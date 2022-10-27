Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Kamilla e Antônio Benjamim celebram 10 anos de casamento em Itaúnas

Publicado em
27 out 2022 às 02:30
Kamilla e Antônio Alves Benjamim
Kamilla e Antônio Alves Benjamim: comemorando 10 anos de casados!  Crédito: KDimagem

Kamilla&Benjamim

Kamilla e Antônio Alves Benjamim celebraram, neste final de semana, 10 anos de casados com uma super festa na pousada Ka347, em Itaúnas.A comemoração reuniu grande número de amigos e familiares. Tudo começou às 16h de sábado (22) e foi até o dia amanhecer. O casal, claro, saiu do evento com energia e bênçãos suficientes para muitas outras décadas de bem-viver. Confira a galeria de fotos da KDimagem.

EXPOSIÇÃO

Exposição
Neyvan Roberte, o artista Ivan Coelho, Ricardo Sara, Gualberto Santana, Stella Miranda, Zeller Bernardino e os anfitriões João Carlos Lira e Gladstone Nascimento: na abertura da exposição "Antes do Voo", no Passarin Casa e Restaurante, na Pedra Azul Crédito: Divulgação

Novo endereço

O hair stylist Walace Menezes, cabeleireiro da miss Brasil Mia Mamede, se prepara para inaugurar seu novo espaço de beleza no próximo dia 4 de novembro, em Jardim da Penha. Além de ser um dos 10 melhores do Brasil, o mago das loiras foi o primeiro a fazer curso na Rússia com o Georgy Kot, o cabeleireiro com mais títulos mundiais e considerado o melhor em penteados no mundo. Tudo isso pra deixar ainda mais belas aquelas que frequentam as baladas e festas mais bombadas de Vix. Walace traz em seu novo espaço um conceito sustentável e moderno, assinado pela designer de ambientes Karla Giaretta.

Inovação em pauta

Vitória recebe nesta quinta-feira, dia 27, a quarta edição do Encontro de Líderes da Inovação e Tecnologia – ELITE, que pela primeira vez acontece em terras capixabas. Quem promove o evento é a MedSênior, junto ao seu laboratório de inovação - MilSênior -, representado pelo diretor de inovação Júlio Melo. O encontro, realizado em parceria com o IEBT Innovation e apoio da Oracle, será no restaurante Eliah, na Praia do Canto, e terá a presença de referências em inovação no Estado, como diretores e CEOs de empresas como Wine, Sicoob, Águia Branca e Fucape. O objetivo é reunir as lideranças para debater inovação e transformação digital e compartilhar melhores práticas, criando um grupo de trabalho permanente tendo como pauta a inovação de ponta a ponta, da estratégia ao produto final.

Partiu, Panamá!

A dermatologista Alessandra de Melo marca presença no Congresso do Instituto Internacional da Restruturação Capilar, que será realizado até 28 de outubro, no Panamá. Durante o evento, a médica assistirá palestras sobre o uso de novas técnicas e procedimentos para a saúde dos cabelos.

INAUGURAÇÃO

Laisa Lima, Bárbara, Fernanda Trindade, Vanessa Pretti e Larissa Pavesi
Laisa Lima, Bárbara Sant’Ana , Fernanda Trindade, Vanessa Pretti e Larissa Pavesi: na abertura de nova clínica de odontologia, na Enseada do Suá Crédito: Thuanny Louzada

Barro Vermelho em alta

Bairro da vez em valorização imobiliária e qualidade de vida, o Barro Vermelho já experimenta novos ares graças ao volume de novos empreendimentos, comércio e serviços que têm chegado na região. Camila Menezes, que acompanha de perto as obras do Golden, observa como tem crescido a procura por imóveis, já que o bairro tem atraído quem busca atributos como localização, do ladinho da Praia do Canto, e infraestrutura.

Halloween

Rainha quando o assunto é deboche, Inês Brasil é a atração da primeira edição do "Halloween da Panterona", que acontece no dia 01 de novembro, na boate Woods, em Vitória. E quem for fantasiado vai concorrer a dois ingressos para o show de Ivete Sangalo, na P12.

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS

Veja Também

Baile Místico celebra a cultura cigana em Vitória

Padre Fábio de Melo emociona plateia e se declara para Vitória; fotos

Capixaba Margareth Dalcolmo toma posse na Academia Nacional de Medicina

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança