Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Padre Fábio de Melo emociona plateia e se declara para Vitória; fotos

Publicado em
25 out 2022 às 02:30
Patrick Ribeiro e Padre Fábio de Melo
Patrick Ribeiro e Padre Fábio de Melo: no camarim do show  “Este sou Eu” Crédito: Arthur Louzada
Tudo indicava que a última sexta-feira seria uma noite especial. Apaixonado declarado por Vitória, Padre Fábio de Melo chegou na quinta, antes do espetáculo “Este sou Eu”, no Espaço Patrick Ribeiro. Pela manhã, caminhou na Ilha do Boi e postou em suas redes sociais: “Vitória é bonita e não é pouco”. Nos corredores do hotel, conversava e tirava foto com cada um. Atendia a pedidos para gravar vídeos e emocionava quem o encontrava.
Liseta Fonseca e Padre Fabio de Melo
Liseta Fonseca e Padre Fabio de Melo Crédito: Sandra Fonseca
Carismático, fez questão de agradecer à dona Liseta, Sandra e Fernando, do Lareira Portuguesa, pela refeição antes do espetáculo. E deixou claro, em entrevista à TV Gazeta, que, depois que começasse o show, não tinha hora para acabar. E foi assim, com mais de duas horas de espetáculo, que ele conquistou definitivamente os corações de quem conferiu de perto seu novo trabalho. “Obrigado, ‘Vitorinha’, além de ser uma cidade linda, você é um berço de gente amorosa e gentil. Até breve”, postou ele antes de seguir para a próxima cidade.

Show de Padre Fábio de Melo em Vitória

25 anos de Sincades

O presidente do Sincades Idalberto Moro cerimônia para a comemoração dos 25 anos do setor atacadista e distribuidor, no dia 11 de novembro, às 20h30, Ilha Buffet Álvares Cabral.

Bem-estar e moda

Katryny Lourenço, Letícia Chieppe e  Ana Paula Galeão comandam um bate-papo sobre chá, moda e bem-estar da pele, nesta quinta-feira (27),  na Enseada do Suá.

Baile Místico

Maria Sanz e Dudu Altoé convidam para o Baile Místico 2022 - Edição Gypsy Lovers, nesta sexta-feira (28), na Casa Lounge, em Vitória. 

Novembro Azul

O machismo é um dos motivos da resistência dos homens ao exame de toque retal, importante para o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de próstata. Para vencer essa barreira e salvar muitas vidas, surgiu em 2003, na Austrália, a Campanha Novembro Azul. O mês foi escolhido porque em 17 de novembro é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O urologista da Rede Meridional, Carlos Chagas, reforça que esta campanha é essencial para lembrar aos homens que o exame preventivo, indicado a partir dos 50 anos, ajuda a salvar muitas vidas.

Partiu, Portugal!

Jair Altoé, que atua como designer gráfico há 22 anos no mercado capixaba, embarca nesta terça-feira (25) rumo a novas experiências profissionais na Europa. Inicialmente seu destino é Portugal onde visitará a família que mora lá. O objetivo é estudar e se reciclar no campo da comunicação e identidade visual. “Quero aproveitar para estudar e aproveitar a cultura, as artes e despertar novas inspirações para o meu trabalho.” E ele avisa que continuará a atender o mercado capixaba online. 

Em Cachoeiro

Nesta quinta-feira (27), o presidente da Unimed Brasil, Omar Abujamra Junior, estará em Cachoeiro de Itapemirim para uma visita ao Hospital da Unimed Sul Capixaba junto a outros membros da diretoria nacional da Unimed, além do presidente da Unimed Federação Espírito Santo, Alexandre Ruschi. A visita também contará com presidentes de outras Unimeds do estado e ex-dirigentes da Unimed Sul Capixaba. O Hospital Unimed Sul Capixaba é um dos maiores complexos hospitalares do país e na ocasião da visita a unidade receberá uma placa de homenagem da Unimed pelo pioneirismo no modelo de viabilização para construção do hospital, que foi por meio de um Fundo de Investimento Imobiliário. 

COPA DO MUNDO 2022

As irmãs Brenda e Bianca Riva
As irmãs Brenda e Bianca Riva entrando no clima da Copa do Catar 2022 Crédito: Divulgação

Veja Também

Capixaba Margareth Dalcolmo toma posse na Academia Nacional de Medicina

Veja quem prestigiou a abertura da exposição "Biomas" em Vitória

Marcas de Valor da Rede Gazeta vai premiar empresas reconhecidas do ES

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário Padre Fábio de Melo
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança