Desfile beneficente reúne celebridades da moda do ES; veja fotos

Nesses últimos dias desse Outubro Rosa ainda dá tempo de cuidar de você e, de quebra, aproveitar o sábado (29) com a família! A Praça dos Namorados recebe hoje um ponto de orientação sobre o câncer de mama. Também vai ter brinquedos para as crianças e até aquelas super fotos 360°. O evento #JuntosPorUmaCausa é aberto ao público e encerra a série de ações do Grupo Oncoclínicas neste mês dedicado as ações de prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Vale lembrar que mesmo com o fim de outubro, o cuidado continua. Prevenção é o melhor caminho!