Restaurantes abertos no carnaval: veja onde comer durante a folia no ES

Vai passar o carnaval no ES e quer dicas de onde comer durante os dias de folia? Então, confira a lista que o HZ preparou com restaurantes, cafés, docerias e gelaterias abertos entre o sábado (1º) e a Quarta-feira de Cinzas.
A seleção inclui lugares com esquema especial de funcionamento e opções para almoço, jantar, café da manhã ou lanche da tarde. Confira abaixo e programe-se!
Restaurantes do ES abertos durante o carnaval
- Fuego Uruguaio Bodegón - Cozinha uruguaia e parrilha. Sábado, das 12h às 16h e das 18h à meia-noite. Domingo, das 12h às 16h. Quarta, das 17h30 às 23h. Rua Wellington de Freitas, 384, Jardim Camburi, Vitória. (27) 98893-4086.
- Mangalô Café Bar - Cafeteria. Sábado e domingo, das 8h às 18h; segunda e terça, das 8h às 16h. Quarta: fechado. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. (27) 99955-1338.
- Caranguejo do Languinho - Frutos do mar e moquecas. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 17h. Rampa João Moura Nascimento, 65, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 99987-9410.
- Barutti - Gelateria e cafeteria. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 12h às 22h30. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. (27) 3534-9193. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro.
- Tero Brasa e Vinho - Cozinha variada e parrilha. Sábado, terça e quarta, das 11h30 às 23h30; domingo das 11h30 às 16h; segunda, das 18h30 às 23h30. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. (27) 99932-5614.
- O Quintal Parrilla Bar - Parrilha. Sábado, das 11h à meia-noite; domingo, das 11h às 17h; segunda, das 11h às 16h; terça e quarta, das 11h à meia-noite. Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. (27) 3024-1340.
- Oriundi - Cozinha italiana. Sábado, das 11h30 à 15h e das 19h às 23h; domingo, segunda, terça e quarta, das 11h30 às 15h. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.
- Tatá Cozinha de Origem - Cozinha autoral. Sábado, terça e quarta, das 19h às 23h. Rodovia Governador Mário Covas (BR-101), 426, São Benedito, São Mateus. (27) 99720-3767.
- Spaghetti & Cia - Cozinha italiana. Sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; e domingo, das 11h30 às 15h30. Fecha de segunda a quarta. Vitória: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3299-6125.
- La Musa - Pizzaria. Sábado e quarta, das 18h às 23h; domingo, das 18h às 22h. Fecha segunda e terça. Rua Chapot Presvot, 425, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.
- Don Camaleone - Forneria. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, a partir das 17h30. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.
- Pirá Cozinha de Origem - Frutos do mar na brasa. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 22h30. Rua Comendador Ramos, Porto de Cima, Mercado de Peixe, Anchieta. (28) 99949-0329.
- Gelato Borelli Shopping Vitória - Gelateria. Sábado, segunda, terça e quarta, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 21h. Av. Américo Buaiz, 200, Piso L2 (em frente à C&A), Enseada do Suá, Vitória.
- Caranguejo do Assis - Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h à 0h. Av. da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha.
- Foodies Burger - Hamburgueria. Unidade de Jardim da Penha: sábado, das 18h à meia-noite. Domingo, terça e quarta, das 18h às 23h30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1630. (27) 3207-5200. Unidade de Jardim Camburi: sábado, domingo, terça e quarta, das 18h às 23h30. Rua Carlos Gomes Lucas, 147. (27) 99267-9276.
- Cantina La Rústica - Cozinha italiana. Sábado, terça e quarta, das 19h às 23h. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99531-9350.
- Restaurante do Bigode - Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 17h. Escadaria Clemente Viegas da Costa, Jesus de Nazareth, Vitória.
- Pitoresco Gastrobar - Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h às 18h. Rampa João Moura do Nascimento, 5, Jesus de Nazareth, Vitória. (27) 99576-5333.
- Coco Bambu - Cozinha variada. Vila Velha: sábado, das 11h30 às 23h30; domingo, das 11h30 às 22h30; segunda, terça e quarta, das 11h30 às 15h e das 17h às 22h30. Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100. Vitória: sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 11h30 às 23h; segunda, terça e quarta, das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória. (27) 3083-5800.
- Real Gelateria - Sorveteria. Unidade da Praia do Canto: sábado, das 13h à meia-noite e de domingo a terça, das 13h às 22h. Fecha quarta. Rua João da Cruz, 151, Vitória. (27) 2142-8631. Unidade do Shopping Vitória: sábado, das 10h às 23h; domingo, das 11h às 22h. De segunda quarta, das 10h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
- Casa Guima - Cozinha brasileira. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h à meia-noite. Rua Aquino de Araújo, 340, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99746-1273.
- Água de Sal - Frutos do mar. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 11h à meia-noite. Avenida Antônio Gil Veloso, 702, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99737-9097.
- Casa Flô - Cafeteria. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta, das 8h às 21h. Rua Rio Branco, 390, Parque das Castanheiras, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99718-1930.