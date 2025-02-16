4 penteados práticos e estilosos para o Carnaval

Os penteados trazem mais estilo para o look de Carnaval Crédito: Imagem: Anna Demianenko | Shutterstock

O Carnaval é a época mais aguardada por quem gosta de festa, mas a preocupação com o cabelo sempre ronda as cabeças das foliãs, pois o penteado também faz parte da fantasia! É hora de buscar inspirações, revisitar clássicos e elaborar looks imbatíveis nos quesitos praticidade e estilo na avenida, no camarote ou no bloquinho.

Atento a essa questão e sempre ligado às tendências para cabelo, o hairstylist Paulo Persil, expert da Cless Cosméticos, traz algumas sugestões de penteados práticos e cheios de estilo, com produtos básicos e funcionais, para que a folia carnavalesca seja plena. Confira!

1. Tranças com acessórios

As tranças são fáceis de fazer e possibilitam a aplicação de diversos enfeites Crédito: Imagem: AlexanDior | Shutterstock

Uma das melhores amigas das foliãs amantes dos bloquinhos é a trança , por ser fácil de fazer e com a possibilidade de aplicar diversos enfeites, como fitas coloridas, glitter, flores ou miçangas. A dica de Paulo Persil para tranças impecáveis é começar desembaraçando bem os fios antes de aplicar uma pomada modeladora. “Para quem tem fios muito finos ou muito lisos, sugiro a versão extraforte da Pomada Modeladora Charming, que manterá os fios no lugar, deixando as trancinhas com acabamento perfeito”, explica.

Cacheadas e crespas também podem recorrer às pomadas para finalizar as tranças. “Nesse caso, uma opção mais suave é ideal para ajudar a alinhar o frizz , deixando a trança bem finalizada e com aspecto natural”, recomenda o profissional.

2. Coques divertidos

O coque “space buns” confere descontração ao visual Crédito: Imagem: Serhii Yevdokymov | Shutterstock

Para quem prefere um coque, mas tem medo de apagar a fantasia, Paulo Persil sugere os “ space buns ” (coques espaciais, em inglês). A referência vem da personagem Leia Skywalker, do filme “Guerra nas Estrelas”, e foi adaptada pela moda urbana.

“Para o look ‘space buns’ mais descolado e atual, eu gosto de fazer dois coques normais, um de cada lado da cabeça, presos com grampos invisíveis. Depois disso, solto alguns fios próximos ao rosto e dou uma leve bagunçada neles para dar um visual mais descontraído”, sugere o hairstylist.

3. Rabo de cavalo repaginado

O rabo de cavalo é um dos penteados mais estilosos e práticos para o Carnaval Crédito: Imagem: Kozlik | Shutterstock

Sucesso de outros carnavais que segue firme nas cabeças das foliãs mais sofisticadas, o rabo de cavalo alto é imbatível nos quesitos praticidade e estilo na avenida. Mas para alcançar a finalização perfeita, sem frizz e com durabilidade, Paulo Persil tem um segredo: “Se engana quem pensa que para um bom rabo de cavalo basta prender bem firme no alto da cabeça. É preciso estar com os fios bem limpos e hidratados antes de começar!”.

O profissional ainda indica o uso de um defrizante, para pentear os fios com mais facilidade. “Costumo usar o Creme Gloss Eu Amo Charming, que entrega esse efeito, especialmente no momento de puxar o cabelo para prender. Depois de preso com um bom elástico, finalizo com um spray de brilho, e está pronto o cabelo de milhões!”, brinca o artista.

4. Cabelos soltos com brilho

O glitter traz um efeito luminoso para o Crédito:

Para quem prefere um visual mais natural, pode optar por usar o cabelo solto, mas nem por isso ele precisa ser básico! Para o Carnaval 2025, a dica é adicionar brilho aos fios. “Um glitter em conjunto com spray de brilho ou até mesmo sombras metálicas, aplicadas com pincel, vão criar um efeito luminoso poderoso!”, orienta Paulo Persil.

Dicas para o pós-festa

Como nem só de folia vive o folião, a volta para casa após um dia de blocos, desfiles e encontros com os amigos pede um momento de relaxamento em casa. “Eu sempre explico para minhas clientes que o segredo de um cabelo saudável é o cuidado após o uso de finalizadores. Lave bem os fios, capriche na hidratação com uma boa máscara de tratamento e finalize com seu leave-in de preferência. Ah, e bebam bastante água!”, aconselha Paulo Persil.