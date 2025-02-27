Restaurantes abertos no carnaval: veja onde comer durante a folia no ES

Real Gelateria - Sorveteria. Unidade da Praia do Canto: sábado, das 13h à meia-noite e de domingo a terça, das 13h às 22h. Fecha quarta. Rua João da Cruz, 151, Vitória. (27) 2142-8631. Unidade do Shopping Vitória: sábado, das 10h às 23h; domingo, das 11h às 22h. De segunda quarta, das 10h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.