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Coquetelaria

Gosta de saquê? Aprenda a fazer 5 drinques com a bebida

A bebida fermentada japonesa à base de arroz tem um sabor único, suave e adocicado, e vai muito além da famosa caipisaquê
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 02:00

Embora gim, vodca, cachaça e rum sejam as bebidas mais utilizadas em drinques atualmente, o saquê pode surpreender. Além da caipirinha feita com o saboroso fermentado japonês à base de arroz, água e koji (espécie de fungo), há inúmeras possibilidades para combinar na taça, como mostram as cinco receitas selecionadas pela equipe de HZ.
São elas: caipisaquê de pitaya e lichia, Ocean Breeze (com pepino e gengibre), Tangerina Apimentada (que ganha um toque de pimenta rosa), além de uma versão spritz e outra com água tônica. Veja abaixo as receitas e inspire-se para brindar! 

CAIPIRINHA DE PITAYA E LICHIA

INGREDIENTES:
75ml de saquê 
¼ de pitaya rosa
6 lichias
30ml de xarope de açúcar
COMO FAZER:
Em um copo longo, macere a pitaya com o xarope de açúcar e as lichias, complete com gelo e acrescente o saquê de sua escolha. Misture bem com uma colher longa e finalize decorando e deixando tudo ainda mais aromático com folhinhas de hortelã.
Caipirinha de Pitaya
Caipirinha de pitaya e lichia: em vez de cachaça, saquê Crédito: Kikkoman/Divulgação

OCEAN BREEZE

INGREDIENTES: 
75ml de saquê 
25ml de suco de limão taiti
25ml de xarope de gengibre
1 pedaço de pepino
10 folhas de hortelã
Espuma de gengibre
COMO FAZER:
Em uma coqueteleira, macere o pepino, a hortelã e o xarope de gengibre. Em seguida, coloque os demais ingredientes com bastante gelo e bata bem. Coe e sirva em um copo com gelo. Finalize com espuma de gengibre e um ramo de hortelã. 
Ocean Breeze
Ocean Breeze combina pepino, limão e gengibre Crédito: Kikkoman/Divulgação

TANGERINA APIMENTADA

INGREDIENTES: 
75ml de saquê 
6 pedaços de tangerina
8 unidades de pimenta rosa
30ml de xarope de açúcar
COMO FAZER: 
Em um copo, macere a tangerina com o xarope de açúcar e a pimenta rosa. Complete com gelo e coloque o saquê de sua preferência. Misture bem com uma colher para finalizar. 
Tangerina apimentada
Tangerina apimentada: para quem curte pimenta rosa Crédito: Kikkoman/Divulgação

SAKE SPRITZ

INGREDIENTES: 
50ml de Aperol
50ml de saquê premium
Água com gás
½ fatia de laranja
Gelo
COMO FAZER:
Complete a taça com gelo, adicione os 50ml de Aperol, os 50ml de saquê e a água com gás. Misture os ingredientes com uma colher. Adicione ½ fatia de laranja, decore e aromatize a taça com uma fatia de casca de laranja-bahia. 
Sake Spritz
Sake Spritz leva Aperol e laranja Crédito: Richard Cheles

SAKE TONIC

INGREDIENTES: 
70ml de saquê
20ml suco de laranja-bahia
1 canela em pau
Água tônica
Gelo
COMO FAZER:
Coloque gelo em uma taça, adicione 70ml de saquê, 20ml de suco de laranja e complete com água tônica. Misture bem. Acrescente a canela em pau e enfeite com casca de laranja.
Sake Tonic
Sake Tonic: enfeite com canela e laranja Crédito: Kikkoman/Divulgação
Receitas cedidas pela Kikkoman. Veja outras dicas em leia.ag/receitas

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