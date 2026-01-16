Veja as praias próprias e impróprias para curtir o fim de semana na Grande Vitória

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:42
Apesar do calor e daquela vontade de se refrescar neste verão, os banhistas devem ficar atentos antes de dar um mergulho nas praias do Espírito Santo. É preciso saber quais estão em boas condições de balneabilidade. Ao todo, há 71 pontos da Região Metropolitana da Grande Vitória próprios para o banho, enquanto 10 trechos apresentam água imprópria e quatro áreas permanecem interditadas, conforme os levantamentos mais recentes divulgados pelos municípios.
Segundo dados divulgados pelas prefeituras da Grande Vitória, a maioria das praias da região está própria para banho, mas há trechos classificados como impróprios e áreas interditadas, especialmente em Vitória, Serra e Vila Velha. Em Guarapari, todas as praias monitoradas seguem liberadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
As prefeituras orientam que os banhistas fiquem atentos às condições do mar antes de entrar na água, especialmente após períodos de chuva, quando a qualidade pode piorar temporariamente. A recomendação é observar as placas de sinalização instaladas na orla e consultar os boletins atualizados, já que a classificação das praias pode mudar ao longo das semanas.
Para ajudar quem quer aproveitar o verão e curtir a praia com mais segurança, A Gazeta reúne abaixo as principais praias próprias e impróprias para banho em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari.
Segundo a Prefeitura de Vitória, o município monitora cerca de 26 pontos ao longo da orla. No boletim mais recente, válido até a próxima quinta-feira (22), 20 trechos estão próprios para banho. A administração municipal reforça que a condição das praias pode mudar semanalmente e orienta a população a consultar o boletim atualizado antes de entrar no mar.
Praias próprias para banho em Vitória
Praias impróprias para banho em Vitória
Praias interditadas para banho em Vitória
De acordo com o relatório oficial da Prefeitura da Serra, 26 pontos da orla são monitorados, com a maioria classificada como própria para banho. A administração municipal orienta que o banho seja evitado nos pontos classificados como impróprios e lembra que placas de sinalização indicam a condição da água em cada local.
Pontos impróprios para banho na Serra
Segundo dados do relatório municipal, 14 pontos da orla de Vila Velha estão próprios para banho, enquanto três seguem classificados como impróprios. A Prefeitura de Vila Velha destaca que a maioria das praias apresenta boa qualidade da água, mas reforça a importância de acompanhar os boletins oficiais.
Pontos próprios para banho em Vila Velha
A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informa que todas as praias estão próprias para banho, conforme as últimas análises de balneabilidade. De acordo com o município, 16 pontos foram avaliados em dezembro, todos classificados como próprios, seguindo os parâmetros estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes. As coletas de janeiro já foram realizadas, mas as amostras ainda estão em análise laboratorial, com prazo de até uma semana para divulgação dos resultados.
Depois de moradores e comerciantes da Praia da Cerca, em Guarapari, relatarem a presença de água escura, turva e com mau cheiro no mar, a prefeitura informou que também realizou uma coleta adicional no local, preventivamente, em função das denúncias. A administração municipal esclarece que o caso está sendo tratado integradamente, com a participação de outras secretarias, da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) e do Ministério Público.
