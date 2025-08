Veja 5 dicas para prevenir otite em cães e gatos

É preciso atenção com as orelhas dos pets. Crédito: Shutterstock

Coceira intensa na orelha, balançar constante da cabeça e um cheiro forte e desagradável são sinais de que o seu pet pode estar com otite, uma inflamação no ouvido que pode atingir cães e gatos de todas as idades. Se não for diagnosticada e tratada corretamente, a doença pode evoluir para quadros graves, como perda auditiva e até meningite.



A médica-veterinária Luciana Comarú, especialista em clínica geral e cirúrgica de pequenos animais, explica que as causas mais comuns da otite incluem alergias, infecções bacterianas ou fúngicas, presença de ácaros e até a anatomia do ouvido de algumas raças.