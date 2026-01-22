Jiboia é encontrada na areia da Lagoa de Carapebus na Serra

Uma cobra da espécie jiboia foi resgatada na Lagoa de Carapebus, na Serra, na manhã de quinta-feira (22). O animal estava na areia quando um militar do Corpo de Bombeiros (CBMES), que estava atuando como fiscal de Salvamar no posto 4, avistou a serpente. Um vídeo mostra que a presença do bicho chegou a assustar alguns banhistas, mas outros ficaram intrigados e tentaram chegar próximo.