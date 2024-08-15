Veja quem prestigiou o vernissage do artista Maurício Adinolfi em Vitória

Maurício Adinolfi (São Paulo, 1978) apresenta a exposição AXIOMAS, que reúne séries de pinturas iniciadas em 2019, na OÁ Galeria. O vernissage, nesta terça-feira (13), reuniu artistas, colecionadores e amigos da galeria de Thais e Hilal Sami Hilal. As obras destacam o tecido aparente como parte do processo criativo, reforçando a ideia estrutural de sua concepção. A aplicação da tinta e a organização dos traços – linhas, pontos e espaços – constroem uma composição singular, onde as cores se encontram e se sobrepõem, formando densidades que penetram a trama e criam um plano próprio da pintura. Veja as fotos de Cacá Lima.