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Mais leves

Mocktails em alta: veja como fazer deliciosos drinques sem álcool

Combinações de frutas e flores, como morango e lavanda, estão entre as dicas da nutricionista Fúlvia Hazarabedian
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 09:01

Mocktails de morango e de limão com lavanda
Morango com hortelã e limão com lavanda são opções de drinque sem álcool Crédito: Bio Ritmo/Divulgação
Gosta de beber bons drinques mas não pode consumir nada com álcool? Então, aposte em um mocktail, coquetel feito sem a adição de uma ou mais bebidas alcoólicas.
O termo, que já é visto em cardápios de bares e restaurantes no Estado, vem do inglês “mock”, de “imitação”, em um trocadilho com a palavra cocktail.
Os mocktails valem como opção não só para os motoristas da rodada, mas também para quem curte brindar nos momentos de lazer de forma mais saudável. 

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A seguir,  a nutricionista Fúlvia Hazarabedian sugere duas combinações de mocktails, bem leves e saborosas para preparar em casa. Confira!

LIMONADA DE LAVANDA

Ingredientes:

  • Suco de 2 limões
  • 2 copos de água
  • 1 colher (sopa) de mel ou agave
  • 1 colher (sopa) de lavanda comestível e desidratada
  • Lavanda para decorar (opcional)
  • Rodelas de limão para decorar (opcional)

Modo de preparo:

  1. Ferva a água, desligue o fogo e adicione a lavanda desidratada.
  2. Deixe em infusão por 30 minutos, adicione o suco de limão e coe.
  3. Adicione o mel ou agave e misture.
  4. Coloque em um copo com cubos de gelo.
  5. Decore com limão e lavanda.

MOCKTAIL DE MORANGO COM HORTELÃ

Ingredientes: 

  • 6 morangos congelados
  • 5 folhas de hortelã
  • Suco de 1 limão
  • 1 lata de água com gás
  • 1 colher (chá) de mel ou agave

Modo de preparo: 

  1. Em um liquidificador ou mixer, bata os morangos, a hortelã, o suco de limão, o mel ou agave e metade da lata de água com gás até ficar homogêneo.
  2. Coloque em um copo com o restante da água com gás.
  3. Decore com morango e hortelã.
Fonte: Bionutri. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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