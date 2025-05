Seu pet sente dor? Aprenda a identificar e cuidar do problema

Só quem tem um animal de estimação em casa sabe o quanto pode ser difícil para o tutor perceber, por meio do comportamento, que o pet está sentindo dor. Isso pode ocorrer por causa de uma recuperação pós-cirúrgica, doenças crônicas ou lesões, que acabam gerando impactos significativos na qualidade de vida do animal.



A médica-veterinária Karina Rangel, coordenadora de produtos da Avert Saúde Animal, explica que, embora a dor seja uma resposta fisiológica natural do organismo, quando não tratada adequadamente, pode se tornar persistente e levar a uma resposta inflamatória prolongada. Isso afeta negativamente o sistema imunológico, tornando o animal mais vulnerável a infecções e outras doenças.