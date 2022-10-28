Alvaro Abreu lança livro sobre colheres de bambu em Vitória; veja fotos

Alvaro Abreu Crédito: Cacá Lima

A festa de lançamento do novo livro de Alvaro Abreu em Vitória foi um sucesso! O engenheiro, cronista e colhereiro recebeu convidados em um espaço elegante da Curva da Jurema, na última quarta-feira, para apresentar o seu novíssimo trabalho, intitulado “Viva a Produção Prazerosa - histórias das colheres de bambu”.

Cerca de 300 pessoas foram cumprimentar o autor em um evento marcado pela emoção, encontros e reencontros. Entre os presentes estavam grandes amigos da Praia do Canto, colegas de universidade e personalidades do cenário cultural e empresarial da ilha, que foram prestigiar o autor juntamente com os irmãos Afonso, Claudio, Beatriz e Ana Maria Abreu, a esposa Carol e os filhos Bebel, Manaira, Diana e Rafael.

Diana, Bebel e Manaira Abreu, filhas de Alvaro e Carol, prestigiando o lançamento do pai engenheiro, cronista e colhereiro. Diana é fotógrafa de Alvaro e Bebel e Manaira fizeram a edição do livro Crédito: Cacá Lima

Hilal Sami Hilal e Thais Hilal, Ester e Luiz Henrique Toniato, Virgínia Casagrande, Fabricio Noronha, Fernando Achiamé e Alza Alves também marcaram presença, assim como os amigos de infância Flávia e Carlinhos Larica.

A decoração do espaço destacou as colheres de bambu que Alvaro produz com tanto carinho e que são o tema do seu novo livro, produzido pela Mandacaru Design. Após o sucesso em Vitória, Alvaro Abreu prepara os próximos lançamentos do livro no Rio de Janeiro, Goiás e Brasília.

Lançamento do livro “Viva a Produção Prazerosa - histórias das colheres de bambu”, de Alvaro Abreu

QUERIDAS DE RR

Letícia Finamore e Bruna Medeiros: gente que brilha! Crédito: Monica Zorzanelli

CERÂMICA PELA VIDA

Os leilões Cerâmica pela Vida acontecem todas as semanas de sexta às 18h até sábado às 18h no perfil @ceramicapelavida no Instagram, quando são leiloadas 30 peças de cerâmica doadas por ceramistas de todo o Brasil. Todo o valor arrecadado é depositado pelos arrematantes na conta da Campanha Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória. Nesta sexta (28) e sábado 29), será realizado o 76° leilão. resultado da parceria fr dois ceramistas que apoiam o Cerâmica pela Vida desde o seu início, Tácito Fernandes, de Ibiúna ( SP), e Thaís Daher, de Vitória. O primeiro leilão aconteceu em 21 de abril de 2021, e de lá para cá, 2.388 peças foram leiloadas, R$ 421.077,72 arrecadados e 5.412 cestas básicas distribuídas.

QUERIDOS DE RR

Alessandro De Prá, Adriana Delmaestro e Augusto Pacheco: em noite de festa all black em Vitória Crédito: Divulgação

Colecionismo O 5º Encontro Regional de Multicolecionadores, acontece nos dias 28 e 29 de outubro, no Shopping Boulevard da Praia, em Vitória. O evento realizado pelo Grupo de Multicolecionadores do ES irá reunir 15 expositores locais e mais de 3 mil peças. O destaque dessa edição são os álbuns de figurinhas das Copas do Mundo. O evento é aberto ao público Crédito O Banco Central estabeleceu limites para operações com cartões pré-pagos e de débito. Com a decisão, qualquer transação de cartões de débito poderá ser taxada em até 0,5%; e as transações de cartões pré-pagos, em até 0,7%. A medida entra em vigor a partir de 1° de abril de 2023. Para o superintendente da CDL Vitória, Wagner Junior Corrêa, a mudança afeta positivamente o consumidor e o varejista. “Para o consumidor, porque menores taxas tendem a baixar o preço final. Para o varejista, porque fica mais claro o valor que está sendo repassado para os bancos”, avalia. Outubro Rosa Com o objetivo de arrecadar recursos para a Afecc e ajudar no tratamento de pessoas com o câncer de mama e na oferta de mamografias, os alunos do 9º ano da Escola Americana de Vitória promovem os Jogos Rosa. Com partidas de vôlei de praia que acontecem no dia 29 de outubro, na Praia de Camburi, e as de beach tennis, nos dias 05 e 06 de novembro, às 7h, na Arena APX BTG Reserva Vitória, o evento tem como madrinha, Roberta Drummond, que apoia o evento por meio da Innovare. Também são apoiadores ArcelorMittal, Up Health, Biomundo, e outras empresas.

Espaço exclusivo Sinônimo de relax, bem-estar e conforto, o Be Spa Urbano, na Praia do Canto, comandado pela hairstylist Ana Paula Leite e sua extensa equipe, vai ganhar um novo espaço exclusivo para atendimento personalizado para noivas. No mesmo local ela irá se produzir, podendo receber suas madrinhas, família e até convidadas especiais para se arrumar no mesmo espaço, com capacidade de receber até dez convidadas. Websummit 2022 O ortopedista Nilo Neto viaja para Portugal para participar do Web Summit 2022, maior conferência da Europa em tecnologias, que será realizado entre os dias 1º a 05 de novembro, em Lisboa. O médico vai representar seu case de sucesso, um software de opinião de especialistas projetado de forma assíncrona, em que o conhecimento do especialista é incorporado ao código fonte, proporcionando consultas estruturadas com alta taxa de resolução. A plataforma despertou o interesse do SEEDES, primeiro programa público de aceleração de startups no Espírito Santo, e a parceria começa em dezembro deste ano.

FESTA

Josiane Dalvi e Karla Giaretta: em noite badalada de arquitetos e decoradores em Vitória Crédito: Monica Zorzanelli

MONTANHAS CAPIXABAS