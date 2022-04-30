Gosta de saquê? Aprenda a fazer 5 drinques com a bebida

Embora gim, vodca, cachaça e rum sejam as bebidas mais utilizadas em drinques atualmente, o saquê pode surpreender. Além da caipirinha feita com o saboroso fermentado japonês à base de arroz, água e koji (espécie de fungo), há inúmeras possibilidades para combinar na taça, como mostram as cinco receitas selecionadas pela equipe de HZ.

São elas: caipisaquê de pitaya e lichia, Ocean Breeze (com pepino e gengibre), Tangerina Apimentada (que ganha um toque de pimenta rosa), além de uma versão spritz e outra com água tônica. Veja abaixo as receitas e inspire-se para brindar!

CAIPIRINHA DE PITAYA E LICHIA

INGREDIENTES:

75ml de saquê

¼ de pitaya rosa

6 lichias

30ml de xarope de açúcar

COMO FAZER:

Em um copo longo, macere a pitaya com o xarope de açúcar e as lichias, complete com gelo e acrescente o saquê de sua escolha. Misture bem com uma colher longa e finalize decorando e deixando tudo ainda mais aromático com folhinhas de hortelã.



Caipirinha de pitaya e lichia: em vez de cachaça, saquê Crédito: Kikkoman/Divulgação

OCEAN BREEZE

INGREDIENTES:

75ml de saquê

25ml de suco de limão taiti

25ml de xarope de gengibre

1 pedaço de pepino

10 folhas de hortelã

Espuma de gengibre

COMO FAZER:

Em uma coqueteleira, macere o pepino, a hortelã e o xarope de gengibre. Em seguida, coloque os demais ingredientes com bastante gelo e bata bem. Coe e sirva em um copo com gelo. Finalize com espuma de gengibre e um ramo de hortelã.



Ocean Breeze combina pepino, limão e gengibre Crédito: Kikkoman/Divulgação

TANGERINA APIMENTADA

INGREDIENTES:

75ml de saquê

6 pedaços de tangerina

8 unidades de pimenta rosa

30ml de xarope de açúcar

COMO FAZER:

Em um copo, macere a tangerina com o xarope de açúcar e a pimenta rosa. Complete com gelo e coloque o saquê de sua preferência. Misture bem com uma colher para finalizar.



Tangerina apimentada: para quem curte pimenta rosa Crédito: Kikkoman/Divulgação

SAKE SPRITZ

INGREDIENTES:

50ml de Aperol

50ml de saquê premium

Água com gás

½ fatia de laranja

Gelo

COMO FAZER:

Complete a taça com gelo, adicione os 50ml de Aperol, os 50ml de saquê e a água com gás. Misture os ingredientes com uma colher. Adicione ½ fatia de laranja, decore e aromatize a taça com uma fatia de casca de laranja-bahia.



Sake Spritz leva Aperol e laranja Crédito: Richard Cheles

SAKE TONIC

INGREDIENTES:

70ml de saquê

20ml suco de laranja-bahia

1 canela em pau

Água tônica

Gelo

COMO FAZER:

Coloque gelo em uma taça, adicione 70ml de saquê, 20ml de suco de laranja e complete com água tônica. Misture bem. Acrescente a canela em pau e enfeite com casca de laranja.



Sake Tonic: enfeite com canela e laranja Crédito: Kikkoman/Divulgação