André Chieppe e Lívia Dorsch dizem sim-sim em Anchieta; veja fotos

Robson Arruda e as arquitetas Roberta Toledo, Juliana Vervloet Amaral e Manu Delboni, que assinam a Sala de Música Natuzzi, da CasaCor, preparam durante a mostra encontros musicais com a participação de artistas capixabas. A primeira apresentação será conduzida por Murilo Abreu, com o repertório composto das suas músicas autorais, que inclui as faixas dos seus EPs, LERA (2020) e LERA II (2021). Numa linguagem musical intimista, referências sonoras da MPB e da Bossa Nova, além de interferências do folk, do ska e do blues, o público presente poderá curtir também canções e baladas internacionais em versões intimistas. Artistas como James Taylor, Simply Red, Beatles, Pink Floyd, Neil Young, Eric Clapton, Elvis Presley, entre outros, serão homenageados em um repertório que pretende fugir um pouco das suas músicas mais consagradas e maiores sucessos, explorando assim um lado menos “badalado”, desses ícones da música internacional, valorizando de forma merecedora outros grandes momentos de suas respectivas obras e carreiras musicais.