3 receitas de drinques para o carnaval

O carnaval está chegando e, com ele, a chance de se jogar na alegria dos bloquinhos de rua, festas ou encontros em casa. Para aguentar o calorão típico da estação, nada melhor do que drinks refrescantes, fáceis de fazer e cheios de sabor. Combinando frutas, especiarias e bebidas alcoólicas (ou não), são uma ótima maneira de inovar e transformar momentos simples em algo especial.
Pensando nisso, trouxemos uma seleção de receitas feita pela Bio Mundo para você brilhar na cozinha e na festa. Confira!
Gim tropical
Ingredientes:
- 66 ml de gim
- 200 ml de água tônica
- 1 rodela de limão-cravo
- Gelo e zimbro a gosto
- Casca de laranja e limão desidratadas para decorar
Modo de preparo:
Encha uma taça com gelo e mexa para gelar. Adicione o gin, a água tônica e o zimbro. Decore com as cascas de laranja e limão. Adicione a rodela de limão-cravo e misture suavemente.
Vodca com limão e canela
Ingredientes:
- 50 ml de vodca
- 1 limão-taiti
- 1 colher de sopa de açúcar
- Gelo a gosto
- 1 canela em pau
Modo de preparo:
Corte o limão em pedaços, retire as partes brancas e macere com o açúcar em um copo. Acrescente o gelo, a vodca e a canela em pau. Misture bem e aproveite.
Spritz de espumante e laranja
Ingredientes:
- 3 partes de espumante seco
- 1 parte de suco de laranja
- Gelo a gosto
- Casca de laranja desidratada para aromatizar
- Anis-estrelado para decorar
Modo de preparo:
Passe a casca de laranja pela borda da taça para aromatizar. Misture os ingredientes delicadamente e finalize com o anis-estrelado.
Com essas receitas simples e cheias de sabor, é só escolher seus ingredientes favoritos e começar a preparar os drinks. Lembre-se de que, além de apreciar com moderação, manter-se hidratado é fundamental para curtir o Carnaval com saúde e disposição.
Por Sarah Monteiro