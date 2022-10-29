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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Desfile beneficente reúne celebridades da moda do ES; veja fotos

Publicado em
29 out 2022 às 02:30
Celina Lievori e Janaína Gurgel
A presidente do Instituto Tkare Celina Lievori e a consultora de imagem Janaína Gurgel: anfitriãs do desfile "Faz Acontecer" Crédito: Mônica Zorzanelli
O desfile beneficente Faz Acontecer, promovido pela consultora de imagem Janaina Gurgel em parceria com o instituto TKare,  foi um sucesso. O evento reuniu mulheres lindas e antenadas que, além de gostar do universo da moda, estavam ali para um bem maior: ajudar as crianças assistidas pela entidade. A anfitriã, Janaina, revelou que foram arrecadados R$ 25 mil. Com esse valor, 200 crianças serão beneficiadas por três meses.
Emocionada, a presidente do instituto, Celina Lievori, agradeceu a presença de todos e disse contar com a colaboração de toda a sociedade nesta empreitada.
O coquetel contou com os lançamentos das marcas Vix Paula Hermanny, Andrea de Pinho, Atitú, Jorge Birchoff e Vesti i Due. “Foi um evento lindo, com uma energia maravilhosa e que cumpriu seu papel. Estou muito feliz com o resultado”, disse Janaina. Na passarela, a Miss Espírito Santo 2017 e 3º Lugar Miss Brasil, Stephany Pim, e a Miss ES 2014, Ana Clara Benevides. 

Desfile "Faz Acontecer"

Feliz aniversário!

Roberta Furtado recebe a família e amigos neste sábado (29) para comemorar seus 4.9, em Fradinhos, ao lado do marido Luiz Paulo Vellozo Lucas. Estaremos lá! 

Inauguração

A biomédica esteta Isabel Borba, que chegou recentemente do Rio Grande do Sul, inaugura o seu Centro de Estética Avançada na terça-feira,  1º de novembro, no Barro Vermelho. O coquetel será assinado por  Karla Brandão, música do DJ Guga Prates e decoração by Cris Rocha e RP de Fernanda Prates. 

NOITE FASHION

A empresária de moda Nara Rubia Mantaia entre Edy Lopes e Raigna Vasconcelos em lançamento de Verão 2023 na multimarcas Le Mantaia, na Praia do Canto
A empresária de moda Nara Rubia Mantaia entre Edy Lopes e Raigna Vasconcelos em lançamento de Verão 2023 na multimarcas Le Mantaia, na Praia do Canto Crédito: Leo Gurgel

Outubro Rosa

Nesses últimos dias desse Outubro Rosa ainda dá tempo de cuidar de você e, de quebra, aproveitar o sábado (29) com a família! A Praça dos Namorados recebe hoje um ponto de orientação sobre o câncer de mama. Também vai ter brinquedos para as crianças e até aquelas super fotos 360°. O evento #JuntosPorUmaCausa é aberto ao público e encerra a série de ações do Grupo Oncoclínicas neste mês dedicado as ações de prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Vale lembrar que mesmo com o fim de outubro, o cuidado continua. Prevenção é o melhor caminho!

Adeus a MHP

Os sentimentos da coluna à família de Dona Maria Helena Pacheco, que faleceu nesta quinta-feira (22); Um abraço especial ao viúvo Paulo Bonino e à filha Renata Pacheco. 

QUERIDOS DE RR 

Rodrigo Abelha e Alline Pssamani
Rodrigo Abelha e Alline Pssamani: em noite de festa em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

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