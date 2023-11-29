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Refrescantes

Aprenda receitas de drinques com gim para brindar no calor

Bartender explica o passo a passo para preparar três grandes clássicos da coquetelaria: Tom Collins, Dry Martini e Negroni
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 15:32

Imagem Edicase Brasil
Tom Collins  Crédito: Eduardo Benini
O Brasil vem enfrentando uma onda de calor nos últimos dias. Assim, para quem quer que se refrescar, os drinques com gim apresentam-se como uma boa alternativa, afinal podem ser servidos em festas, jantares e até em rodas de conversa entre amigos.
Por isso, o bartender Rafael Câmara, parceiro da Weber Haus, explica o passo a passo para preparar três drinques deliciosos e refrescantes com a bebida. Confira!

Tom Collins

Ingredientes: 
  • Xarope simples
  • 200 ml de água
  • 200 g de açúcar refinado
  • Drinque
  • 60 ml de gim
  • 25 ml de suco de limão tahiti
  • 20 ml de xarope simples
  • 40 ml de água com gás
  • Pedras de gelo a gosto
  • Cascas de limão-siciliano para decorar
Xarope simples: em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, adicione o açúcar e mexa até diluir. Desligue o fogo e espere esfriar e sirva acompanhado do drink. A validade do xarope é de aproximadamente 14 dias, mantendo sempre refrigerado.
Drinque: em um copo longo, coloque as pedras de gelo e o restante dos ingredientes, deixando a água com gás por último. Mexa para misturar. Finalize decorando com a casca de limão-siciliano e sirva em seguida.

Dry Martini

Imagem Edicase Brasil
Dry Martini  Crédito: Eduardo Benini
Ingredientes: 
  • 70 ml de gim
  • 20 ml de vermute seco
  • 1 colher de sopa de salmoura de azeitona
  • 3 azeitonas no palito
  • Pedras de gelo a gosto
Em um copo grande, coloque todos os ingredientes, menos as azeitonas, e misture por 12 segundos. Após, com a ajuda de um coador, coe o drinque, transfira para uma taça de martini e finalize decorando com as azeitonas no palito. Sirva em seguida.

Negroni

Imagem Edicase Brasil
Negroni Crédito: Eduardo Benini
Ingredientes: 
  • 30 ml de gim
  • 30 ml de Campari
  • 30 ml de vermute tinto
  • 1 rodela de laranja
  • Gelo a gosto
Em um copo americano, coloque o gelo. Depois, cubra com gim, Campari e vermute e misture para gelar a bebida. Por último, adicione a rodela de laranja e sirva em seguida.

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