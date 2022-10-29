Desfile beneficente reúne celebridades da moda do ES; veja fotos

O desfile beneficente Faz Acontecer, promovido pela consultora de imagem Janaina Gurgel em parceria com o instituto TKare, foi um sucesso. O evento reuniu mulheres lindas e antenadas que, além de gostar do universo da moda, estavam ali para um bem maior: ajudar as crianças assistidas pela entidade. A anfitriã, Janaina, revelou que foram arrecadados R$ 25 mil. Com esse valor, 200 crianças serão beneficiadas por três meses.
Emocionada, a presidente do instituto, Celina Lievori, agradeceu a presença de todos e disse contar com a colaboração de toda a sociedade nesta empreitada.
O coquetel contou com os lançamentos das marcas Vix Paula Hermanny, Andrea de Pinho, Atitú, Jorge Birchoff e Vesti i Due. “Foi um evento lindo, com uma energia maravilhosa e que cumpriu seu papel. Estou muito feliz com o resultado”, disse Janaina. Na passarela, a Miss Espírito Santo 2017 e 3º Lugar Miss Brasil, Stephany Pim, e a Miss ES 2014, Ana Clara Benevides.