Jiboia é encontrada na areia da Lagoa de Carapebus na Serra
Uma cobra da espécie jiboia foi resgatada na Lagoa de Carapebus, na Serra, na manhã de quinta-feira (22). O animal estava na areia quando um militar do Corpo de Bombeiros (CBMES), que estava atuando como fiscal de Salvamar no posto 4, avistou a serpente. Um vídeo mostra que a presença do bicho chegou a assustar alguns banhistas, mas outros ficaram intrigados e tentaram chegar próximo.
A gravação também registra o momento em que o militar consegue imobilizar o animal e depois o coloca em um saco. Conforme o CBMES, para evitar aglomeração em cima da jiboia, o militar retirou a cobra do local e a soltou em uma área de mata nas proximidades, habitat natural da espécie.