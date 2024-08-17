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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Pré-estreia de "Viúva Clicquot" reúne apaixonados por vinho em Vitória

Publicado em
17 ago 2024 às 03:00
Paula Lyrio de Barros e Cristiano de Barros
Paula Lyrio de Barros e Cristiano de Barros: na sessão exclusiva de "Viúva Clicquot" para a Académie Du Vin Crédito: Gustavo Forattini

Pipoca com champanhe

Uma sessão de cinema, pipoca e champanhe. Amantes do vinho se reuniram no Cine Jardins, na noite de quarta-feira (14) para conferir a pré-estreia do filme "Viúva Clicquot - A mulher que formou um Império". Foi a primeira apresentação no Brasil do longa-metragem,  que conta a trajetória de Barbe-Nicole Ponsardin, que revolucionou a indústria de champanhe após a morte do marido ao se tornar uma das primeiras empresárias do ramo no mundo. O evento foi organizado pela Académie Du Vin e contou com apoio da Invite Inc. de Cecília Zon, que no segundo semestre deste ano lança o Vive le Vin, o primeiro empreendimento capixaba que nasce unindo os conceitos de arte e vinho, na região de Pedra Azul. O conceito e projeto de interiores é da Inspira Conceito & Design, de Bruna e Paula Rody. Veja as fotos de Gustavo Foratini.

CAFÉ DA MANHÃ

Carol e Bia Menezes
Carol e Bia Menezes: em badalado café da manhã no ateliê de Carla Buaiz Crédito: Sérgio Oliveira

Recorde da Loja Vazia

A Loja Vazia bate recorde de arrecadação em 2024 A 11ª edição da ação social “A Loja Vazia” bateu um novo recorde este ano com a arrecadação total de 42.954 peças. O número corresponde a um aumento de 13,67% em relação ao ano passado, quando a loja recebeu um total de 37.789 peças. A campanha foi realizada no período de 03 de julho a 04 de agosto no Shopping Vitória. Entre as contribuições arrecadadas estão roupas, acessórios e calçados. Tudo novo ou em bom estado de conservação. As doações foram destinadas para oito instituições sociais do Estado!

Perfumaria

Prepare-se para uma experiência sensorial da alta perfumaria. Em evento inédito e exclusivo em Vitória, a Twenty Four Seven recebe na próxima terça-feira (20) Luciana Melo. A empresária da área de perfumaria concluiu um curso sobre perfumes, na Paralela, uma escola de prestígio reconhecida na França. Durante evento na loja de Renata França, ela irá compartilhar seu conhecimento e oferecer insights sobre o universo das fragrâncias, explorando como o poder sensorial pode enriquecer e transformar a marca pessoal. Será a partir das 17h na loja TFS da Aleixo Netto.

Dia da Fotografia

Os fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi vão comemorar o dia mundial da fotografia, 19 de agosto com um bate-papo na Mosaico Fotogaleria. O convidado é o fotógrafo Gui Castor que vai falar sobre seu livro fotográfico “Terminal”. A publicação apresenta fotografias do cotidiano dos terminais rodoviários da Serra. O evento, que começa às 19h, também com a venda dos livros e autógrafos do autor.

TALK

Jacqueline Terpins com Carmem Dolores e os filhos Eduardo, Marcela e Rodrigo Souto
A designer Jacqueline Terpins, de São Paulo,  com Carmem Dolores e os filhos Eduardo, Marcela e Rodrigo Souto:  bate-papo para  grupo de mais de 50 profissionais capixabas da arquitetura e decoração. Crédito: Cloves Louzada

Sig em Vitória

Um dos maiores nomes da arquitetura e decoração de ambientes falando sobre sua história de sucesso: Sig Bergamin estará em Vitória no dia 27 de agosto, em uma palestra exclusiva organizada pelo grupo do Prêmio Vix Design. O evento é gratuito, com vagas limitadas e inscrições pelo site do prêmio. Dono de um escritório de arquitetura em São Paulo com base em NovaYork e Paris, Sig Bergamin é internacionalmente premiado por seu trabalho e está incluído na A-List da Elle Decor e na AD 100 list da Architectural Digest. 

Cultura e sustentabilidade

O Parque Moscoso vai se tornar um espaço de cultura, sustentabilidade e ação social em evento criado pela estilista sustentável, produtora cultural e idealizadora do Eu amo BRECHÓ, Edy Lopes, neste sábado, 17. O Projeto TransformAÇÃO reunirá diversos profissionais em prol do bem-estar social. “Além de diversas atrações, o evento irá receber doações de roupas, alimentos e acessórios para as instituições participantes”, diz.

Alta gastronomia

No próximo dia 24, as empresárias de sucesso Maritza Bojovski, chef de cozinha reconhecida nacionalmente, e Marina Giuberti, sommelier de vinhos e proprietária do Divino Wine e Bar, em Paris, estarão juntas em um jantar especial para 50 convidados (com ingressos esgotados), no tradicional Guaramare, em Guarapari, que se destaca como o melhor restaurante de pescados do país há 17 anos consecutivos. No menu, o “Guaramare Wine Experience” terá salada Guaramare e lula à dorê de entradas. Além de 5 vinhos em uma volta ao mundo para harmonizar também com o prato principal que será um misto de peixe, lagosta e camarão ou paella. A combinação de vinhos e frutos do mar, conhecida por sua elegância e harmonia, promete encantar os paladares mais exigentes.

MUNDO JURÍDICO 

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