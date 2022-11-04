Conheça as celebridades que vão debater a educação no EducarES

A Feira Integrada, evento realizado anualmente pela Escola Monteiro, será realizada neste sábado (05), transformando em salas de aula em espaços de exposição, maquetes, apresentações orais, experiências lúdicas.
“É um momento de colocar em prática parte do que foi aprendido, reunindo trabalhos de diferentes áreas, correlacionadas ao conteúdo de cada série e segmento. O evento representa muito para alunos e para equipe pedagógica, já que é o momento de protagonismo do estudante e consolidação do aprendizado”, afirma a diretora da Escola Monteiro, Penha Tótola.