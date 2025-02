Opção

Santa Teresa terá carnaval gastronômico com pratos a partir de R$ 15

3ª edição do Santo Boteco acontece entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Programação musical contempla desde marchinhas de carnaval até MPB

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 14:34

3º edição do Santo Boteco acontece entre 28 de fevereiro e 4 de março Crédito: Astrisfilmes/Joel Cardoso

Para quem busca um carnaval diferente, longe do agito do litoral e recheado de sabores, Santa Teresa é o destino ideal. Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a cidade mais italiana do Espírito Santo recebe a 3ª edição do Santo Boteco, um festival que une gastronomia, música e um ambiente perfeito para reunir a família e os amigos. >

Com entrada gratuita, o evento acontece em um dos destinos mais charmosos do interior capixaba, oferecendo um carnaval tranquilo e repleto de atrações. No coração da capital capixaba da gastronomia italiana, os visitantes poderão degustar pratos autênticos que variam de R$ 15 a R$ 60, incluindo massas artesanais, pizzas, vinhos e cervejas premiadas.>

MÚSICA E ENTRETENIMENTO

A programação musical do festival promete agradar a todos os gostos. Os clássicos das marchinhas de carnaval, samba, MPB e axé vão embalar os dias de festa, com apresentações de bandas como Banda Folia, Máfia do Samba e Iclas Sorriso. Para as crianças, matinês e festas infantis garantem a diversão em um espaço seguro e acolhedor.>

CELEBRAÇÃO DA CULTURA LOCAL

Além da boa música e gastronomia, o Santo Boteco valoriza os produtores locais, trazendo ao público uma praça de alimentação recheada de comidas típicas de boteco, cantinas das Nonnas, pizzas e produtos artesanais da região. >

O evento ainda contará com um espaço dedicado ao artesanato capixaba, reforçando o compromisso de fortalecer a cultura e o empreendedorismo local. Seja para aproveitar os sabores, curtir uma boa música ou simplesmente relaxar no clima agradável das montanhas, o 3º Santo Boteco promete ser um dos eventos mais charmosos e saborosos deste carnaval. >

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SÁBADO – 22 de fevereiro

BLOCO SUJO EM PATRIMÔNIO

18:00 – Show Banda Folia (Marchinha de Carnaval)

20:00 – Show Iclas Sorriso (axé 90)





SEXTA– 28 de fevereiro

LOCAL: PRAÇA DA CULTURA

18h - Abertura da Praça de alimentação (Comida de Boteco, Cantina das Nonnas,

fogo de chão, pizza e muitas delícias)

Espaço Mercearia: Produtos da Agroindústria Artesanal e Artesanato Capixaba.

Cervejas Artesanais de Santa Teresa

Três Santas, Berger Beer, Zamprogno

PALCO COLIBRI

19:00 – “Abertura Santo Boteco Carnaval 2025”

20:30 – Show Máfia do Samba (Roda de Samba)

22:30 – Show Derengo (SambaRock)





SÁBADO – 01 de março

11h - Abertura da Praça de alimentação

PALCO COLIBRI

12:30 – Show Roda de Samba (Iclas)

15:00 – Dj Carnaval

19:00 – Chegada da Marchinha de Carnaval

20:30 – Show Iclas Sorriso (Samba)

22:30 – Show Cachorro Caramelo (MPB)

PALCO RUA DO LAZER

14:30 – Rock da Tarde (Música)

18:30 – Banda Folia (Marchinha de Carnaval)





DOMINGO – 02 de março

10:30 - Abertura da Praça de alimentação

PALCO COLIBRI

10:30 – “Matinê Infantil”

12:30 – Show Nando Moura (Samba e Pagode)

15:00 – Dj Carnaval

19:00 – Chegada da Marchinha de Carnaval

20:30 – Show Dubalaio (Pop MPB)

22:30 – Show Engesamba (Pagode/Samba)

PALCO RUA DO LAZER

14:30 – Rock da Tarde (Música)

18:30 – Banda Folia (Marchinha de Carnaval)





SEGUNDA – 03 de março

10:30 - Abertura da Praça de alimentação

PALCO COLIBRI

10:30 – “Matinê Infantil”

12:30 – Show Samba +55 (Roda de Samba)

15:00 – Dj Carnaval

19:00 – Chegada da Marchinha de Carnaval

20:30 – Show Na Farra (Samba/Pagode)

22:30 – Show Rubens Netto (Pop/Axé)

PALCO RUA DO LAZER

14:30 – Rock da Tarde (Música)

18:30 – Banda Folia (Marchinha de Carnaval)





TERÇA – 04 de março

11:00 - Abertura da Praça de alimentação

PALCO COLIBRI

12:00 – Show Na Intimidade do Samba (Samba/Chorinho)

PALCO RUA DO LAZER

14:30 – Rock da Tarde (Música) >

