Viúva Clicquot: conheça a mulher que marcou a história do champanhe

História de Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin é contada no filme "A Viúva Clicquot" Crédito: Divulgação

O Veuve Clicquot é um champanhe icônico, e sua garrafa bojuda de rótulo amarelo e rolha carimbada com o símbolo de um cometa é objeto de desejo para muita gente. Ter esse famoso líquido dourado na taça nos permite vivenciar momentos de requinte e sofisticação.

A gente já sabe que champanhe é puro glamour, e se for um Veuve Clicquot tem um sabor ainda mais especial. Mas por trás dessa marca tão bem consolidada na história dos vinhos existe uma figura lendária, muito admirada por entusiastas da bebida.

Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, também conhecida como Madame Clicquot, revolucionou o modo de se fazer champanhe. Após a morte de seu marido, ela assumiu os vinhedos da família - isso há 250 anos - contrariando o domínio masculino nos negócios. Mas não se limitou a arregaçar as mangas e ir para o campo.

Barbe-Nicole fez diferença também em outros aspectos, como o visual límpido que conferimos na bebida nos dias de hoje.

Antigamente, o champanhe era turvo por conta das leveduras do processo da segunda fermentação que acontece na garrafa. Depois de muitos experimentos, a Madame percebeu que ao girar a garrafa esses sedimentos se desprendiam e então era possível direcioná-los para o gargalo.

Trata-se da Table de Remuage, ou Mesa de Remuage, técnica usada agora de forma mecânica. É por meio dela que se obtém uma bebida cristalina, livre de borras. Também é creditada à Viúva Clicquot a invenção do primeiro champanhe vintage, safrado.

Além disso, receberam contribuição dela a forma de comercializar o produto e os blends que são realizados e certificados pela Denominação de Origem da região de Champagne.

A história incrível de Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin já foi contada em detalhes em livro, e atualmente pode ser conferida também nos cinemas - o filme "A Viúva Clicquot", de Thomas Napper, está em cartaz no Cine Jardins, em Vitória. Recomendo!