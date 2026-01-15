Sujeira no mar

Moradores reclamam de água escura e com mau cheiro em praia de Guarapari

Há suspeita de que água lançada no mar possa estar contaminada por esgoto após obra de macrodrenagem; prefeitura afirma que investiga o problema

Eduarda Lisboa Reporter

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 11:05

Moradores e comerciantes da Praia da Cerca, em Guarapari, relatam a presença de água escura, turva e com mau cheiro no mar, especialmente após períodos de chuva. Segundo os relatos, o problema passou a ser percebido há cerca de um ano, após a realização de uma obra de macrodrenagem na região da Praia do Morro, que passou a direcionar a água da chuva para a orla da Praia da Cerca.

Registros feitos por moradores mostram que a água lançada na praia apresenta alteração de cor e odor forte antes de chegar ao mar. A situação tem sido apontada como prejudicial não apenas para quem frequenta a praia, mas também para moradores, comerciantes e trabalhadores da região, que dependem do movimento turístico. A Prefeitura de Guarapari disse que investiga se houve irregularidade na execução da obra de macrodrenagem (veja resposta completa no fim do texto).

Registro feito por moradores da Praia da Cerca mostra água escura e turva e com forte mau cheiro despejada no mar Crédito: Leitor de A Gazeta

A obra de macrodrenagem, realizada pela Prefeitura de Guarapari na região da Praia do Morro, pretende reduzir alagamentos em um dos pontos mais movimentados da cidade. O sistema capta a água pluvial ao longo da orla e de bairros próximos e direciona esse volume até a Praia da Cerca, onde ocorre o lançamento no mar.



De acordo, Carlos Roberto de Oliveira Júnior, de 49 anos, morador e síndico de um condomínio em frente à Praia da Cerca, foi após essa mudança no escoamento que passaram a ser observadas alterações na coloração da água e no odor, especialmente durante e após chuvas mais intensas.

Quando chove é arrastada toda a sujeira da Praia do Morro. Todo tipo de impureza que estava nos três quilômetros de orla, como papel, lixo e bicho, vem com a água da chuva e cai no mar na Praia da Cerca. Carlos Roberto de Oliveira Júnior Morador e síndico de condomínio na Praia da Cerca

O síndico ainda conta que, durante o réveillon e os primeiros dias de janeiro, período com maior movimentação turística no município, o mau cheiro estava muito forte e algumas pessoas teriam passado mal após entrar no mar. A principal preocupação dos moradores é que a água lançada na praia possa estar contaminada por esgoto, o que, para eles, explicaria o mau cheiro persistente e os relatos de pessoas afetadas após contato com a água.

“Mesmo não chovendo, está caindo esgoto aqui na praia. Tivemos quase cinco ou seis dias de um cheiro insuportável, com a praia lotada de banhistas. A prefeitura nem veio fazer exame da água para saber se a balneabilidade estava boa”, relata Carlos Roberto.

O que diz a Prefeitura de Guarapari

Procurada por A Gazeta, a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) informou que a situação relacionada à drenagem e à circulação da água lançada na praia é de competência do município. Já a Prefeitura de Guarapari informou, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que já recebeu diversas denúncias relacionadas à situação registrada na Praia da Cerca. Segundo o município, o caso está sendo tratado de forma integrada, com o envolvimento de outras secretarias municipais, da Cesan e do Ministério Público.

De acordo com a prefeitura, informações preliminares indicam que a obra de macrodrenagem executada na gestão anterior pode não ter sido realizada de forma adequada, havendo indícios de ligação irregular de rede de esgoto com saída na Praia da Cerca. Diante disso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitou análise de balneabilidade da área para verificar se a drenagem resultou em conexões irregulares direcionadas ao mar.

A administração municipal informa ainda que equipes técnicas estão reunindo dados, estudos e projetos executados na gestão anterior para identificar responsabilidades técnicas e legais. Após a conclusão das análises, as demandas serão encaminhadas aos órgãos competentes. A prefeitura afirma que trabalha para adotar as medidas necessárias e buscar soluções definitivas para a preservação ambiental da Praia da Cerca.

