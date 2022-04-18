Festival de churrasco em fogo de chão é atração em Vitória

Se você é fã de churrasco, anote esta dica: nos próximos finais de semana, entre 21 de abril e 1º de maio, o Espírito Santo receberá pela primeira vez um dos maiores festivais de churrasco do país, o Carnivoria, com entrada gratuita.
O evento acontecerá na Capital, no estacionamento externo do Shopping Vitória, de 21 a 24 de abril e nos dias 30 de abril e 1º de maio, sempre das 12h às 23h. Serão seis dias com muita carne preparada em fogo de chão, diversos tipos de acompanhamento, cerveja artesanal e shows musicais.
O festival prima pelo churrasco raiz, feito a céu aberto e na frente do público, com estações de preparo de bife de chorizo Angus, brisket texano, costela, linguiça defumada, hambúrguer, costelinha ao barbecue, salmão pranchado e cupim no varal.
Arroz carreteiro, legumes grelhados e o clássico pão de alho estão garantidos para acompanhar os cortes, que serão preparados sob o comando de assadores de dentro e de fora do Estado.
CONHEÇA OS ASSADORES
Açucena - Pão de alho e legumes na brasa (ES)
Direto de São Paulo, Possenti foi destaque no reality show “BBQ Brasil”, do SBT, e esteve nos principais festivais gastronômicos do país. Chef experiente, traz para a edição Vitória do festival todo seu talento adquirido ao longo de sua carreira.
Lucas é um dos mais talentosos pitmasters do país. Especialista em diversas técnicas de churrasco, ele promete levar para o festival o verdadeiro sabor do churrasco texano.
Fabio é destaque na cena do churrasco no Rio de Janeiro e leva seu talento para grandes festivais pelo Brasil afora. No Carnivoria Vitória, ele garante que vai preparar a melhor costelinha BBQ do mundo.
Prata da casa, Edd já participou de diversas edições do Carnivoria. Considerado um dos principais nomes da cena do churrasco no Brasil, vai colocar à mostra, em casa, todo o seu talento com as brasas.
Com quase 20 anos de experiência em churrasco, Sergio dedica-se desde 2017 à profissão de assador, atuando principalmente com parrilha e fogo de chão.
O argentino Nico acumula mais de 20 anos de experiência em parrilha, com trabalhos em restaurantes de Buenos Aires e, no Brasil, em seis estabelecimentos de Vitória.
O assador vem de Nova Friburgo e trabalha com churrasco há quatro anos, com experiências em parrilha, pit smoker, fogo de chão e varal de defumação.
Com 14 anos de estrada, o chef acumula experiência em festivais, eventos, restaurantes e consultorias no Espírito Santo.
Assador e entusiasta de um bom burger, Ozeias é proprietário de uma elogiada hamburgueria em Vila Velha.
Entusiasta da arte do fogo, a assadora aprendeu tudo na raça e já tem boa experiência com parrilha no Estado.
MÚSICA, CERVEJA E ÁREA KIDS
Dona Fran, Duet’s, Manfredo Duo, Fixer, Bad Guys Blues Band, Quintal Selvagem, Marcelo Ribeiro Trio, Gabriel Felipe, The Crew e Metteoro Trio são as atrações musicais confirmadas para se revezar no palco do festival.
A carta de cervejas artesanais terá chope dos estilos Pilsen, Blond, IPA e Red Ale, e a estrutura do evento contará com espaço kids.
CONFIRA O LINE-UP DAS BANDAS
21/04 - QUINTA-FEIRA
- 14h - Alan Eller Trio
- 17h - Ferna
- 20h - Dona Fran
22/04 - SEXTA-FEIRA
- 14h - Dog Trio
- 17h - Duet’s
- 20h - Saulo Simonassi Trio
23/04 - SÁBADO
- 14h - Manfredo Duo
- 17h - Vinicius Ayres Tri
- 20h - Fixer
24/04 - DOMINGO
- 14h - Bad Guys Blues Band
- 17h - Quintal Selvagem
- 20h - Marcelo Ribeiro Trio
30/04 - SÁBADO
- 14h - Gabriel Felipe
- 17h - The Crew
- 20h - Replay
1/05 - DOMINGO
- 14h - Amanita Flying Machine
- 17h - Nano Viana Trio
- 20h - Meteoro
FESTIVAL CARNIVORIA
Quando: de 21/04 a 24/04 e de 30/04 a 1/05, das 12h às 23h
Onde: estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Quando: de 21/04 a 24/04 e de 30/04 a 1/05, das 12h às 23h
Onde: estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita