Conheça as 5 melhores opções de cama para gatos

Quem ama gatos e tem um, dois, três… em casa, vai amar essas camas deliciosas e criativas para deixar o bichano mais confortável para tirar aquela soneca de horas, muito comum quando se fala de felinos, sabemos bem, né? Opções não faltam, tem de todos os estilos e preços. Separamos algumas, confira.
Esta caminha, em MDF de alta qualidade, proporciona não só conforto para o bichano, mas, também, segurança, já que nossos amigos adoram se esconder. Além disso, vem equipada com um arranhador, muito bem-vindo, vamos combinar, para ver se os malandrinhos esquecem o nosso sofá. E o tamanho é ideal para quem não tem muito espaço em casa. R$ 289
Uma caminha bem ao estilo riponga. Prática, essa rede para felinos pode ser instalada onde o tutor preferir. A minha Chloé, que sempre achei tem alma de cachorro, porque onde a gente vai, ela segue atrás, vai amar quando a gente instalar embaixo da cadeira. Não tem um café da manhã que ela não nos faça companhia. Será que o seu gatinho é desses e também vai adorar ganhar uma? R$ 38
Esta caminha é um luxo só! Seu gatinho vai ter, simplesmente, um sofá só para ele. De algodão, oferece conforto 100% para felinos de até 11 quilos. Fácil de limpar, permite a remoção das capas das almofadas que podem ser lavadas na máquina. Além de proporcionar um refúgio para seu pet, ainda dá um toque elegante à sua casa. R$ 429,59
Este tapete gelado vai conquistar seu gato principalmente agora com as altas temperaturas, afinal ele traz tecnologia de auto-resfriamento superior, sem a necessidade de água, eletricidade ou refrigeração. Para deixá-lo sempre limpo e cheiroso é só lavar na máquina e secar na sombra ou em locais frescos. Pode ser colocado no chão, em cima da cama, do sofá, onde preferir. E o melhor, é portátil e pode ser levado para onde for necessário. E o design nem precisa falar nada né? Fofo demais! R$ 47
Existe algum gatinho na face da terra que não adora ficar na janela bisbilhotando a vida alheia? Essa rede é ideal para os felinos com esse perfil. Além de trazer conforto, é ótima para ele tomar aquele sol gostoso. Com cabo de aço inoxidável de 2mm de espessura, suporta gatos grandes. O produto traz almofadas de flanela, proporcionando ainda mais conforto ao bichano. R$ 272