Bloco Regionalzinho da Nair anima manhã deste sábado (1) no Parque Moscoso

Crianças de todas as idades se divertiram com bolhas de sabão, pinturas de rosto e muita música no Centro de Vitória; confira galeria de fotos

Publicado em 1 de março de 2025 às 11:39

Bloco Regionalzinho da Nair no Parque Moscoso Crédito: Fernando Madeira

O bloco infantil Regionalzinho da Nair fez a alegria da criançada na manhã deste sábado (1) no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Com uma programação repleta de atividades lúdicas e muita folia, o evento reuniu famílias inteiras para celebrar o carnaval de forma animada e segura.>

A festa contou com atrações como bolhas de sabão, pinturas de rosto, espuma e até um palhaço em perna de pau, garantindo sorrisos e diversão para os pequenos foliões. Além disso, as fantasias criativas deram um toque especial ao evento, transformando o Parque Moscoso em um verdadeiro cenário carnavalesco.>

A trilha sonora do Regionalzinho da Nair também não decepcionou. Clássicos infantis e marchinhas embalaram a festa, fazendo com que as crianças e seus familiares se jogassem na folia ao som de muita música boa.>

O bloco, que já virou tradição no carnaval capixaba, reforça a importância de espaços de diversão voltados para o público infantil, proporcionando momentos de alegria e interação para os pequenos foliões e suas famílias. Com uma programação acessível e cheia de encantos, o Regionalzinho da Nair mostrou mais uma vez que o carnaval de Vitória é para todas as idades.>

CONFIRA GALERIA DE FOTOS

Bloco Regionalzinho da Nair no Parque Moscoso 1 de 36

