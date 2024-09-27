Conheça 5 vinhos aromáticos para brindar na primavera

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Morandé Terrarum Single Estate Gewürstraminer (Chile)

A Gewürztraminer é uma uva bastante cultivada na Alemanha e na região da Alsácia, na França. Seus vinhos são mais difíceis de achar e costumam ser mais caros também, no entanto, o chileno Morandé Terrarum é uma excelente opção para quem quer conhecer essa cepa. Os aromas florais de lírio, rosa e laranjeira, combinados com frutas exóticas, como lichia e maracujá, são bem presentes e fáceis de identificar. É um vinho leve e fresco, que também deve ser consumido mais gelado. Essa intensidade de aromas também faz com que ele seja versátil gastronomicamente, combinando até com as comidinhas mais apimentadas. Quanto: R$ 119, na Gran Cave. (27) 99276-6085.

2

Savoir Moscato Giallo (Brasil)

Muita gente costuma torcer o nariz para vinhos de Moscato, por achar que de repente será doce e por lembrar também do espumante Moscatel. A confusão acontece porque na verdade são inúmeras as variações da Moscato, e a Moscato Giallo é uma delas. O Savoir é um rótulo nacional, da vinícola Monte Santana, incrivelmente perfumado. Com ele na taça você consegue sentir notas florais e frutadas, como banana madura, pêssego amarelo e toques cítricos. Na boca, ele é fresco e muito equilibrado. Uma delícia! Quanto: R$ 80, no Empório Vino do Sul. (27) 99246-3772.

3

Crios Torrontés (Argentina)

A Torrontés é a uva branca mais cultivada na Argentina e com isso é possível encontrar ótimas opções de bom custo-benefício. Minha dica é um rótulo da enóloga argentina Susana Balbo, conhecida mundialmente pela qualidade de seu trabalho. O Crios vem da região do Valle do Uco, de mais altitude, e com isso apresenta acidez um pouco maior que a das regiões mais quentes de Mendoza. A Torrontés apresenta sempre aromas muito intensos de flores brancas, notas de pêssego, e vai muito bem com pratos leves, como peixes e saladas. É um vinho muito autêntico, diferente, porém fácil de gostar. Quanto: R$ 124,99, nos supermercados Carone. (27) 3078-8703.

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Miolo Wild Gamay (Brasil)

Produzido com a uva Gamay na região da Campanha Gaúcha, do grupo Miolo, esse vinho traz uma curiosidade interessante: normalmente, é o primeiro vinho da safra anual brasileira a ficar pronto. Isso por conta do método de vinificação, com cachos inteiros, sem adição de sulfitos e com leveduras selvagens. Ele é feito no estilo do clássico francês Beaujolais Nouveau. Adoro indicá-lo por ser fácil de achar, mas principalmente por seu preço convidativo. A Gamay não é considerada uma casta aromática, mas aqui o processo de maceração carbônica (cachos inteiros) faz com que a uva preserve mais os aromas primários. Você vai encontrar nele notas de morango, framboesa, goiaba e maçã. Ótimo para iniciar os trabalhos e pra quem é fã de tintos. Quanto: R$ 62,62, no site da Miolo (www.miolo.com.br).

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Trumpeter Pinot Grigio (Argentina)