Pré-estreia de "Viúva Clicquot" reúne apaixonados por vinho em Vitória

Uma sessão de cinema, pipoca e champanhe. Amantes do vinho se reuniram no Cine Jardins, na noite de quarta-feira (14) para conferir a pré-estreia do filme "Viúva Clicquot - A mulher que formou um Império". Foi a primeira apresentação no Brasil do longa-metragem, que conta a trajetória de Barbe-Nicole Ponsardin, que revolucionou a indústria de champanhe após a morte do marido ao se tornar uma das primeiras empresárias do ramo no mundo. O evento foi organizado pela Académie Du Vin e contou com apoio da Invite Inc. de Cecília Zon, que no segundo semestre deste ano lança o Vive le Vin, o primeiro empreendimento capixaba que nasce unindo os conceitos de arte e vinho, na região de Pedra Azul. O conceito e projeto de interiores é da Inspira Conceito & Design, de Bruna e Paula Rody. Veja as fotos de Gustavo Foratini.