Padre Fábio de Melo emociona plateia e se declara para Vitória; fotos

Tudo indicava que a última sexta-feira seria uma noite especial. Apaixonado declarado por Vitória, Padre Fábio de Melo c hegou na quinta, antes do espetáculo “Este sou Eu”, no Espaço Patrick Ribeiro. Pela manhã, caminhou na Ilha do Boi e postou em suas redes sociais: “Vitória é bonita e não é pouco”. Nos corredores do hotel, conversava e tirava foto com cada um. Atendia a pedidos para gravar vídeos e emocionava quem o encontrava.

Carismático, fez questão de agradecer à dona Liseta, Sandra e Fernando, do Lareira Portuguesa, pela refeição antes do espetáculo. E deixou claro, em entrevista à TV Gazeta, que, depois que começasse o show, não tinha hora para acabar. E foi assim, com mais de duas horas de espetáculo, que ele conquistou definitivamente os corações de quem conferiu de perto seu novo trabalho. “Obrigado, ‘Vitorinha’, além de ser uma cidade linda, você é um berço de gente amorosa e gentil. Até breve”, postou ele antes de seguir para a próxima cidade.