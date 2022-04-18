Festival de churrasco em fogo de chão é atração em Vitória

Açucena - Pão de alho e legumes na brasa (ES)

Direto de São Paulo, Possenti foi destaque no reality show “BBQ Brasil”, do SBT, e esteve nos principais festivais gastronômicos do país. Chef experiente, traz para a edição Vitória do festival todo seu talento adquirido ao longo de sua carreira.

Lucas é um dos mais talentosos pitmasters do país. Especialista em diversas técnicas de churrasco, ele promete levar para o festival o verdadeiro sabor do churrasco texano.

Fabio é destaque na cena do churrasco no Rio de Janeiro e leva seu talento para grandes festivais pelo Brasil afora. No Carnivoria Vitória, ele garante que vai preparar a melhor costelinha BBQ do mundo.

Prata da casa, Edd já participou de diversas edições do Carnivoria. Considerado um dos principais nomes da cena do churrasco no Brasil, vai colocar à mostra, em casa, todo o seu talento com as brasas.

Com quase 20 anos de experiência em churrasco, Sergio dedica-se desde 2017 à profissão de assador, atuando principalmente com parrilha e fogo de chão.

O argentino Nico acumula mais de 20 anos de experiência em parrilha, com trabalhos em restaurantes de Buenos Aires e, no Brasil, em seis estabelecimentos de Vitória.

O assador vem de Nova Friburgo e trabalha com churrasco há quatro anos, com experiências em parrilha, pit smoker, fogo de chão e varal de defumação.

Com 14 anos de estrada, o chef acumula experiência em festivais, eventos, restaurantes e consultorias no Espírito Santo.

Assador e entusiasta de um bom burger, Ozeias é proprietário de uma elogiada hamburgueria em Vila Velha.