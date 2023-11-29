Aprenda receitas de drinques com gim para brindar no calor

O Brasil vem enfrentando uma onda de calor nos últimos dias. Assim, para quem quer que se refrescar, os drinques com gim apresentam-se como uma boa alternativa, afinal podem ser servidos em festas, jantares e até em rodas de conversa entre amigos.
Por isso, o bartender Rafael Câmara, parceiro da Weber Haus, explica o passo a passo para preparar três drinques deliciosos e refrescantes com a bebida. Confira!
Tom Collins
Ingredientes:
- Xarope simples
- 200 ml de água
- 200 g de açúcar refinado
- Drinque
- 60 ml de gim
- 25 ml de suco de limão tahiti
- 20 ml de xarope simples
- 40 ml de água com gás
- Pedras de gelo a gosto
- Cascas de limão-siciliano para decorar
Xarope simples: em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, adicione o açúcar e mexa até diluir. Desligue o fogo e espere esfriar e sirva acompanhado do drink. A validade do xarope é de aproximadamente 14 dias, mantendo sempre refrigerado.
Drinque: em um copo longo, coloque as pedras de gelo e o restante dos ingredientes, deixando a água com gás por último. Mexa para misturar. Finalize decorando com a casca de limão-siciliano e sirva em seguida.
Dry Martini
Ingredientes:
- 70 ml de gim
- 20 ml de vermute seco
- 1 colher de sopa de salmoura de azeitona
- 3 azeitonas no palito
- Pedras de gelo a gosto
Em um copo grande, coloque todos os ingredientes, menos as azeitonas, e misture por 12 segundos. Após, com a ajuda de um coador, coe o drinque, transfira para uma taça de martini e finalize decorando com as azeitonas no palito. Sirva em seguida.
Negroni
Ingredientes:
- 30 ml de gim
- 30 ml de Campari
- 30 ml de vermute tinto
- 1 rodela de laranja
- Gelo a gosto
Em um copo americano, coloque o gelo. Depois, cubra com gim, Campari e vermute e misture para gelar a bebida. Por último, adicione a rodela de laranja e sirva em seguida.