)

Praia do Meio (embaixo da Terceira Ponte)



Praias interditadas para banho em Vitória

Praia de Camburi - Canal de Camburi (50 metros após o 1º píer)

Praia de Santo Antônio

Praia do Canal de Camburi - Canal da Passagem

Praia de Jesus de Nazareth



Serra

Banhistas curtem a praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com o relatório oficial da Prefeitura da Serra, 26 pontos da orla são monitorados, com a maioria classificada como própria para banho. A administração municipal orienta que o banho seja evitado nos pontos classificados como impróprios e lembra que placas de sinalização indicam a condição da água em cada local.

Pontos próprios para banho na Serra Nova Almeida I e II

Costa Bela

Capuba

Jacaraípe I, III ,V, VI e VII

Jacaraípe II (Barrote)

Jacaraípe IV (Solemar)

Foz do Irema

Manguinhos II, III e IV Rio Guaxindiba

Bicanga I e II

Balneário de Carapebus

Carapebus I e II



Pontos impróprios para banho na Serra

Rio Reis Magos

Foz do Córrego Laripe

Córrego Maringá

Manguinhos I

Lagoa de Carapebus



Vila Velha

Praia da Costa apresenta condições próprias para banho Crédito: Vitor Jubini

Segundo dados do relatório municipal, 14 pontos da orla de Vila Velha estão próprios para banho, enquanto três seguem classificados como impróprios. A Prefeitura de Vila Velha destaca que a maioria das praias apresenta boa qualidade da água, mas reforça a importância de acompanhar os boletins oficiais.

Pontos próprios para banho em Vila Velha

Ponta da Fruta I e II

Praia dos Recifes

Praia do Barrão

Lagoa Grande Lagoa Morada do Sol Praia de Itapuã (Beverly Hills)

Praia de Itaparica I e II

Praia da Costa I (Champagnat)

Praia da Costa II (Praia da Sereia)

Praia Secreta

Praia do Bananal Praia da Concha

Pontos impróprios para banho em Vila Velha Praia da Barrinha Prainha

Praia do Ribeiro



Guarapari

Praia do Morro, em Guarapari tem condições próprias para banho, conforme prefeitura Crédito: Vitor Jubini

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informa que todas as praias estão próprias para banho, conforme as últimas análises de balneabilidade. De acordo com o município, 16 pontos foram avaliados em dezembro, todos classificados como próprios, seguindo os parâmetros estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes. As coletas de janeiro já foram realizadas, mas as amostras ainda estão em análise laboratorial, com prazo de até uma semana para divulgação dos resultados.

Depois de moradores e comerciantes da Praia da Cerca, em Guarapari, relatarem a presença de água escura, turva e com mau cheiro no mar, a prefeitura informou que também realizou uma coleta adicional no local, preventivamente, em função das denúncias. A administração municipal esclarece que o caso está sendo tratado integradamente, com a participação de outras secretarias, da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e do Ministério Público.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta