Aprenda receitas de drinques com gim para brindar no calor

Tom Collins Crédito: Eduardo Benini

O Brasil vem enfrentando uma onda de calor nos últimos dias. Assim, para quem quer que se refrescar, os drinques com gim apresentam-se como uma boa alternativa, afinal podem ser servidos em festas, jantares e até em rodas de conversa entre amigos.

Por isso, o bartender Rafael Câmara, parceiro da Weber Haus, explica o passo a passo para preparar três drinques deliciosos e refrescantes com a bebida. Confira!

Tom Collins

Ingredientes:

Xarope simples



200 ml de água

200 g de açúcar refinado

Drinque

60 ml de gim

25 ml de suco de limão tahiti



20 ml de xarope simples



40 ml de água com gás



Pedras de gelo a gosto



Cascas de limão-siciliano para decorar



Xarope simples: em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, adicione o açúcar e mexa até diluir. Desligue o fogo e espere esfriar e sirva acompanhado do drink. A validade do xarope é de aproximadamente 14 dias, mantendo sempre refrigerado.

Drinque: em um copo longo, coloque as pedras de gelo e o restante dos ingredientes, deixando a água com gás por último. Mexa para misturar. Finalize decorando com a casca de limão-siciliano e sirva em seguida.

Dry Martini

Dry Martini Crédito: Eduardo Benini

Ingredientes:

70 ml de gim

20 ml de vermute seco

1 colher de sopa de salmoura de azeitona

3 azeitonas no palito

Pedras de gelo a gosto

Em um copo grande, coloque todos os ingredientes, menos as azeitonas, e misture por 12 segundos. Após, com a ajuda de um coador, coe o drinque, transfira para uma taça de martini e finalize decorando com as azeitonas no palito. Sirva em seguida.

Negroni

Negroni Crédito: Eduardo Benini

Ingredientes:

30 ml de gim

30 ml de Campari

30 ml de vermute tinto

1 rodela de laranja

Gelo a gosto