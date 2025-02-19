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Shopee revela produtos preferidos dos capixabas para o carnaval 2025

Um dos destaques é a fantasia Fernanda Torres, que registrou um aumento de mais de 9 vezes nas buscas. Veja outros produtos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 13:30

Fantasias de carnaval
Fantasias de carnaval Crédito: Tint Media/Shutterstock
O carnaval já movimenta as buscas e as vendas de itens temáticos no Espírito Santo. É o que mostra o Data Shopee, levantamento in-app da Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores. Os números apontam as principais apostas para a data considerando o período dos últimos 45 dias.
Um dos destaques foi o termo fantasia Fernanda Torres, que registrou um aumento de mais de 9 vezes nas buscas. A artista está em alta globalmente desde sua vitória no Globo de Ouro e pela indicação ao Oscar, que ocorrerá no domingo de carnaval. O termo Globo de Ouro também obteve um aumento de mais de 3 vezes.

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A busca e venda de fantasias plus size cresceram mais de 15 vezes, enquanto as vendas aumentaram 10 vezes, mostrando que consumidores estão em busca de modelos que ofereçam conforto, estilo e representatividade.
Outros itens que se destacaram na busca dos foliões foram fantasia Stitch, e meia arrastão. Entre os produtos mais vendidos para a folia estão meia arrastão, leque, fitilho e fantasia infantil, mostrando a diversidade de estilos e inspirações que devem marcar o Carnaval 2025.

Top 5 itens mais buscados no Espírito Santo:

  • Fantasia de carnaval plus size
  • Fantasia Fernanda Torres
  • Globo de Ouro
  • Fantasia Stitch
  • Meia arrastão
Fernanda Torres vence o Globo de Ouro de melhor atriz
Fernanda Torres vence o Globo de Ouro de melhor atriz Crédito: Instagram @oficialfernandatorres

Top 5 itens mais vendidos no Espírito Santo:

  • Fantasia de carnaval plus size
  • Meia arrastão
  • Leque
  • Fitilho
  • Fantasia infantil

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