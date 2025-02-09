3 receitas de drinques para o carnaval

Veja como preparar bebidas deliciosas e refrescantes para aproveitar a folia
Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 07:30

Gin tropical (Imagem: etorres | Shutterstock)
O carnaval está chegando e, com ele, a chance de se jogar na alegria dos bloquinhos de rua, festas ou encontros em casa. Para aguentar o calorão típico da estação, nada melhor do que drinks refrescantes, fáceis de fazer e cheios de sabor. Combinando frutas, especiarias e bebidas alcoólicas (ou não), são uma ótima maneira de inovar e transformar momentos simples em algo especial.
Pensando nisso, trouxemos uma seleção de receitas feita pela Bio Mundo para você brilhar na cozinha e na festa. Confira!

Gim tropical

Ingredientes:
  • 66 ml de gim
  • 200 ml de água tônica
  • 1 rodela de limão-cravo
  • Gelo e zimbro a gosto
  • Casca de laranja e limão desidratadas para decorar

Veja Também

5 receitas práticas e temáticas para o carnaval

Modo de preparo:
Encha uma taça com gelo e mexa para gelar. Adicione o gin, a água tônica e o zimbro. Decore com as cascas de laranja e limão. Adicione a rodela de limão-cravo e misture suavemente.

Vodca com limão e canela

Ingredientes:
  • 50 ml de vodca
  • 1 limão-taiti
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • Gelo a gosto
  • 1 canela em pau
Modo de preparo:
Corte o limão em pedaços, retire as partes brancas e macere com o açúcar em um copo. Acrescente o gelo, a vodca e a canela em pau. Misture bem e aproveite.
Spritz de espumante e laranja (Imagem: Studio113 | Shutterstock)
Spritz de espumante e laranja Crédito: Studio113 | Shutterstock

Spritz de espumante e laranja

Ingredientes:
  • 3 partes de espumante seco
  • 1 parte de suco de laranja
  • Gelo a gosto
  • Casca de laranja desidratada para aromatizar
  • Anis-estrelado para decorar
Modo de preparo:
Passe a casca de laranja pela borda da taça para aromatizar. Misture os ingredientes delicadamente e finalize com o anis-estrelado.
Com essas receitas simples e cheias de sabor, é só escolher seus ingredientes favoritos e começar a preparar os drinks. Lembre-se de que, além de apreciar com moderação, manter-se hidratado é fundamental para curtir o Carnaval com saúde e disposição.
Por Sarah Monteiro

Veja Também

Mocktails em alta: veja como fazer deliciosos drinques sem álcool

6 receitas de drinques com cachaça para fazer em casa

Aprenda a fazer três drinques clássicos com espumante

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

