Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o vernissage do artista Maurício Adinolfi em Vitória

Publicado em
15 ago 2024 às 03:00
Maurício Adinolfi e Thais Hilal
Mauricio Adinolfi e Thais Hilal: na abertura da exposição "Axiomas!, na OÁ Galeria Crédito: Cacá Lima

Vernissage de "Axiomas"

Maurício Adinolfi (São Paulo, 1978) apresenta a exposição AXIOMAS, que reúne séries de pinturas iniciadas em 2019, na OÁ Galeria. O vernissage,  nesta terça-feira (13), reuniu artistas, colecionadores e amigos da galeria de Thais e Hilal Sami Hilal.  As obras destacam o tecido aparente como parte do processo criativo, reforçando a ideia estrutural de sua concepção. A aplicação da tinta e a organização dos traços – linhas, pontos e espaços – constroem uma composição singular, onde as cores se encontram e se sobrepõem, formando densidades que penetram a trama e criam um plano próprio da pintura. Veja as fotos de Cacá Lima.

NO RIO

Rodrigo Júdice
Rodrigo Júdice participou do VII Congresso Internacional do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, no Rio de Janeiro. O advogado esteve ao lado de Ricardo Loretti, Antônio Ferraço e Rodrigo Paneto. Crédito: Divulgação

Novo livro

O escritor e ilustrador capixaba, Ilvan Filho, estará lançando o seu novo livro, “O Livro de Asas”, pela Muqueca Editorial, no 12º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. A manhã de autógrafos será nestaa sexta (16), às 9h30, no estande da VesteMenta, empresa parceira da Muqueca Editorial.

Preview Verão 25

O verão 2025, da Vith Shoes chega com tudo e junto dela, Flávia Soares. A representante da Carrano estará em Vitória para o talk sobre as novas tendências da marca abrindo a temporada mais quente do ano, nesta quinta-feira (15), às 18h, na na Praia do Canto.

NO RIO

Arte Casamento Exposição Festa de Aniversário Coluna Social
