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Entre vinhos

Viúva Clicquot: conheça a mulher que marcou a história do champanhe

Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, também conhecida como Madame Clicquot, revolucionou o modo de se produzir o vinho borbulhante

Públicado em 

06 set 2024 às 11:10
Nádia Alcalde

Colunista

Nádia Alcalde

Viúva Clicquot: conheça a mulher que marcou a história do champanhe
História de Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin é contada no filme "A Viúva Clicquot" Crédito: Divulgação
O Veuve Clicquot é um champanhe icônico, e sua garrafa bojuda de rótulo amarelo e rolha carimbada com o símbolo de um cometa é objeto de desejo para muita gente. Ter esse famoso líquido dourado na taça nos permite vivenciar momentos de requinte e sofisticação. 
A gente já sabe que champanhe é puro glamour, e se for um Veuve Clicquot tem um sabor ainda mais especial. Mas por trás dessa marca tão bem consolidada na história dos vinhos existe uma figura lendária, muito admirada por entusiastas da bebida.
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, também conhecida como Madame Clicquot, revolucionou o modo de se fazer champanhe. Após a morte de seu marido, ela assumiu os vinhedos da família - isso há 250 anos - contrariando o domínio masculino nos negócios. Mas não se limitou a arregaçar as mangas e ir para o campo.
Barbe-Nicole fez diferença também em outros aspectos, como o visual límpido que conferimos na bebida nos dias de hoje.

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Antigamente, o champanhe era turvo por conta das leveduras do processo da segunda fermentação que acontece na garrafa. Depois de muitos experimentos, a Madame percebeu que ao girar a garrafa esses sedimentos se desprendiam e então era possível direcioná-los para o gargalo. 
Trata-se da Table de Remuage, ou Mesa de Remuage, técnica usada agora de forma mecânica. É por meio dela que se obtém uma bebida cristalina, livre de borras. Também é creditada à Viúva Clicquot a invenção do primeiro champanhe vintage, safrado.
Além disso, receberam contribuição dela a forma de comercializar o produto e os blends que são realizados e certificados pela Denominação de Origem da região de Champagne.
A história incrível de Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin já foi contada em detalhes em livro, e atualmente pode ser conferida também nos cinemas - o filme "A Viúva Clicquot", de Thomas Napper, está em cartaz no Cine Jardins, em Vitória. Recomendo! 

Sobre o champanhe Veuve Clicquot

A maison Veuve Clicquot produz mais de 30 tipos de champanhes, mas muitos deles nem chegam ao Brasil por conta da produção limitadíssima. O champanhe Veuve Clicquot Yellow Label é o mais conhecido e o segundo mais vendido no mundo, atrás apenas do Moët & Chandon. Sua elaboração inclui o corte tradicional de uvas da região de Champagne, com Pinot Noir, Chardonnay e a Pinot Meunier. A Pinot Noir era a uva preferida da Madame Clicquot, e a predominância dessa casta é o que traz a estrutura tão típica desse champanhe. Seus 36 meses em autólise, que é quando o líquido fica em contato com as borras, trazem complexidade para a bebida e também as famosas notas de brioche. O Veuve Clicquot é um champanhe intenso e agradável, com perlage bem delicada e paladar bastante harmônico e fresco.

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Nádia Alcalde

Apaixonada por vinhos, Nádia Alcalde é jornalista, sommelière e consultora. Escreve sobre o universo da bebida, antenada com lançamentos, tendências e notícias..

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