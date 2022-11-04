Conheça as celebridades que vão debater a educação no EducarES

Denise Fraga e Serginho Groisman: palestrantes do EducarES Crédito: Divulgação

Além da dupla Denise Fraga e Serginho Groisman, mais nomes de peso estão confirmados para debater o ensino no EducarES, nova iniciativa da Rede Gazeta que acontece na tarde da próxima quarta-feira (09), no Vitória Grand Hall. A especialista em crimes de gênero e direito antidiscriminatório Fayda Belo, que soma mais de 300 mil seguidores no Twitter e no Instagram, vai compor o debate da Arena de Profissões, comandada pelo apresentador do Altas Horas a partir de 15h30.

Junto a ela, o gerente-geral de Pessoas, Saúde e Segurança da ArcelorMittal, Rodrigo Gama, e o médico-cirurgião Dr. Isaac Walker, já estão confirmados. O músico Cesar MC, além de participar do bate-papo, também vai se apresentar no palco. A apresentação é da jornalista Luanna Esteves.

Mas antes disso, às 13h, a atriz e escritora Denise Fraga vai dar início à programação com o Encontro de Pais e Mestres. A palestra vai trazer reflexão sobre “Conexões humanas em tempos digitais” e como a garotada de hoje tem cada vez menos paciência, com os pais e consigo mesmo.

A psicóloga, professora e educadora parental Lícia Assbú, o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, e o vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Eduardo Costa Gomes, completam o painel. A apresentação e mediação ficam por conta da jornalista e apresentadora do ES2, Daniela Abreu.

"Juntamos esses dois projetos para potencializar e aprofundar o debate sobre educação no cenário capixaba, para trazer mais e mais pessoas para essa conversa. Vamos ter representantes de diferentes papeis para conseguir cobrir vários ângulos da questão", destaca o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Márcio Chagas. As inscrições podem ser feitas gratuitamente em projetos.ag/educares.

QUERIDOS DE RR

Sergio Palmeira e Cyane Zoboli: em noite de festa na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

Tendências do luxo Ana Luiza Azevedo convida para o bate-papo com Eliane Gonçales, representante exclusiva da Maison Cartier no Brasil, sobre Tendências e Mercado de Luxo, na quarta-feira (09), na loja das Óticas Paris, na Praia do Canto, a partir das 17 h. Estaremos lá! Live Inventário Sucessório Na próxima segunda-feira (14), o advogado Rodrigo Mazzei participará de uma live sobre Inventário Sucessório. Um dos sócios do escritório Machado, Mazzei e Pinho Advogados, Rodrigo discutirá aspectos práticos do tema com Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro do Direito das Famílias (IBDFAM).

COMEMORAÇÃO

A arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen comemorou os 24 anos de casamento com o médico Wdson Pozzatto Pimentel durante a Casacor ES, que será realizada até 18 de dezembro no 38º BI, em Vila Velha Crédito: Wesley Paiva

Parabéns pra você! Querida de RR, a dermatologista Giane Giro vai comemorar 50 anos com festa no dia 26, no Lounge Balthazar, em Vitória. Wall Street Remember Lilian Moussalem convida para a festa Wall Street Remember, no sábado (05), no Na Vista, com DJ Gordinho, DJ Cima e Petrus e Ubando. Perspectivas para 2023 Empresários e lideranças capixabas se reunirão entre os dias 4 e 5 de novembro, em Pedra Azul, para a 13ª edição do Meeting de Líderes Industriais da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Um dos palestrantes de destaque será o economista Samy Dana, que trará um diagnóstico das perspectivas da economia para o próximo ano. Cirurgia plástica O cirurgião plástico Humberto Pinto participa no próximo dia 5, da 4ª Reunião Científica promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Espírito Santo (SBCP-ES) onde será debatido o tema: ‘Lipoindução e o Futuro da Regeneração com Terapia Celular: O Projeto Salamandra’, ministrada pelo Dr. Marco Aurélio Pellon. O encontro será no Hotel Comfort Suits, na Praia do Canto.

HALLOWEEN

Jorge Gadiolli, Fabiana Garcia e Mayke Armani: no Hallowen do Athena Saúde (Vitória Apart, São Bernardo e Samp) em homenagem ao Dia do Médico, na sexta-feira (28), no Na Vista, em Vitória Crédito: Divulgação

Protagonismo do aluno A Feira Integrada, evento realizado anualmente pela Escola Monteiro, será realizada neste sábado (05), transformando em salas de aula em espaços de exposição, maquetes, apresentações orais, experiências lúdicas. “É um momento de colocar em prática parte do que foi aprendido, reunindo trabalhos de diferentes áreas, correlacionadas ao conteúdo de cada série e segmento. O evento representa muito para alunos e para equipe pedagógica, já que é o momento de protagonismo do estudante e consolidação do aprendizado”, afirma a diretora da Escola Monteiro, Penha Tótola. Zé Ramalho em janeiro Com sua voz inconfundível e sua poesia apocalíptica, Zé Ramalho chega no dia 20 de janeiro, no Espaço Patrick Ribeiro. Os ingressos estarão à venda a partir do meio-dia de hoje (dia 4), pelo site Blueticket ou na bilheteria da casa de espetáculos. Em São Paulo Wérliton Machado, produtorcCultural e servidor da Prefeitura de Linhares, está em São Paulo, cursando especialização em Gestão de Mega Eventos, na ESPM, Escola Superior e Publicidade e Marketing. No sábado (05), acompanha os bastidores e backstage do Grande Prêmio de Fórmula 1. Saúde e estética Arthur Gasperazzo inaugurou recentemente a sua Clínica Leverse, Experience, em Vitória, e oferece tratamentos inovadores e modernos para o corpo e rosto.

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