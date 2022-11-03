Roberta Furtado comemora aniversário em sunset party em Fradinhos

Os atuais gestores do Restaurante São Pedro, Ruth Alves da Silva, filha dos fundadores, e seu sobrinho, Vitor Oliveira Curry Carneiro, recebem familiares, amigos e imprensa, no dia 11, para celebrar os 70 anos da casa. A comemoração é mais do que merecida, afinal, o Restaurante cresceu junto com Vitória e a fama de sua moqueca ultrapassou fronteiras. Nas décadas de 50, 60 e 70 era atração de turistas, artistas, jogadores de futebol e personalidades como Juscelino Kubischek, Carlos Lacerda, Chico Anísio, Moacir Franco, Clara Nunes, o escritor e matemático Malba Tahan, Ângela Maria, Cauby Peixoto, além de reunir uma fiel clientela capixaba, é claro. Durante quase duas décadas o Restaurante São Pedro reinou absoluto em Vitória como a principal referência em termos de culinária capixaba e segue por todas essas décadas, imbatível como berço da moqueca capixaba. “Muita coisa aconteceu nestas sete décadas do restaurante. É justamente esta memória que é estamos celebrando neste evento. As histórias que aconteceram no restaurante São Pedro nestes seus 70 anos”, diz Vitor Oliveira Curry Carneiro.