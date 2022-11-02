André Chieppe e Lívia Dorsch dizem sim-sim em Anchieta; veja fotos

Pesquisa de um aplicativo de entrega de refeições - a saber o Ifood -, mostrou que mais de 9,7 milhões de iguarias da culinária japonesa foram pedidas no Brasil em março de 2021. Segundo o levantamento, é mais do que o dobro do volume registrado no mesmo período do ano anterior. O Espírito Santo integra a lista de regiões do país que aprecia esse tipo de comida. Por isso, o estado vai receber uma filial do carioca Grupo Rão, que estreia na capital capixaba a partir de sexta-feira (4). Para a abertura da franquia, em Vitória, foram investidos R$ 350 mil. O preparo dos pratos vai acontecer em uma espaço de 97,66 metros quadrados, localizado no bairro de Gurigica, em Vitória, com cozinha industrial e toda a estrutura para atendimento de delivery.