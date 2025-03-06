Prevenção e ciência: saiba o que pode ajudar a prolongar a vida do seu pet

Ciência e animais / Medicina veterinária Crédito: Gorodenkoff/Shutterstock

Os pets já são considerados membros da família e, por isso, assim como qualquer ente querido, os tutores querem que eles vivam o máximo de tempo possível ao seu lado. Mas com o aumento da expectativa de vida dos animais de estimação, surgem desafios relacionados ao envelhecimento, como doenças degenerativas que prejudicam o bem-estar animal. A boa notícia é que já é possível proporcionar mais anos com qualidade para esses companheiros.

Especialistas já sabem que o envelhecimento não é um processo único, mas influenciado por uma série de fatores, como genética, alimentação e cuidados veterinários e que os cuidados certos para com os pets podem ajudar a prolongar seu tempo de vida.

Bianca Ribeiro, médica-veterinária da PetMoreTime, biotech brasileira especializada em longevidade canina, explica que a medicina veterinária está cada vez mais focada em prevenir, e não apenas tratar. “No último século, a ciência se desenvolveu para combater doenças, mas, atualmente, sabemos que o segredo é agir antes que elas apareçam".

Ela ressalta, ainda, que a ciência também está evoluindo na longevidade canina. Com a descoberta de marcadores biológicos do envelhecimento, que mostram como o corpo do cão está envelhecendo em nível celular, é possível identificar sinais precoces de desgaste e intervir diretamente na raiz do problema.

"Assim como os humanos, cada cão vai apresentar um problema diferente ao envelhecer. Por isso, a personalização do tratamento é tão importante”

Saiba o que pode ajudar a prolongar a vida do seu cão: