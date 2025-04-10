Saúde bucal dos pets: a importância da escovação regular

É importante garantir a frequência da escovação dos dentes Crédito: Shutterstock/ sergey kolesnikov

Cuidar da saúde bucal não faz parte só da rotina dos humanos, também é primordial quando se pensa nos pets. É um hábito que deve estar entre os principais pontos de atenção dos tutores de cães e gatos. O médico-veterinário da Vetnil, Kauê Ribeiro, explica que a presença de halitose (mau hálito) muitas vezes pode indicar que o animal apresenta algum problema de saúde na região.

“Uma das principais causas de hálito com odor ruim nos pets é a formação de cálculo, também conhecido como tártaro, nos dentes. Isso ocorre devido ao acúmulo de placa bacteriana, que sofre mineralização quando os dentes não são escovados e higienizados regularmente. Esse acúmulo bacteriano leva à ocorrência da doença periodontal, na qual há uma importante inflamação de estruturas periodontais (tecidos gengivais, ligamento periodontal e osso alveolar)”, alerta.

Segundo ele, estudos sugerem uma prevalência dessa enfermidade em 80% dos animais a partir dos cinco anos de vida, sendo mais comum em cães e gatos idosos, além de ser mais prevalente em raças de cães de menor porte. A doença periodontal é uma condição séria, que pode afetar outros órgãos, como fígado, coração e rim, comprometendo a saúde geral do animal.

“Alguns cuidados regulares simples podem ajudar a prevenir os problemas bucais mais comuns, o mais importante é garantir a frequência da escovação dos dentes, acostumando o pet desde filhote nesta rotina. Podem ser utilizadas escovas de dedo ou específicas para os pets, além de gazes. O ideal é optar pela maneira que seja mais tranquila para o animal”.

Durante a escovação, explica, o indicado é realizar movimentos leves e circulares nos dentes e gengivas, pois o atrito é a forma mais eficaz de promover a remoção da placa bacteriana. Cremes dentais podem auxiliar nesse processo, desde que sejam utilizados produtos específicos para pets, os destinados para humanos contêm substâncias que podem ser tóxicas para os animais.

Para complementar a rotina de cuidados, o uso de brinquedos mordedores, para auxiliar na remoção mecânica da placa bacteriana, associado ao uso de produtos com ação antisséptica, como a clorexidina, podem ajudar também a evitar o acúmulo de bactérias na região,

Confira alguns comportamentos que indicam problemas bucais nos pets