Mocktails em alta: veja como fazer deliciosos drinques sem álcool

Gosta de beber bons drinques mas não pode consumir nada com álcool? Então, aposte em um mocktail, coquetel feito sem a adição de uma ou mais bebidas alcoólicas.
O termo, que já é visto em cardápios de bares e restaurantes no Estado, vem do inglês “mock”, de “imitação”, em um trocadilho com a palavra cocktail.
Os mocktails valem como opção não só para os motoristas da rodada, mas também para quem curte brindar nos momentos de lazer de forma mais saudável.
A seguir, a nutricionista Fúlvia Hazarabedian sugere duas combinações de mocktails, bem leves e saborosas para preparar em casa. Confira!
LIMONADA DE LAVANDA
Ingredientes:
- Suco de 2 limões
- 2 copos de água
- 1 colher (sopa) de mel ou agave
- 1 colher (sopa) de lavanda comestível e desidratada
- Lavanda para decorar (opcional)
- Rodelas de limão para decorar (opcional)
Modo de preparo:
- Ferva a água, desligue o fogo e adicione a lavanda desidratada.
- Deixe em infusão por 30 minutos, adicione o suco de limão e coe.
- Adicione o mel ou agave e misture.
- Coloque em um copo com cubos de gelo.
- Decore com limão e lavanda.
MOCKTAIL DE MORANGO COM HORTELÃ
Ingredientes:
- 6 morangos congelados
- 5 folhas de hortelã
- Suco de 1 limão
- 1 lata de água com gás
- 1 colher (chá) de mel ou agave
Modo de preparo:
- Em um liquidificador ou mixer, bata os morangos, a hortelã, o suco de limão, o mel ou agave e metade da lata de água com gás até ficar homogêneo.
- Coloque em um copo com o restante da água com gás.
- Decore com morango e hortelã.
Fonte: Bionutri. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.