Pré-estreia de "Viúva Clicquot" reúne apaixonados por vinho em Vitória

No próximo dia 24, as empresárias de sucesso Maritza Bojovski, chef de cozinha reconhecida nacionalmente, e Marina Giuberti, sommelier de vinhos e proprietária do Divino Wine e Bar, em Paris, estarão juntas em um jantar especial para 50 convidados (com ingressos esgotados), no tradicional Guaramare, em Guarapari, que se destaca como o melhor restaurante de pescados do país há 17 anos consecutivos.
No menu, o “Guaramare Wine Experience” terá salada Guaramare e lula à dorê de entradas. Além de 5 vinhos em uma volta ao mundo para harmonizar também com o prato principal que será um misto de peixe, lagosta e camarão ou paella. A combinação de vinhos e frutos do mar, conhecida por sua elegância e harmonia, promete encantar os paladares mais exigentes.