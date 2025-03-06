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Cuidados

Prevenção e ciência: saiba o que pode ajudar a prolongar a vida do seu pet

O envelhecimento animal é influenciado por uma série de fatores, como genética, alimentação e cuidados veterinários

Publicado em 06 de Março de 2025 às 16:00

Publicado em 

06 mar 2025 às 16:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Ciência e animais / Medicina veterinária
Ciência e animais / Medicina veterinária Crédito: Gorodenkoff/Shutterstock
Os pets já são considerados membros da família e, por isso, assim como qualquer ente querido, os tutores querem que eles vivam o máximo de tempo possível ao seu lado. Mas com o aumento da expectativa de vida dos animais de estimação, surgem desafios relacionados ao envelhecimento, como doenças degenerativas que prejudicam o bem-estar animal. A boa notícia é que já é possível proporcionar mais anos com qualidade para esses companheiros.
Especialistas já sabem que o envelhecimento não é um processo único, mas influenciado por uma série de fatores, como genética, alimentação e cuidados veterinários e que os cuidados certos para com os pets podem ajudar a prolongar seu tempo de vida.
Bianca Ribeiro, médica-veterinária da PetMoreTime, biotech brasileira especializada em longevidade canina, explica que a medicina veterinária está cada vez mais focada em prevenir, e não apenas tratar. “No último século, a ciência se desenvolveu para combater doenças, mas, atualmente, sabemos que o segredo é agir antes que elas apareçam".
Ela ressalta, ainda, que a ciência também está evoluindo na longevidade canina. Com a descoberta de marcadores biológicos do envelhecimento, que mostram como o corpo do cão está envelhecendo em nível celular, é possível identificar sinais precoces de desgaste e intervir diretamente na raiz do problema. 
"Assim como os humanos, cada cão vai apresentar um problema diferente ao envelhecer. Por isso, a personalização do tratamento é tão importante”
Saiba o que pode ajudar a prolongar a vida do seu cão:
  • Alimentação balanceada - Pode variar de acordo com idade, porte, raça, condições de saúde e nível de atividade do cão. A alimentação deve ser planejada com o apoio de um médico-veterinário especializado em nutrição, que vai recomendar rações ricas em proteínas, gorduras saudáveis, carboidratos, vitaminas e minerais essenciais, que oferecem benefícios nutricionais adicionais.

  • Exercícios regulares - São essenciais para a saúde física e mental dos cães, tendo um impacto positivo na saúde cognitiva e no aumento da sua expectativa de vida. Contribuem para uma menor incidência da Síndrome de Disfunção Cognitiva Canina (SDCC) -  algo parecido com Alzheimer em humanos, pois aumentam a circulação sanguínea, melhoram o fluxo de oxigênio, levando nutrientes para o cérebro do animal, ajudando a manter as células saudáveis. Melhoram o humor e reduzem o estresse, favorecendo a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar. 

  • Ambiente enriquecedor - Brinquedos interativos e oportunidades de socialização ajudam a manter a mente do seu cão ativa. Isso é especialmente importante à medida que eles envelhecem, pois a estimulação mental contribui para retardar o declínio cognitivo.

  • Saúde bucal - É uma parte importante da saúde geral do seu cão. Problemas dentários podem levar a doenças sistêmicas, incluindo doenças cardíacas e renais. Manter uma boa higiene bucal, incluindo escovação regular e check-ups dentários, é essencial.

  • Visitas regulares ao veterinário - Exames de rotina podem detectar precocemente problemas de saúde, permitindo intervenções que podem salvar o cão. Além das vacinas, os exames podem incluir avaliações cardíacas, endócrinas e outras.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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