Serginho Groisman confirma presença no EducarES 2024 em Vitória

Vital 2024

Nem só de axé vive o Camarote Fervô, eles recebem em seu palco, no sábado de Vital, dia 17, o show do DJ e produtor musical Bruno Martini, conhecido por faixas como "A.R.T." (em parceria com Zeeba e Mayra), "Hear Me Now", "Revolution", "Never Let Me Go", "Sun Goes Down" e "Ghost". Com mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Bruno é um dos artistas de música eletrônica mais escutados no país e responsável pela música oficial do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA para o EPrix de São Paulo. O Camarote Fervô promete um espaço exclusivo, com um ambiente glamouroso, nos dias 16 e 17 de agosto, no Sambão do Povo.