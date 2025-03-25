Zezé Di Camargo inspira causa animal: saiba como adotar um cavalo no ES

Zezé di Camargo resgatou cavalos abandonados Crédito: Shutterstock/Instagram @zezedicamargo

Recentemente, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, em uma atitude nobre, adotou alguns cavalos de um abatedouro clandestino, em Goiás, que seriam usados para fazer hambúrguer. A cena chamou a atenção dos internautas e o tema de maus-tratos a cavalos entrou mais uma vez em pauta.

Apesar de ser proibido por lei, alguns animais de tração ainda são vistos em vias urbanas e rurais do Espírito Santo.

“Em sua maioria são cavalos que sofrem maus-tratos e chegam a um estado lamentável. É necessário que os poderes municipais se organizem para coibir isso de forma mais eficaz, oferecendo capacitação, boa infraestrutura, resgate e tratamento dos animais e a apreensão e recolhimento da carroça e dos materiais transportados”, explicou o médico-veterinário, proprietário do Rancho Bela Vista, na Serra, Antonio Ginelli, o Kakinho.

Cavalos resgatados que estão para adoção no Rancho Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal

Em 11 anos de prestação de serviços já foram atendidos cerca de 3 mil animais, entre cavalos, mulas e burros, abandonados nas ruas ou terrenos, de criação irregular e que foram apreendidos devido a maus- tratos. Mas com laudo do agente público em ação fiscalizatória, isso corresponde a 10% do total.

“Infelizmente o ato do cantor Zezé Di Camargo de adotar um cavalo vítima de maus-tratos é muito raro

"A maioria das pessoas nesses casos, vem em busca apenas de um ‘cavalo ideal’ para sua conveniência, e raramente será um animal que passou anos perambulando pelas ruas sem dono ou sofreu maus-tratos. A intenção, normalmente, é a de economizar na aquisição de um cavalo adotando um”.

O presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo (CRMV-ES), o médico-veterinário José Carlos Landeiro Fraga, destaca que a conscientização e o trabalho conjunto da população e dos órgãos de fiscalização é o que fará com que casos de abuso sejam denunciados e combatidos.

É um tema amplo e complexo, por um lado, aquele é o ganha-pão da pessoa, e ela provavelmente cuida o melhor que pode do companheiro animal, por outro, será que o animal gostaria de estar submetido a tais condições?

O número de carroceiros diminuiu muito, mas ainda existe. “Como mensurar se isso é maus-tratos, quando o animal foi treinado para tal função? Pode ser que sim, pode ser que não, é necessário avaliar as situações individualmente. É diferente de maus-tratos por parte de um médico-veterinário durante um ato cirúrgico, por exemplo, como operar sem anestesia. Aí o Conselho consegue fazer algo a respeito. Quanto ao carroceiro, entretanto, não temos o que fazer”.

Como adotar um cavalo, burro ou mula

Vá até o Rancho Bela Vista, onde os animais em condições de serem adotados serão apresentados.

Após comprovar que possui uma propriedade rural regular frente aos órgãos de defesa sanitária animal, são realizados os trâmites de doação e transferência desse animal para a propriedade informada, seguindo a legislação sanitária vigente de acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Espírito Santo (IDAF).

Como denunciar maus-tratos