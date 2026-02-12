Sem autorização

Tradicional bloco infantil fica de fora do carnaval em Vitória e pais reclamam

Regionalzinho da Nair não entra na programação oficial da Prefeitura de Vitória, que alega descumprimento de prazo para a ausência; grupo nega e diz ter feito inscrição dentro do período

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17:38

Folia infantil comandada pelo bloco Regionalzinho da Nair, no Parque Moscoso, em Vitória, na edição de 2025 Crédito: Fernando Madeira

A tradicional apresentação do Regionalzinho da Nair, no Parque Moscoso, no Centro de Vitória, no sábado de carnaval, não vai ser realizada neste ano. O desfile do bloco, que costumava reunir centenas de crianças num dia de festa em família, ficou de fora da programação oficial da Prefeitura de Vitória, que cita o descumprimento de prazo de inscrição como justificativa para a ausência. O grupo nega e diz ter feito a inscrição logo no início do período. Em meio a isso, pais reclamam do cancelamento da folia infantil.

O anúncio sobre a suspensão da participação no carnaval foi feito pelo Regional da Nair, em suas redes sociais, lamentando a postura da administração municipal de não autorizar o cortejo do bloco infantil — uma extensão do grupo original, voltado aos adultos e em atividade há mais de 10 anos.

"Desde 2014, temos ajudado a retomar o carnaval de blocos infantis na cidade com eventos gratuitos e bancados do nosso próprio bolso. Fizemos sempre porque acreditamos numa cidade diversa, plural e acessível também para as crianças. Em um claro movimento de apropriação do espaço e do público que nós, do Regionalzinho, construímos, e sem nos dar nenhuma explicação, a Prefeitura de Vitória faz o movimento extrativista e vingativo que marcou a relação dessa gestão com a cultura da cidade", diz o bloco, em trecho da publicação.

A publicação recebeu inúmeros comentários de pessoas que estavam ansiosas pela apresentação do Regionalzinho, seja porque já era uma tradição de família, seja pela vontade de ter a primeira experiência.

É o caso da autônoma Maria Rocha, mãe de Isadora, de 2 anos. Ela comentou que, em 2026, pretendia estrear na folia infantil com a filha após se encantar com as imagens que o marido, que é fotógrafo, fez na edição de 2025.

"Eu sempre participei do Regional. Este ano seria a primeira vez com minha filha no bloco de crianças. Conheci no ano passado e falei: 'no ano que vem, com certeza, eu e Isadora vamos nessa folia'. Moro no Centro há oito anos e sempre teve. Cancelar neste ano, bem na minha vez, me deixou chateada!"

Frustração também é o sentimento do personal trainer Hugo Honorato, que, com a esposa Emmily, levava todo ano a filha Betina, hoje com 12 anos, para a apresentação do Regionalzinho no Parque Moscoso. O bloco era o momento de curtir o carnaval em família.

"Desde que a Betina tinha três ou quatro anos, a gente levava ela para o bloco. Já era uma tradição de família. Estou muito triste e decepcionado com o cancelamento e ainda nem falei para minha filha. Ela sempre gostou muito de ir, encontrava as coleguinhas, se fantasiava. Não dá para levar ela e as amigas para bloco de adultos, tem risco. No Regionalzinho, que é mais familiar, a gente se sentia seguro", desabafa.

Hugo e Emmily, pais de Betina, hoje com 12 anos, levavam a filha para o Regionalzinho desde pequena Crédito: Acervo pessoal

Para Hugo, barrar o bloco afeta as famílias que iriam curtir, mas também aquelas que tiram seu sustento da venda de produtos no dia da folia. "Na rua, gera emprego para quem precisa fazer uma renda extra", observa o personal.

Prefeitura aponta prazo e grupo rebate

A Prefeitura de Vitória afirma que não houve negativa genérica à realização de blocos infantis, mas que, no caso do Regionalzinho, o pedido do bloco foi recebido quando a administração já havia fechado a programação oficial do Carnavalzinho de Vitória 2026.

"Em razão disso, não houve tempo hábil para a inserção no calendário oficial. Ainda assim, a administração municipal manteve diálogo com os organizadores e ofereceu uma data alternativa para a realização do desfile", informa a prefeitura em nota, mas sem mencionar qual seria a data.

Um dos integrantes do Regional da Nair, Lourenço de Oliveira Pinto Ramos afirma que o grupo protocolou o pedido e a documentação assim que a prefeitura abriu o período de inscrições. "A gente tem protocolo, data, horário. Tudo certinho. E, a apenas três dias do carnaval, recebe a negativa", rebate. Procurada novamente, a prefeitura não quis comentar a alegação feita pelo bloco.

Questionado sobre uma nova data, Lourenço diz que o grupo não recebeu essa proposta, mas acredita que não seria viável, uma vez que o Regional da Nair tem outros compromissos previamente agendados. Ele ressalta que o bloco recebeu com tristeza a recusa da prefeitura, uma vez que o cortejo no sábado de carnaval, no Parque Moscoso, já fazia parte da tradição também para os integrantes.

A programação voltada ao público infantil, reforça a nota da prefeitura, foi previamente planejada e será realizada em quatro diferentes regiões da cidade. Confira:

Sábado (14) – 9h às 12h – Parque Moscoso (Centro)

Atração: Pituca

Domingo (15) – 16h30 às 19h30 – Praça Nilze Mendes (Jardim Camburi)

Atração: Passarim

Segunda-feira (16) – 16h às 19h – Pedra da Cebola (Mata da Praia)

Atração: Estripolia

Terça-feira (17) – 16h às 19h – Orla de São Pedro (Grande São Pedro)

Atração: Ratimbum



