Veja dicas de onde comer e comprar socol na Grande Vitória

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NO CORAÇÃO DA PRAINHA

Especializada em pizzas ao estilo napolitano, a Bontà Forno e Cucina tem no menu uma opção feita com o salame queridinho pelos capixabas. Trata-se da Socol, coberta com creme de abóbora, muçarela fresca, provolone e fatias finas de socol. Feita com massa de longa fermentação (24 horas) e finalizada com manjericão fresco, a redonda custa R$ 45 (individual/28cm de diâmetro). Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Vila Velha. (27) 99946-7066. Delivery: iFood e Americanas. FOTO: Bruno Coelho

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REFÚGIO NA PRAIA DO CANTO

Considerada um refúgio em meio aos prédios da Praia do Canto, a cafeteria Quintal do Armazém aposta em comidinhas aconchegantes, como a Toast Capixaba: fatia de pão artesanal de longa fermentação coberta com ovos cremosos, ervas finas, tomate cereja e socol de Venda Nova do Imigrante (a partir de R$ 22,50). Também disponível para entrega via apps iFood e Americanas Delivery. Rua Afonso Cláudio, 32, Vitória. (27) 99715-0813. FOTO: Samantha Barcellos

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CROISSANT RECHEADO

A lista de companhias para um espresso no Café Bamboo traz duas receitas com socol. O sanduíche Nova Deli (R$ 26) vem no pão de forma integral com pasta de cream cheese e ervas, peito de chester, socol, presunto, gorgonzola, tomate e alface americana. A outra opção é o Trento, croissant recheado com provolone, tomate seco e o famoso salame italiano produzido nas montanhas capixabas (R$ 19,50). Rua Afonso Cláudio, 254, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-9204. FOTO: Ari Oliveira

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DNA DAS MONTANHAS

Além da pizza Montanhas Capixabas, coberta com molho de tomate, socol e blend de queijos morbier e resteia produzidos na Região Serrana (R$ 85 a grande, com oito fatias), a Salsa Pizzaria oferece uma opção com toque adocicado. É a pizza com molho de tomate, muçarela, socol, geleia de maçã levemente picante e tomilho (R$ 76 a grande). Ambas também estão disponíveis na versão com quatro pedaços. Endereço: Rua Elesbão Linhares, 20, esquina com Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. FOTO: Gyuliano Eccher

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COM GRUYÈRE OU COGUMELOS