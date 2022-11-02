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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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André Chieppe e Lívia Dorsch dizem sim-sim em Anchieta; veja fotos

Publicado em
02 nov 2022 às 02:30
Lívia Dorsch Rocha e André Chieppe
Lívia Dorsch Rocha e André Chieppe Crédito: KD Imagem

André&Lívia 

Com as bênçãos dos pais Carlos Elias Rocha e Sandra Dorsch Rocha e Décio e Eulália Chieppe, Livia e André disseram sim-sim no Canto do Mar Casa e Eventos, em Anchieta, no sábado (29). A celebração emocionante foi conduzida por Natasha Dantas com a participação do Padre Josemar Stein. Após a cerimônia, o Vila Oben assinou o catering da festa, com decoração da Conceito Único e agito do DJ Deprá. A produção ficou a cargo de Stella Miranda. Veja as fotos de KD Imagem.

SANTA TERESA DO GIM

O primeiro gim produzido nas montanhas capixabas acaba de conquistar três prêmios em São Paulo. O Concurso Vinhos e Destilados do Brasil, realizado há 22 anos, concedeu três medalhas às bebidas produzidas pela destilaria White Tiger, localizada em Santa Teresa e comandada pelos irmãos Renan e Alan Zottele. O White Tiger Old Tom Gin recebeu a medalha Grande Ouro enquanto o London Dry Gin e o Gin Magic Blue (que muda de cor em contato com o gelo) receberam a premiação na categoria Ouro. Este ano, o concurso recebeu 630 amostras de vinhos, espumantes e destilados de todo o Brasil. Trinta jurados – enólogos, especialistas e jornalistas – analisaram as bebidas e apenas 30% das amostras receberam medalhas, que são divididas nas categorias Grande Ouro, Ouro e Prata. Os irmãos Zottele estão comemorando o resultado da premiação em seu novo gastrobar, recém-inaugurado em Santa Teresa, onde os visitantes podem curtir drinques, cerveja especiais e as melhores carnes, curtindo o belo pôr do sol das montanhas.

ANIVERSÁRIO

Fernanda Mathias comemorar seu aniversário ao lado das amigas e empresárias Elayne Borel, Quezia Mathias, Juliana Moraes, Cleide Celestino, Raigna Vasconcelos, Carla Rizzato, Martha Campos, Aline Gomes, e Rubi Mansur
Fernanda Mathias comemorou seu aniversário ao lado das amigas e empresárias Elayne Borel, Quezia Mathias, Juliana Moraes, Cleide Celestino, Raigna Vasconcelos, Carla Rizzato, Martha Campos, Aline Gomes e Rubi Mansur Crédito: Paty Majone

Cestas de Natal

O artista capixaba Ivan Coelho foi quem desenvolveu as artes gráficas aplicadas nas maletas, ecobags e caixas que compõem as Cestas de Natal da Alimentar, empresa do Grupo Vila Vitória. A organização há sete anos conta com o designer para deixar as suas cestas diferenciadas também visualmente para agregar valor e deixá-las ainda mais desejáveis, visto que são muito utilizadas para presentear colaboradores e parceiros. De acordo com Ivan, desta vez a ideia foi, além de levar o espírito natalino de maneira singela, marcar a trajetória da empresa. “Representei os 25 anos da Alimentar usando algumas das caixas que já criamos para compor a árvore de Natal. Na frente, coloquei uma porta, lembrando que as famílias abrem suas casas para receber as cestas. É um gesto de amor e carinho”, revela Ivan.

Inauguração

A premiada bailarina Liviane Pimenta convida para inauguração oficial da quinta unidade da Pimenta Dance, maior escola de dança do Espírito Santo, neste domingo (06), no Shopping Vila Velha.  O evento terá aulas abertas ao público de balé infantil a partir de 2 anos e de K-Pop, apresentação de coreografias premiadas e de dança de salão.

Sunset no rooftop

Os DJs Laura Murad e Quadrini convidam para a L'aqua Sunset Rooftop, neste sábado (05), às 16h, na Casa Hitz, na Praia do Canto. 

Apresentação musical

Robson Arruda e as arquitetas Roberta Toledo, Juliana Vervloet Amaral e Manu Delboni, que assinam a Sala de Música Natuzzi, da CasaCor, preparam durante a mostra encontros musicais com a participação de artistas capixabas. A primeira apresentação será conduzida por Murilo Abreu, com o repertório composto das suas músicas autorais, que inclui as faixas dos seus EPs, LERA (2020) e LERA II (2021). Numa linguagem musical intimista, referências sonoras da MPB e da Bossa Nova, além de interferências do folk, do ska e do blues, o público presente poderá curtir também canções e baladas internacionais em versões intimistas. Artistas como James Taylor, Simply Red, Beatles, Pink Floyd, Neil Young, Eric Clapton, Elvis Presley, entre outros, serão homenageados em um repertório que pretende fugir um pouco das suas músicas mais consagradas e maiores sucessos, explorando assim um lado menos “badalado”, desses ícones da música internacional, valorizando de forma merecedora outros grandes momentos de suas respectivas obras e carreiras musicais.

Comida japonesa na Ilha

Pesquisa de um aplicativo de entrega de refeições - a saber o Ifood -, mostrou que mais de 9,7 milhões de iguarias da culinária japonesa foram pedidas no Brasil em março de 2021. Segundo o levantamento, é mais do que o dobro do volume registrado no mesmo período do ano anterior. O Espírito Santo integra a lista de regiões do país que aprecia esse tipo de comida. Por isso, o estado vai receber uma filial do carioca Grupo Rão, que estreia na capital capixaba a partir de sexta-feira (4). Para a abertura da franquia, em Vitória, foram investidos R$ 350 mil. O preparo dos pratos vai acontecer em uma espaço de 97,66 metros quadrados, localizado no bairro de Gurigica, em Vitória, com cozinha industrial e toda a estrutura para atendimento de delivery.

SHOW

Julia e Marina Boechat com a cantora Gloria Groove.
Julia e Marina Boechat com a cantora Gloria Groove: no show “Lady Leste” , na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória Crédito: Levi Mori

Arquitetas empreendedoras

A conselheira federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Giedre Ezer e a CEO da startup Elas Resolvem, a advogada Jéssica Galvani participam de live no dia 3 de novembro, promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). A live “Arquitetas Empreendedoras – Profissionalização do Mercado de Serviços” terá início às 19 horas, e será transmitida ao vivo pelo Instagram das duas instituições, e pretende auxiliar na visibilidade das arquitetas no mercado de trabalho de prestação de serviços.

Bom passeio

O Dia de Finados, na próxima quarta (2), tem programação na Casacor ES. A diretora da mostra prevê grande movimento de público como acontece todos os anos. A mostra capixaba acontece até 18 de dezembro, no 38° Batalhão de Infantaria, localizado na Prainha e estará aberta no feriado das 12h às 19h.

QUERIDA DE RR

Taiza Ammar
Taiza Ammar: em noite de festa na Ilha Crédito: Monica Zorzanelli

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