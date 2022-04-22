Veja dicas de onde comer e comprar socol na Grande Vitória

Se você conhece e aprecia o socol, embutido de origem italiana que é símbolo gastronômico no Espírito Santo, não precisa mais ir até Venda Nova do Imigrante para adquiri-lo - é nessa cidade das montanhas capixabas que a iguaria é produzida, de forma totalmente artesanal.
Para encontrá-la na Grande Vitória, veja abaixo uma lista com pratos à base de socol servidos em cinco cafés e pizzarias. No final desta matéria há ainda dicas de lojas, na Capital e em Vila Velha, onde é possível comprar o ingrediente. Para saber mais detalhes sobre a origem e a cultura do socol, leia.
01
NO CORAÇÃO DA PRAINHA
Especializada em pizzas ao estilo napolitano, a Bontà Forno e Cucina tem no menu uma opção feita com o salame queridinho pelos capixabas. Trata-se da Socol, coberta com creme de abóbora, muçarela fresca, provolone e fatias finas de socol. Feita com massa de longa fermentação (24 horas) e finalizada com manjericão fresco, a redonda custa R$ 45 (individual/28cm de diâmetro). Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Vila Velha. (27) 99946-7066. Delivery: iFood e Americanas. FOTO: Bruno Coelho
02
REFÚGIO NA PRAIA DO CANTO
Considerada um refúgio em meio aos prédios da Praia do Canto, a cafeteria Quintal do Armazém aposta em comidinhas aconchegantes, como a Toast Capixaba: fatia de pão artesanal de longa fermentação coberta com ovos cremosos, ervas finas, tomate cereja e socol de Venda Nova do Imigrante (a partir de R$ 22,50). Também disponível para entrega via apps iFood e Americanas Delivery. Rua Afonso Cláudio, 32, Vitória. (27) 99715-0813. FOTO: Samantha Barcellos
03
CROISSANT RECHEADO
A lista de companhias para um espresso no Café Bamboo traz duas receitas com socol. O sanduíche Nova Deli (R$ 26) vem no pão de forma integral com pasta de cream cheese e ervas, peito de chester, socol, presunto, gorgonzola, tomate e alface americana. A outra opção é o Trento, croissant recheado com provolone, tomate seco e o famoso salame italiano produzido nas montanhas capixabas (R$ 19,50). Rua Afonso Cláudio, 254, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-9204. FOTO: Ari Oliveira
04
DNA DAS MONTANHAS
Além da pizza Montanhas Capixabas, coberta com molho de tomate, socol e blend de queijos morbier e resteia produzidos na Região Serrana (R$ 85 a grande, com oito fatias), a Salsa Pizzaria oferece uma opção com toque adocicado. É a pizza com molho de tomate, muçarela, socol, geleia de maçã levemente picante e tomilho (R$ 76 a grande). Ambas também estão disponíveis na versão com quatro pedaços. Endereço: Rua Elesbão Linhares, 20, esquina com Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. FOTO: Gyuliano Eccher
05
COM GRUYÈRE OU COGUMELOS
Com unidades na Praia do Canto e no Shopping Vitória, a Figata inclui o socol em duas de suas pizzas: uma delas vem com molho de tomate, muçarela, socol e cogumelos Paris e shiitake (R$ 63,90 a média e R$ 73,90 a grande). A que contém socol, molho de tomate e queijo gruyère (foto) sai pelos mesmos valores. Endereços em Vitória - Praia do Canto: Rua João da Cruz, 290. Shopping Vitória: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. (27) 3376-4451. FOTO: Figata/Divulgação
ONDE COMPRAR SOCOL NA GRANDE VITÓRIA
- EMPÓRIO JOAQUIM - Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717. Clube A Gazeta: veja os benefícios.
- EXTRAPLUS SUPERMERCADOS - Vitória: Hortomercado (3298-2340) e Jardim da Penha (3298-2339). Vila Velha: Praia da Costa (3298-2341).
- KOISAS DE MINAS DELICATÉSSEN - Av. Rio Branco, 1305, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-9164.
- MERCEARIA BELMIRO - Av. Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. Clube A Gazeta: veja os benefícios.
- MONTE MORENO - Rua Aquino de Araújo, 180, Ed. Vivace, Loja 6, Praia da Costa (Parque das Castanheiras), Vila Velha. (27) 99204-9344.
- SABOR COM PROSA - Rua Elesbão Linhares, 100, Praia do Canto, Vitória. (27) 99922-1199.
- VIA LÁCTEA DELICATÉSSEN - Rua Aleixo Neto, 1363, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-0691 e 99969-8609.
- VINHOCOM - Assinatura de vinhos/loja virtual. Site: www.vinhocom.com.br. Clube A Gazeta: veja os benefícios.