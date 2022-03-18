3 restaurantes pé na areia para conhecer na Praia de Camburi

Na altura do hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, fica o mais novo point gastronômico da orla. Aberto em fevereiro, o Ílios Beach House ocupa os quiosques 10 e 11 com referências à cultura grega, em especial no ambiente. O cardápio vai da carne aos frutos do mar, com pratos de visual caprichado. De entrada, vale conhecer a Torre de Camarão: camarões VM sem casca, defumados, com aipim crocante e béchamel (R$ 98/foto). O ceviche de polvo é uma pedida refrescante (R$ 95), e o famoso Camarão no Coco também marca presença (R$ 195, para até três pessoas). Um diferencial é o atendimento na areia, em espreguiçadeiras com almofadas e ombrelones. De sexta a domingo, a casa tem música ao vivo. (27) 99614-5471. FOTOS: Ciro Trigo

Inspirado em uma famosa praia caribenha, onde aviões pousam e decolam bem próximo à orla, mais ou menos como acontece hoje em Camburi, o Maho Gastrobar (quiosque 5) tem no menu uma farta grelhada de frutos do mar (foto). O prato inclui lagosta, camarão VG, salmão, lula e legumes, É acompanhado de arroz (R$ 290) e serve até três pessoas. A comida de boteco também vai à mesa, representada por petiscos como torresmo, caldinho de feijão, bolinho de feijoada e dadinho de tapioca. Na carta de drinques, atenção para o Decolagem (gim, kombucha de maracujá, xarope de tangerina, limão siciliano e espuma de gengibre/R$ 32). Quer petiscar com os pés na areia? Nos finais de semana, há atendimento nas mesas pertinho do mar.