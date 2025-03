O que fazer no ES? Afro Kizomba, blocos e bateria da MUG agitam o sábado (1)

Carnaval Mestre Álvaro

O que é? Bloquinho do Mestre, concentração no pátio, oficinas e cortejo pelo mall, com Bandinha de Fanfarra. Ingressos – aberto ao público. Gratuito. Horário: 15h às 18h, no Piso L3. Bloquinho do Mestre, concentração no pátio, oficinas e cortejo pelo mall com Bandinha de Fanfarra. Gratuito.