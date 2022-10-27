Kamilla e Antônio Benjamim celebram 10 anos de casamento em Itaúnas

Vitória recebe nesta quinta-feira, dia 27, a quarta edição do Encontro de Líderes da Inovação e Tecnologia – ELITE, que pela primeira vez acontece em terras capixabas. Quem promove o evento é a MedSênior, junto ao seu laboratório de inovação - MilSênior -, representado pelo diretor de inovação Júlio Melo. O encontro, realizado em parceria com o IEBT Innovation e apoio da Oracle, será no restaurante Eliah, na Praia do Canto, e terá a presença de referências em inovação no Estado, como diretores e CEOs de empresas como Wine, Sicoob, Águia Branca e Fucape. O objetivo é reunir as lideranças para debater inovação e transformação digital e compartilhar melhores práticas, criando um grupo de trabalho permanente tendo como pauta a inovação de ponta a ponta, da estratégia ao produto final.