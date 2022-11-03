Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Roberta Furtado comemora aniversário em sunset party em Fradinhos

03 nov 2022 às 02:30
Luiz Paulo Vellozo Lucas e Roberta Furtado e Júlia
Luiz Paulo Vellozo Lucas, a aniversariante Roberta Furtado e sua filha Júlia: em tarde de festa em Vitória  Crédito: Wesley Paiva

Viva, Roberta!

Querida de RR, Roberta Furtado celebrou aniversário em sunset party no sábado (29), em Fradinhos. Recebeu a família e amigos, ao lado do seu Luiz Paulo Vellozo Lucas e da filha Júlia. A pista ferveu ao som de DJ Larissa Tantan e com hits do axé da banda Tstinha. Veja as fotos de Wesley Paiva.

70 ANOS DE MOQUECA

Os atuais gestores do Restaurante São Pedro, Ruth Alves da Silva, filha dos fundadores, e seu sobrinho, Vitor Oliveira Curry Carneiro, recebem familiares, amigos e imprensa, no dia 11, para celebrar os 70 anos da casa. A comemoração é mais do que merecida, afinal, o Restaurante cresceu junto com Vitória e a fama de sua moqueca ultrapassou fronteiras. Nas décadas de 50, 60 e 70 era atração de turistas, artistas, jogadores de futebol e personalidades como Juscelino Kubischek, Carlos Lacerda, Chico Anísio, Moacir Franco, Clara Nunes, o escritor e matemático Malba Tahan, Ângela Maria, Cauby Peixoto, além de reunir uma fiel clientela capixaba, é claro. Durante quase duas décadas o Restaurante São Pedro reinou absoluto em Vitória como a principal referência em termos de culinária capixaba e segue por todas essas décadas, imbatível como berço da moqueca capixaba. “Muita coisa aconteceu nestas sete décadas do restaurante. É justamente esta memória que é estamos celebrando neste evento. As histórias que aconteceram no restaurante São Pedro nestes seus 70 anos”, diz Vitor Oliveira Curry Carneiro.

QUERIDOS DE RR

Geraldo Lino, Renata Malenza e Célia Colodete: celebrando a vida! Crédito: Monica Zorzanelli

Nos EUA

O advogado Felipe Finamore, sócio do escritório Finamore Simoni Advogados Associados, participa de seminário internacional sobre Insolvência & Direito Comparado, promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a Universidade de Berkeley, entre os dias 15 e 17 de novembro, na Califórnia/EUA.

Presença confirmada

O guitarrista sul-mato-grossense Mateus Asato, que tocou com Jessie J no Rock in Rio e, em abril, se apresentou com o Silk Sonic, duo formado por Bruno Mars e Anderson .Paak, confirmou presença na tour “Humanos”, da Oficina G3, que chega ao Espaço Patrick Ribeiro no dia 18 de novembro.

BATE-PAPO

Brunela Tozzi, Ludmila Giacomelli e Dali Gouvea: bate-papo sobre beleza, estilo e moda, em Jardim da Penha Crédito: Cloves Louzada.

Café, arte e bem-estar

A arquiteta Renata Tristão assina o Café da Casa, ambientado na CasaCor ES 2022. O cardápio é assinado pelo Café Lorenzon, que possui um histórico de sucesso em edições anteriores da mostra. Em sua parede de destaque, a arquiteta contou com a participação para lá de especial da artista plástica Ana Paula Castro, criando três peças inspiradas no tema brasilidade, feitas em aço inox e pintadas em tons vibrantes de verde e vermelho, que ganham ainda mais notoriedade a partir de arcos iluminados.

FESTA

Renata Bezerril e Rafaela Casati: em noite all black em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

