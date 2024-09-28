Mocktails em alta: veja como fazer deliciosos drinques sem álcool

Morango com hortelã e limão com lavanda são opções de drinque sem álcool Crédito: Bio Ritmo/Divulgação

Gosta de beber bons drinques mas não pode consumir nada com álcool? Então, aposte em um mocktail, coquetel feito sem a adição de uma ou mais bebidas alcoólicas.

O termo, que já é visto em cardápios de bares e restaurantes no Estado, vem do inglês “mock”, de “imitação”, em um trocadilho com a palavra cocktail.

Os mocktails valem como opção não só para os motoristas da rodada, mas também para quem curte brindar nos momentos de lazer de forma mais saudável.

A seguir, a nutricionista Fúlvia Hazarabedian sugere duas combinações de mocktails, bem leves e saborosas para preparar em casa. Confira!

LIMONADA DE LAVANDA

Ingredientes:

Suco de 2 limões

2 copos de água



1 colher (sopa) de mel ou agave



1 colher (sopa) de lavanda comestível e desidratada



Lavanda para decorar (opcional)



Rodelas de limão para decorar (opcional)

Modo de preparo:

Ferva a água, desligue o fogo e adicione a lavanda desidratada. Deixe em infusão por 30 minutos, adicione o suco de limão e coe.

Adicione o mel ou agave e misture.

Coloque em um copo com cubos de gelo.

Decore com limão e lavanda.



MOCKTAIL DE MORANGO COM HORTELÃ

Ingredientes:

6 morangos congelados

5 folhas de hortelã



Suco de 1 limão



1 lata de água com gás



1 colher (chá) de mel ou agave



Modo de preparo:

Em um liquidificador ou mixer, bata os morangos, a hortelã, o suco de limão, o mel ou agave e metade da lata de água com gás até ficar homogêneo. Coloque em um copo com o restante da água com gás.

Decore com morango e hortelã.

