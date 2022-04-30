Gosta de saquê? Aprenda a fazer 5 drinques com a bebida

Embora gim, vodca, cachaça e rum sejam as bebidas mais utilizadas em drinques atualmente, o saquê pode surpreender. Além da caipirinha feita com o saboroso fermentado japonês à base de arroz, água e koji (espécie de fungo), há inúmeras possibilidades para combinar na taça, como mostram as cinco receitas selecionadas pela equipe de HZ.
São elas: caipisaquê de pitaya e lichia, Ocean Breeze (com pepino e gengibre), Tangerina Apimentada (que ganha um toque de pimenta rosa), além de uma versão spritz e outra com água tônica. Veja abaixo as receitas e inspire-se para brindar!
CAIPIRINHA DE PITAYA E LICHIA
INGREDIENTES:
75ml de saquê
¼ de pitaya rosa
6 lichias
30ml de xarope de açúcar
COMO FAZER:
Em um copo longo, macere a pitaya com o xarope de açúcar e as lichias, complete com gelo e acrescente o saquê de sua escolha. Misture bem com uma colher longa e finalize decorando e deixando tudo ainda mais aromático com folhinhas de hortelã.
75ml de saquê
¼ de pitaya rosa
6 lichias
30ml de xarope de açúcar
COMO FAZER:
Em um copo longo, macere a pitaya com o xarope de açúcar e as lichias, complete com gelo e acrescente o saquê de sua escolha. Misture bem com uma colher longa e finalize decorando e deixando tudo ainda mais aromático com folhinhas de hortelã.
OCEAN BREEZE
INGREDIENTES:
75ml de saquê
25ml de suco de limão taiti
25ml de xarope de gengibre
1 pedaço de pepino
10 folhas de hortelã
Espuma de gengibre
COMO FAZER:
Em uma coqueteleira, macere o pepino, a hortelã e o xarope de gengibre. Em seguida, coloque os demais ingredientes com bastante gelo e bata bem. Coe e sirva em um copo com gelo. Finalize com espuma de gengibre e um ramo de hortelã.
75ml de saquê
25ml de suco de limão taiti
25ml de xarope de gengibre
1 pedaço de pepino
10 folhas de hortelã
Espuma de gengibre
COMO FAZER:
Em uma coqueteleira, macere o pepino, a hortelã e o xarope de gengibre. Em seguida, coloque os demais ingredientes com bastante gelo e bata bem. Coe e sirva em um copo com gelo. Finalize com espuma de gengibre e um ramo de hortelã.
TANGERINA APIMENTADA
INGREDIENTES:
75ml de saquê
6 pedaços de tangerina
8 unidades de pimenta rosa
30ml de xarope de açúcar
COMO FAZER:
Em um copo, macere a tangerina com o xarope de açúcar e a pimenta rosa. Complete com gelo e coloque o saquê de sua preferência. Misture bem com uma colher para finalizar.
75ml de saquê
6 pedaços de tangerina
8 unidades de pimenta rosa
30ml de xarope de açúcar
COMO FAZER:
Em um copo, macere a tangerina com o xarope de açúcar e a pimenta rosa. Complete com gelo e coloque o saquê de sua preferência. Misture bem com uma colher para finalizar.
SAKE SPRITZ
INGREDIENTES:
50ml de Aperol
50ml de saquê premium
Água com gás
½ fatia de laranja
Gelo
COMO FAZER:
Complete a taça com gelo, adicione os 50ml de Aperol, os 50ml de saquê e a água com gás. Misture os ingredientes com uma colher. Adicione ½ fatia de laranja, decore e aromatize a taça com uma fatia de casca de laranja-bahia.
50ml de Aperol
50ml de saquê premium
Água com gás
½ fatia de laranja
Gelo
COMO FAZER:
Complete a taça com gelo, adicione os 50ml de Aperol, os 50ml de saquê e a água com gás. Misture os ingredientes com uma colher. Adicione ½ fatia de laranja, decore e aromatize a taça com uma fatia de casca de laranja-bahia.
SAKE TONIC
INGREDIENTES:
70ml de saquê
20ml suco de laranja-bahia
1 canela em pau
Água tônica
Gelo
COMO FAZER:
Coloque gelo em uma taça, adicione 70ml de saquê, 20ml de suco de laranja e complete com água tônica. Misture bem. Acrescente a canela em pau e enfeite com casca de laranja.
70ml de saquê
20ml suco de laranja-bahia
1 canela em pau
Água tônica
Gelo
COMO FAZER:
Coloque gelo em uma taça, adicione 70ml de saquê, 20ml de suco de laranja e complete com água tônica. Misture bem. Acrescente a canela em pau e enfeite com casca de laranja.
Receitas cedidas pela Kikkoman. Veja outras dicas em leia.ag/receitas.