Conheça 5 vinhos aromáticos para brindar na primavera

No universo vinícola, existe uma família de uvas bastante aromáticas, mais do que a média, que lembra muito a primavera. Imagine cheirar um vinho e perceber nele aromas de rosa, jasmim, lichia e maracujá. É como sentir um perfume.
Isso acontece porque essas castas mais perfumadas têm maior concentração de compostos aromáticos presentes naturalmente na fruta, os chamados “terpenos”. As mais conhecidas por essa característica são: Gewürstraminer, Torrontés e Moscato.
As castas aromáticas são vinificadas de forma diferente das demais: no geral, são fermentadas a frio, em aço inox, de modo que essas notas primárias fiquem mais preservadas. São uvas nas quais também não se utilizam técnicas como amadurecimento em carvalho, que acabaria encobrindo esses aromas.
Os vinhos brancos aromáticos vão dos secos até os de sobremesa, embora muita gente considere todos doces, apenas por sua intensidade aromática, que acaba remetendo também ao paladar - embora isso não seja uma regra.
A Moscato Giallo, que é uma variedade da Moscato e apresenta aromas de goiaba, mamão e maracujá, é um daqueles casos em que começamos a salivar antes mesmo de beber, mas na boca seus vinhos se mostram secos e surpreendentes.
As castas aromáticas são excelentes para desfrutar nos momentos primaveris, em ambientes naturais, ao ar livre, contemplando o pôr do sol ou em passeios, como piquenique.
5 VINHOS AROMÁTICOS PARA BRINDAR NA PRIMAVERA
1
Morandé Terrarum Single Estate Gewürstraminer (Chile)
A Gewürztraminer é uma uva bastante cultivada na Alemanha e na região da Alsácia, na França. Seus vinhos são mais difíceis de achar e costumam ser mais caros também, no entanto, o chileno Morandé Terrarum é uma excelente opção para quem quer conhecer essa cepa. Os aromas florais de lírio, rosa e laranjeira, combinados com frutas exóticas, como lichia e maracujá, são bem presentes e fáceis de identificar. É um vinho leve e fresco, que também deve ser consumido mais gelado. Essa intensidade de aromas também faz com que ele seja versátil gastronomicamente, combinando até com as comidinhas mais apimentadas. Quanto: R$ 119, na Gran Cave. (27) 99276-6085.
2
Savoir Moscato Giallo (Brasil)
Muita gente costuma torcer o nariz para vinhos de Moscato, por achar que de repente será doce e por lembrar também do espumante Moscatel. A confusão acontece porque na verdade são inúmeras as variações da Moscato, e a Moscato Giallo é uma delas. O Savoir é um rótulo nacional, da vinícola Monte Santana, incrivelmente perfumado. Com ele na taça você consegue sentir notas florais e frutadas, como banana madura, pêssego amarelo e toques cítricos. Na boca, ele é fresco e muito equilibrado. Uma delícia! Quanto: R$ 80, no Empório Vino do Sul. (27) 99246-3772.
3
Crios Torrontés (Argentina)
A Torrontés é a uva branca mais cultivada na Argentina e com isso é possível encontrar ótimas opções de bom custo-benefício. Minha dica é um rótulo da enóloga argentina Susana Balbo, conhecida mundialmente pela qualidade de seu trabalho. O Crios vem da região do Valle do Uco, de mais altitude, e com isso apresenta acidez um pouco maior que a das regiões mais quentes de Mendoza. A Torrontés apresenta sempre aromas muito intensos de flores brancas, notas de pêssego, e vai muito bem com pratos leves, como peixes e saladas. É um vinho muito autêntico, diferente, porém fácil de gostar. Quanto: R$ 124,99, nos supermercados Carone. (27) 3078-8703.
4
Miolo Wild Gamay (Brasil)
Produzido com a uva Gamay na região da Campanha Gaúcha, do grupo Miolo, esse vinho traz uma curiosidade interessante: normalmente, é o primeiro vinho da safra anual brasileira a ficar pronto. Isso por conta do método de vinificação, com cachos inteiros, sem adição de sulfitos e com leveduras selvagens. Ele é feito no estilo do clássico francês Beaujolais Nouveau. Adoro indicá-lo por ser fácil de achar, mas principalmente por seu preço convidativo. A Gamay não é considerada uma casta aromática, mas aqui o processo de maceração carbônica (cachos inteiros) faz com que a uva preserve mais os aromas primários. Você vai encontrar nele notas de morango, framboesa, goiaba e maçã. Ótimo para iniciar os trabalhos e pra quem é fã de tintos. Quanto: R$ 62,62, no site da Miolo (www.miolo.com.br).
5
Trumpeter Pinot Grigio (Argentina)
A Pinot Grigio é uma uva branca que origina vinhos delicados e com frescor delicioso. Na Itália, é bastante famosa, mas minha indicação vem da Argentina e pertence à linha Trumpeter, da Rutini Wines. Seus aromas lembram frutas brancas, flores e casca de laranjas, com um toque de anis. Na boca, é bastante persistente, um pouco mais encorpado, sustentando pratos com molho branco e queijos. Quanto: R$ 79,90, na Outvino. (27) 99999-8102.