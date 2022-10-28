Alvaro Abreu lança livro sobre colheres de bambu em Vitória; veja fotos

Com o objetivo de arrecadar recursos para a Afecc e ajudar no tratamento de pessoas com o câncer de mama e na oferta de mamografias, os alunos do 9º ano da Escola Americana de Vitória promovem os Jogos Rosa. Com partidas de vôlei de praia que acontecem no dia 29 de outubro, na Praia de Camburi, e as de beach tennis, nos dias 05 e 06 de novembro, às 7h, na Arena APX BTG Reserva Vitória, o evento tem como madrinha, Roberta Drummond, que apoia o evento por meio da Innovare. Também são apoiadores ArcelorMittal, Up Health, Biomundo, e outras empresas.